La liste des joueurs convoqués par Rino Gattuso pour les barrages de la Coupe du monde est désormais officielle. Le sélectionneur a publié vendredi 20 mars la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs des Azzurri : la Nazionale jouera à Bergame le 26 mars prochain contre l'Irlande du Nord et, si elle se qualifie, elle affrontera le vainqueur du match entre la Bosnie et le Pays de Galles, mais cette fois-ci à l'extérieur.
Gattuso a convoqué 28 joueurs : Tonali, dont la participation était incertaine en raison d'un problème musculaire, fait partie du groupe, tandis que Zaccagni, Orsolini et Bernardeschi en sont absents. Chiesa fait son retour, tandis que Vicario et Zaniolo sont écartés. C'est une première pour Palestra.
Voici la liste complète.