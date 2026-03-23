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1958 Irlanda del Nord Getty Images
Paolo Camedda

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Italie-Irlande du Nord et la défaite de Belfast : la première élimination historique de la Nazionale lors des qualifications pour la Coupe du monde

L'Italie se prépare pour le match de barrage de la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord, un adversaire qui lui rappelle un souvenir très amer

« L’Irlande du Nord est une équipe physique, qui n’abandonne jamais. Elle est à notre portée, nous devons nous battre. Maintenant, concentrons-nous sur la demi-finale, puis nous espérons pouvoir parler de la Bosnie et du Pays de Galles. Nous savions que nous devrions passer par les barrages et nous regardons vers l’avenir avec confiance » – Gennaro Gattuo, sélectionneur de l’Italie, après le tirage au sort des barrages européens pour la Coupe du monde 2026


De Irlande du Nord-Italie à Italie-Irlande du Nord. Soixante-huit ans plus tard, entre les Azzurri et la phase finale de la Coupe du monde, il y aura encore la Green & White Army, comme on surnomme depuis toujours la sélection britannique. S’il est vrai, en effet, que pour se qualifier pour le tournoi, il faudra ensuite battre le vainqueur de l’autre demi-finale du parcours A entre la Bosnie-Herzégovine et le Pays de Galles, l’Italie devra d’abord battre la Green & White Army. 

Aujourd’hui comme alors, l’Italie est favorite et cherchera la victoire, avec une double différence notable par rapport au match précédent. En 1958, le match se jouait à Belfast ; cette fois-ci, il se disputera à la New Balance Arena de Bergame, à domicile, dans un contexte favorable, un avantage non négligeable pour l’équipe du sélectionneur Gattuso.

De plus, le match qui est entré dans l’histoire sous le nom de « la défaite de Belfast » avait lieu à la fin du tour de qualification, tandis que celui que l’Italie disputera le 26 mars prochain sera un match de barrage, donc un match à élimination directe. 

Il est certain qu’au printemps, l’Italie se retrouvera face à un adversaire qui n’a jamais été une partie de plaisir dans son histoire, et qu’elle a déjà croisé lors de son parcours difficile dans les qualifications pour la Coupe du monde au Qatar en 2022. Et la défaite cuisante d’il y a 68 ans, qui a conduit les Azzurri, alors doubles champions du monde, à être éliminés pour la première fois sur le terrain lors d’une phase finale de Coupe du monde (en 1930, en Uruguay, ils y avaient renoncé en raison des difficultés et des aléas du long voyage en Amérique du Sud), bien qu’elle se soit produite dans un contexte environnemental nettement défavorable, résonne encore aujourd’hui comme un avertissement à ne pas prendre à la légère cet important rendez-vous.


  • L'ÈRE FONI ET LE RECOURS GÉNÉRALISÉ AUX ORIUNDI

    Après la décevante Coupe du monde de 1954, qui s'était soldée par une élimination dès la phase de poules à la suite d'un match d'appui perdu contre la Suisse, la Fédération confia l'équipe nationale à une commission technique dirigée par Alfredo Foni, dans le but de relancer l'Italie tant sur le plan technique qu'au niveau des résultats. Foni, qui venait de remporter deux titres de champion d'Italie avec l'Inter en 1952/53 et 1953/54 grâce au « catenaccio », c'est-à-dire un système tactique prévoyant l'utilisation d'un libéro derrière les trois défenseurs centraux et d'un ailier, appelé « aile tactique », sur le couloir droit, chercha avec les Azzurri un équilibre entre la solidité défensive traditionnelle – confiée aux meilleurs défenseurs de l'Inter, de la Juventus et de la Fiorentina, les équipes les plus fortes de l'époque – et une attaque plus créative.

    La pénurie d’avant-centres de haut niveaudans le football italien de laseconde moitié des années 50 poussa le sélectionneur à miser sur les « oriundi », très répandus à l’époque en Serie A. Un choix dicté par la nécessité, mais non sans risques : beaucoup de ces joueurs étaient en effet techniquement valables mais déjà d’un certain âge, et donc physiquement moins fiables que les « oriundi » du passé.

    C'est ainsi que des joueurs très expérimentés comme Schiaffino, Ghiggia et Pesaola ont intégré le groupe des Azzurri, accompagnés de jeunes talents exceptionnels tels que Firmani, Montuori, véritable star de l'équipe, et, in extremis, l'attaquant de la Roma Dino Da Costa.


