Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie, s’est exprimé sur Rai Sport au sujet du match contre la Turquie : « Il ne faut pas penser que cela puisse être un match facile. Ça ne le sera pas, car la sélection turque regorge de bons joueurs. Il leur manque des joueurs de qualité, mais ils en ont d’autres qui voudront certainement très bien faire. Nous ne pouvons donc absolument pas sous-estimer ce match. »
Italie, Mancini : « Inacio a besoin de temps, Vergara peut être l’avenir de l’Italie »
NOUVEAU FORMAT
« Cela me semble assez éprouvant, surtout pour les joueurs. Disons qu’on peut faire mieux... Il y a des garçons qui ont enchaîné trois matches, qui ont débuté trois matches de suite. Je pense à Pio Esposito, je pense à Tonali... »
La contestation contre Montella
« Celui qui exerce le métier d’entraîneur sait que n’importe quoi peut arriver à n’importe quel moment. Je pense donc qu’il a l’expérience pour gérer cette situation ».
Vergara est l’avenir
« En termes de profil et de qualité, il est clair que cela dépendra de lui, parce qu’il doit progresser. Un joueur comme lui ne peut pas faire la différence immédiatement. Il faut un peu de temps, parce que le niveau des matches est élevé. Mais il a joué à Naples, il a aussi disputé des matches importants, il a les qualités pour ce rôle. J’espère qu’il pourra vraiment être notre ailier droit pour les prochaines années, parce qu’il a les qualités pour le faire. »
INACIO a besoin de temps
« C’est un garçon qui a aussi besoin d’avoir du temps de jeu pour être des nôtres, pour qu’il ne pense pas à aller ailleurs avec un autre maillot. Mais je crois qu’il est déjà... attaché au club parce qu’il a fait toutes ses classes chez nous. Si nous pensons qu’il peut entrer et jouer, c’est une erreur, parce qu’il faut lui laisser du temps : c’est un garçon qui, physiquement aussi, doit se construire. Mais il a des qualités importantes. »
LA PRIORITÉ, C’EST DE JOUER AU FOOTBALL
« Je crois que nous sommes ici pour jouer au football. Et on y joue depuis l’enfance... Donc c’est la plus belle chose qui puisse exister pour un jeune. À ce niveau, la seule pensée doit être de jouer, de prendre du plaisir, de savoir ce qu’on doit faire quand on entre sur le terrain. Et puis, une fois ces choses faites, je crois qu’on peut être tranquilles. »
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