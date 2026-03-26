Italie-Irlande du Nord : une minute de silence en mémoire de Beppe Savoldi avant le coup d'envoi du match

Voici le communiqué de la FIGC :





« La FIGC et son président Gabriele Gravina s’associent aux condoléances adressées à la famille de Giuseppe « Beppe » Savoldi, l’un des attaquants les plus prolifiques des années 70, décédé aujourd’hui à l’âge de 79 ans. En sa mémoire, une minute de silence sera observée ce soir au stade de Bergame avant le coup d’envoi de la demi-finale des barrages de la Coupe du monde entre l’Italie et l’Irlande du Nord.





Surnommé « Mister Due Miliardi » après son transfert, à l’été 1975, de Bologne à Naples – l’opération de transfert la plus coûteuse jamais réalisée jusqu’alors dans le football professionnel –, Savoldi a marqué au total 168 buts en 405 apparitions en Serie A sous les couleurs de l’Atalanta, de Bologne et de Naples. Au cours de la saison 1972/73, il a terminé meilleur buteur avec 17 buts, à égalité avec Paolo Pulici et Gianni Rivera. Son bilan en équipe nationale est de quatre sélections et un but, celui marqué sur penalty contre la Grèce lors du match amical disputé le 30 décembre 1975 à Florence et remporté par les Azzurri 3-2.