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  • LE TOUR DE QUALIFICATION DE L'ITALIE POUR LA SUÈDE 1958

    Placée dans le groupe 8 des qualifications européennes pour la Coupe du monde en Suède, aux côtés du Portugal et de l'Irlande du Nord, l'équipe nationale d'Alfredo Foni part favorite malgré une forme loin d'être brillante. En effet, les Azzurri jouissent encore du prestige des deux titres mondiaux remportés en 1934 et 1938. Pour pallier les difficultés offensives, le sélectionneur renforce l'équipe à partir du milieu de terrain en intégrant des joueurs d'origine étrangère.

    Les débuts ont lieu le 25 avril 1957 à l’Olimpico contre l’Irlande du Nord et se soldent par une victoire difficile 1-0, signée par Cervato sur coup franc. Un match compliqué, remporté notamment grâce aux interventions décisives du gardien Lovati, mais qui laisse entrevoir des signes encourageants, surtout sur le plan défensif.

    Mais les certitudes des Azzurri s'effritent rapidement. Quelques semaines plus tard, lors du match de la Coupe internationale à Zagreb, l'Italie subit une très lourde défaite 6-1 contre la Yougoslavie, premier signal d'alarme pour Foni et sa gestion.

    L'effondrement se confirme le 26 mai à Lisbonne, lors du face-à-face avec le Portugal. Entre blessures et craintes, le sélectionneur révolutionne l'équipe en alignant cinq débutants, dont les joueurs d'origine étrangère Ghiggia et Pesaola, mais la décision s'avère désastreuse : le match se termine sur un score sans appel de 3-0 pour les Portugais, l'Italie étant contrainte de terminer la rencontre à neuf en raison des blessures de Ghiggia et Chiappella, à une époque où les remplacements n'existaient pas encore.

    « Après quelques minutes, les Portugais ont neutralisé notre ailier droit – se souviendra Chiappella en 1990 – et à la fin de la première mi-temps, je me suis moi aussi blessé. Il n’y avait pas de remplacements, en pratique nous avons joué à 9 et le match s’est terminé sur un score de 3-0 en leur faveur ».

    À une époque où l’on attribuait 2 points par victoire, le classement du groupe était le suivant : le Portugal et l’Irlande du Nord en tête avec 3 points, l’Italie à la poursuite avec 2, mais avec encore 2 matchs à disputer, le match retour à domicile contre les Portugais et le match retour à l’extérieur contre les Britanniques, et 4 points en jeu. La tension et l’inquiétude montent en flèche à l’approche de ce match décisif : le déplacement en Irlande du Nord, revigorée par sa nette victoire 3-0 infligée au Portugal, devient le tournant du parcours des Azzurri vers la Suède.


  • D'un match amical à la défaite de Belfast

    Le match décisif de Belfast, prévu le 4 décembre à Windsor Park, connaît toutefois un rebondissement inattendu : l’arbitre désigné, le Hongrois István Zsolt, est bloqué par le brouillard à Londres et ne parvient pas à rejoindre le stade. Afin de ne pas reporter la rencontre, les équipes entrent tout de même sur le terrain sous la direction d’un arbitre local. La rencontre est ainsi officiellement transformée en match amical. En réalité, ce match n’aura que très peu de choses d’un match amical et restera dans l’histoire comme la « Bataille de Belfast » en raison de la dureté des tacles et de l’hostilité d’une partie du public nord-irlandais.

    Cette fois-ci, Foni trouve la bonne composition de départ, renforçant la défense avec Corradi et surtout avec Rino Ferrario, le stoppeur de la Juventus surnommé « Mobilia » et passé à l’histoire comme « le Lion de Belfast » pour la résistance physique dont il a fait preuve lors de ce match et pour avoir également fait face à une invasion de terrain. 

    L’Italie prend l’avantage grâce à Ghiggia, mais Cush égalise immédiatement. En deuxième mi-temps, Montuori marque le 2-1 sur une passe décisive de Schiaffino, puis Cush fixe à nouveau le score à 2-2. Les Azzurri frôlent la victoire en fin de match avec un poteau retentissant de Bean, tandis que le commentaire radio de Nicolò Carosio rend compte d’un match extrêmement dur, presque hors de contrôle

    « Ils frappent nos joueurs », déclare en direct la célèbre voix du football italien.

    Seuls Ferrario et Chiappella ripostent coup pour coup aux adversaires nord-irlandais.

