Italie, Malagò : « Le nouveau directeur technique sera nommé d'ici la fin de la semaine ; il pourrait même y avoir une surprise. »

Giovanni Malagò, président de la FIGC, a profité de la cérémonie des diplômes honoris causa de l'ACS Asomi College of Science, au Salon d'honneur du CONI, pour réaffirmer son calendrier concernant le poste de directeur technique de la Nazionale : « C'est la semaine du DT et je ne change pas d'avis. Nous sommes jeudi et j'espère que le week-end calmera les esprits. Je travaille beaucoup, et il pourrait même y avoir une surprise. D’autres solutions pourraient se présenter plus facilement. Une fois cette première question du directeur technique réglée, paradoxalement, on pourrait avancer plus vite sur le reste. »



