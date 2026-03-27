Italie, Nesta : « Bravo Bastoni ! On lui a fait des reproches pour sa simulation, mais moi aussi, j'ai simulé plein de fois. Je ne lui ferai jamais la morale. »

« Ce sont des matchs où les nerfs sont à fleur de peau ; l'idée que nous risquons de ne pas aller à la Coupe du monde nous ronge désormais l'esprit. Se qualifier n'est pas un exploit technique, car nous sommes plus forts que les autres, mais tout se joue sur les nerfs. En 2006, la victoire en Coupe du monde a aidé le football italien après le scandale du Calciopoli ; aujourd'hui, le football italien a plus que jamais besoin de l'équipe nationale. Sans oublier le point de vue individuel : réussir une Coupe du monde, en tant que footballeur, ça change ta vie et ta carrière. Je connais très bien Rino Gattuso. Il est mal à l’aise, il se sent responsable de cette situation et fera tout pour que l’Italie aille à la Coupe du monde. Hier, je l’ai vu tendu en première mi-temps, il a un sens des responsabilités vraiment trop grand. »