Alessandro Nesta était également présent dans les tribunes à Bergame pour assister à la victoire de l'Italie face à l'Irlande du Nord. L'ancien défenseur, aujourd'hui entraîneur, s'est confié à Sky Sport et a analysé la situation actuelle des Azzurri, à la veille du match contre la Bosnie qui pourrait leur assurer une place en Coupe du monde. Voici ses propos.
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Italie, Nesta : « Bravo Bastoni ! On lui a fait des reproches pour sa simulation, mais moi aussi, j'ai simulé plein de fois. Je ne lui ferai jamais la morale. »
CONTRE L'IRLANDE DU NORD
« Moi aussi, j'ai eu des inquiétudes en première mi-temps. Si on joue à notre meilleur niveau, aucune des équipes nationales engagées dans les barrages ne peut nous rivaliser. Le problème, c'est la pression que fait peser le maillot de l'Italie, qui est bien plus forte que celle de la Bosnie ou de l'Irlande du Nord, par exemple. La façon dont s'est déroulée la première mi-temps était le résultat de la tension qui pesait sur les Azzurri. Il faut être conscient que ça reste difficile, et même qu’en Bosnie, ce sera encore plus dur. Un ambiance survoltée nous attend, face à un adversaire qui a des qualités supérieures à celles de l’Irlande. Zambrotta et moi, on est des tireurs d’élite. On était à Wembley quand on a remporté l’Euro et on était là aussi hier soir à Bergame. Mardi ? Je ne peux pas y aller, mais appelez Zambrotta. »
COUPE DU MONDE
« Ce sont des matchs où les nerfs sont à fleur de peau ; l'idée que nous risquons de ne pas aller à la Coupe du monde nous ronge désormais l'esprit. Se qualifier n'est pas un exploit technique, car nous sommes plus forts que les autres, mais tout se joue sur les nerfs. En 2006, la victoire en Coupe du monde a aidé le football italien après le scandale du Calciopoli ; aujourd'hui, le football italien a plus que jamais besoin de l'équipe nationale. Sans oublier le point de vue individuel : réussir une Coupe du monde, en tant que footballeur, ça change ta vie et ta carrière. Je connais très bien Rino Gattuso. Il est mal à l’aise, il se sent responsable de cette situation et fera tout pour que l’Italie aille à la Coupe du monde. Hier, je l’ai vu tendu en première mi-temps, il a un sens des responsabilités vraiment trop grand. »
BÂTONS
« Bastoni exploite moins ses qualités offensives lorsqu'il joue au centre, mais je dois le féliciter car on lui a beaucoup cassé les pieds à cause de ses simulations et hier, même s'il n'était pas au meilleur de sa forme, il a fait un retour en force en livrant un excellent match. J'ai toujours été considéré comme un joueur fair-play, mais moi aussi, j'ai simulé un nombre incalculable de fois. Je ne ferai jamais la morale à Bastoni, pour moi, il est génial. »