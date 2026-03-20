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Simone Gervasio

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Italie : les joueurs convoqués pour les matchs contre l'Irlande du Nord et la Bosnie-Herzégovine/le Pays de Galles : Tonali est de la partie, Bernardeschi est écarté. Voici les Azzurri qui doivent nous mener à la Coupe du monde

Les choix du sélectionneur pour les barrages de la Coupe du monde.

La liste des joueurs convoqués par Rino Gattuso pour les barrages de la Coupe du monde est désormais officielle. Le sélectionneur a publié vendredi 20 mars la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs des Azzurri : la Nazionale jouera à Bergame le 26 mars prochain contre l'Irlande du Nord et, si elle se qualifie, elle affrontera le vainqueur du match entre la Bosnie et le Pays de Galles, mais cette fois-ci à l'extérieur.


Gattuso a convoqué 28 joueurs : Tonali, dont la participation était incertaine en raison d'un problème musculaire, fait partie du groupe, tandis que Zaccagni, Orsolini et Bernardeschi en sont absents. Chiesa fait son retour, tandis que Vicario et Zaniolo sont écartés. C'est une première pour Palestra.


Voici la liste complète.

  • LES CONVOQUÉS

    Gardiens : Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Naples) ;

    Défenseurs : Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Naples), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Rome), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Naples) ;

    Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Rome), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Rome), Sandro Tonali (Newcastle) ;

    Attaquants : Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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  • LES CHOIX

    Compte tenu des choix opérés par le sélectionneur, l'Italie devrait s'en tenir au 3-5-2, tout en conservant le 4-4-2 comme autre option possible. Gattuso a convoqué 28 joueurs : première sélection pour Palestra, tandis que Vicario, Ricci, Maldini, Bernardeschi, Orsolini et Pellegrini ne font pas partie du groupe. Confirmations pour Kean, Raspadori, Tonali et Bastoni, qui étaient pourtant légèrement blessés.

  • LES PROCHAINS MATCHS DE L'ITALIE

    Comme indiqué, l'Italie disputera la demi-finale des barrages contre l'Irlande du Nord, dont le coup d'envoi est prévu le jeudi 26 mars à 20 h 45. Pour ce premier match, les Azzurri joueront à domicile, à Bergame. S'ils parviennent à battre ces premiers adversaires, Donnarumma et ses coéquipiers se qualifieront pour la finale à l'extérieur contre le Pays de Galles ou la Bosnie, prévue le mardi 31 mars à une heure encore à confirmer.


    Si les Azzurri ne parviennent pas à battre l'Irlande du Nord, ils joueront tout de même mardi et affronteront alors le perdant du match Pays de Galles-Bosnie, dans ce qui a été rebaptisé « le match amical de la honte » et que les Azzurri ont déjà disputé il y a quatre ans.


    Si l'Italie remportait ces deux matchs, elle serait alors qualifiée pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

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