Giovanni Malagò, président de la FIGC, a profité de la cérémonie des diplômes honoris causa de l'ACS Asomi College of Science, au Salon d'honneur du CONI, pour réaffirmer son calendrier concernant le poste de directeur technique de la Nazionale : « C'est la semaine du DT et je ne change pas d'avis. Nous sommes jeudi et j'espère que le week-end calmera les esprits. Je travaille beaucoup, et il pourrait même y avoir une surprise. D’autres solutions pourraient se présenter plus facilement. Une fois cette première question du directeur technique réglée, paradoxalement, on pourrait avancer plus vite sur le reste. »
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Italie, Malagò : « Le nouveau directeur technique sera nommé d'ici la fin de la semaine ; il pourrait même y avoir une surprise. »
MALDINI EN TÊTE, MAIS...
Selon *La Gazzetta dello Sport*,Maldini reste en pole position : il a clarifié tous les aspects qui l’intéressaient le plus concernant cette nouvelle mission, en posant des questions très précises sur tous les plans, de la logistique aux responsabilités. Il aurait également résolu les éventuels désaccords financiers. Il ne reste plus qu’à clarifier une question liée à une proposition qu’il avait reçue auparavant. C’est pourquoi, à ce jour, rien n’est encore certain.
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