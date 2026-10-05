Italie, Mancini : « Inacio a besoin de temps, Vergara peut être l’avenir de l’Italie »

« En termes de profil et de qualité, il est clair que cela dépendra de lui, parce qu’il doit progresser. Un joueur comme lui ne peut pas faire la différence immédiatement. Il faut un peu de temps, parce que le niveau des matches est élevé. Mais il a joué à Naples, il a aussi disputé des matches importants, il a les qualités pour ce rôle. J’espère qu’il pourra vraiment être notre ailier droit pour les prochaines années, parce qu’il a les qualités pour le faire. »