Comme indiqué, l'Italie disputera la demi-finale des barrages contre l'Irlande du Nord, dont le coup d'envoi est prévu le jeudi 26 mars à 20 h 45. Pour ce premier match, les Azzurri joueront à domicile, à Bergame. S'ils parviennent à battre ces premiers adversaires, Donnarumma et ses coéquipiers se qualifieront pour la finale à l'extérieur contre le Pays de Galles ou la Bosnie, prévue le mardi 31 mars à une heure encore à confirmer.





Si les Azzurri ne parviennent pas à battre l'Irlande du Nord, ils joueront tout de même mardi et affronteront alors le perdant du match Pays de Galles-Bosnie, dans ce qui a été rebaptisé « le match amical de la honte » et que les Azzurri ont déjà disputé il y a quatre ans.





Si l'Italie remportait ces deux matchs, elle serait alors qualifiée pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.