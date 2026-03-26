Italie - Irlande du Nord, les notes de CM : Tonali, une superstar (7,5). Kean, redoutable ; les 30 minutes d'Esposito ont été meilleures que celles de Retegui

Donnarumma 6 : simple spectateur à la New Balance Arena tout au long de la première mi-temps. Il prend beaucoup de risques en deuxième période, manquant de peu de céder le ballon à Donley.

Mancini 6 : s'il faut y mettre du cœur, de la détermination et de l'agressivité, le défenseur central giallorosso est le profil qui correspond à vos attentes. Une prestation solide, attentive, exactement ce qu'il fallait.

Bastoni 5,5 : la première bonne nouvelle, c'est que les sifflets semblent appartenir au passé, ce qui est déjà un signe important pour cette équipe nationale. Aligné comme pilier central de la défense, il se crée deux bonnes occasions sur corner, mais prend quelques risques en défense avec deux erreurs inhabituelles de sa part. Il se fait dépasser par Donley et écope d'un carton jaune évitable. (À partir de la 64e minute, Gatti 6 : il entre en jeu pour remplacer le joueur sanctionné et apporte de la solidité à la défense. Mission accomplie.)

Calafiori 6,5 : en tant que latéral gauche aux caractéristiques particulières, il avait besoin d'une prestation de niveau international. Un peu timide pendant les 45 premières minutes, il libère son charisme en deuxième mi-temps en proposant des solutions en débordement sur la gauche et en défendant bien les attaques nord-irlandaises en défense.

Politano 6,5 : aujourd'hui ailier sur tout le côté droit, mais ce rôle ne semble pas correspondre à ses caractéristiques. Il devrait apporter plus de dynamisme à l'attaque italienne, mais il est en difficulté pendant toute la première mi-temps. Quoi que Gattuso lui ait dit à la mi-temps, cela l'a galvanisé. Il démarre sur les chapeaux de roue, apportant plus de profondeur, et adresse le centre qui permet à l'Italie de prendre l'avantage. (À partir de la 83e, Palestra, sans note).

Barella 6 : quelques bonnes initiatives, sans plus. Il s'impose davantage en deuxième mi-temps, apportant plus de physique au milieu de terrain.

Locatelli 6,5 : il démarre bien à son poste habituel de meneur de jeu, cherchant souvent à faire avancer le jeu et à lancer des passes en profondeur. En fin de première mi-temps, il lance Retegui vers le but grâce à une superbe passe en profondeur. Il réalise également un bon match en phase défensive.

Tonali 7,5 : il frôle l'ouverture du score après quelques minutes avec une tête qui passe tout près du poteau. Il évolue sur toute la largeur du milieu de terrain, se superposant et cherchant des options de jeu dans le dernier tiers. Toujours prêt à intervenir à la limite de la surface, il lui suffit de dix minutes en deuxième mi-temps pour décocher le missile sol-air qui donne l'avantage 1-0 à l'Italie. Cerise sur le gâteau, il invente une passe en profondeur qui devient la passe décisive pour Kean. (À partir de la 83e, Pisilli sv).

Dimarco 6 : la première frappe dangereuse porte sa signature. Il est servi sans grande conviction sur son côté, mais montre que son pied gauche peut offrir des solutions intéressantes. Il monte en puissance en deuxième mi-temps, à l'image de toute l'équipe.

Retegui 5,5 : dans les minutes de temps additionnel, il effectue un excellent mouvement en profondeur pour contourner la défense nord-irlandaise, mais sa touche de balle finit dans les bras de Charles. Beaucoup de duels et de jeu dos au but, puis il rate incroyablement l'occasion de marquer alors qu'il est seul face au gardien. (À la 64e,Esposito 6 : il entre en jeu, récupère un ballon et sert une passe décisive en or à Kean. Pas mal comme début. Qui sait s'il décrochera une place de titulaire en finale...).

Kean 7 : il cherche le dialogue avec Retegui, tentant de former un duo et de trouver une solution pour donner plus de vivacité à l'attaque azzurra. Il a vraiment deux excellentes occasions de marquer le match de son empreinte, mais Charles lui refuse la joie du but. Nous ne savions pas qu'il était simplement en train de viser et de s'entraîner à marquer un but de grande classe, en interceptant avec aisance la passe de Tonali, en dribblant l'adversaire et en glissant le ballon au fond des filets pour le 2-0. (À partir de la 88e, Raspadori sv).





Sélectionneur Gattuso 6,5 : cœur, passion, groupe. Les mots clés de cette équipe d'Italie et de l'esprit insufflé par le sélectionneur. Il obtient exactement le résultat que toute la nation attendait ; il peut désormais préparer avec le même sérieux la finale qui décidera si nous retournerons en Coupe du monde après 12 longues années.