    « L’ambiance était survoltée, se souviendra Chiappella. J’ai moi-même été expulsé tandis que les Irlandais s’en prenaient au gardien Bugatti. Bean a touché un poteau, nous aurions pu gagner. Mais le match ne comptait pas pour la qualification et ce fut un match nul inutile. »

    Le score final de 2-2, bien que sans valeur officielle, montre toutefois une équipe nationale vivante et compétitive. Si le match officiel avait eu lieu, ce match nul aurait qualifié l’Italie, étant donné que quelques jours plus tard, les Azzurri s’imposèrent avec autorité face au Portugal à San Siro (3-0 sous la brume, avec un doublé de Gratton et un but de Pivatelli)

    Le classement du groupe 8 est désormais le suivant : l’Italie en tête avec 4 points, suivie de l’Irlande du Nord et du Portugal (déjà éliminé) avec 3 points. Malgré l’avantage de disposer de deux résultats sur trois possibles, Foni doit composer avec des absences très lourdes – Gratton, Cervato et Chiappella – et avec un environnement ouvertement hostile. De plus, les bagarres et le climat hostile qui ont marqué le premier match à Belfast pèseront comme un fardeau sur la rencontre décisive du 15 janvier 1958.

    Accusé de défensivisme, le sélectionneur opte pour des choix courageux et risqués : il aligne deux joueursde l’Inter, Vincenzi et le débutant Invernizzi, et, indifférent au climat hivernal rigoureux de l’Irlande du Nord, titularise d’emblée l’Italo-Brésilien Dino Da Costa. L’attaque des Azzurri semble riche en talent mais peu adaptée à un contexte physique et climatique prohibitif. Le froid, la pluie, un terrain transformé en marécage et un arbitrage de Zsolt fortement favorable aux locaux complètent le tableau résolument défavorable à la Nazionale italienne.

    Les Azzurri démarrent mal et encaissent deux buts dans la première demi-heure, signés McIlroy et Cush. En deuxième mi-temps, Da Costa relance le match en profitant d’une erreur du gardien adverse, mais l’expulsion de Ghiggia, le héros du « Maracanazo » de 1950, particulièrement pris pour cible par les adversaires, pour une faute de réaction, complique définitivement la remontée. En infériorité numérique, les Azzurri ne parviennent en effet pas à égaliser et s'inclinent 2-1.

    « C'était le destin, dira Chiappella. Cervato et moi étions blessés, et j'ai dû rester à Abano pour me soigner. Le sélectionneur a dû renoncer au bloc de la Fiorentina et a appelé deux joueurs de l’Inter pour répondre physiquement aux Nord-Irlandais. En même temps, il a aligné trois attaquants, Ghiggia, Pivatelli et Da Costa, et deux milieux offensifs : Montuori et Schiaffino. Des joueurs talentueux, mais peu adaptés et trop fragiles pour ce climat ».

    C'est ainsi que se joue la « défaite de Belfast » : l'Italie, double championne du monde, est éliminée pour la première fois de la phase finale d'une Coupe du monde, elle verra à la télévision le Brésil de la star montante Pelé remporter sa première Coupe du monde et vivra l'un des moments les plus amers de son histoire footballistique. C'est en revanche l'Irlande du Nord qui fait la fête, se qualifiant exceptionnellement pour la Suède aux côtés de toutes les autres équipes britanniques.

    LE RÉSUMÉ

    Belfast (Windsor Park), 15 janvier 1958, 14 h 15

    IRLANDE DU NORD - ITALIE 2-1

    Buteurs : 13’ McIlroy (IR), 28’ Cush (IR), 56’ Da Costa (IT).

    IRLANDE DU NORD : Uprichard, Cunningham, McMichael, Danny Banchflower, Jackie Blanchflower, Peacock, Bingham, McIlroy, Simpson, Cush, McParland. Entraîneur : P.D. Doherty.

    ITALIE : Bugatti (Naples), Vincenzi (Inter), Corradi (Juventus), Invernizzi (Inter), Ferrario (Juventus), Segato (Fiorentina), Ghiggia (Rome), Schiaffino (Milan), Pivatelli (Bologne), Montuori (Fiorentina), Da Costa (Rome). Commission technique de la Fédération, entraîneur : A. Foni.

    Arbitre : Zsolt (Hongrie).

    Spectateurs : environ 43 000

    Remarques : expulsion de Ghiggia à la 68e minute


  • POLÉMIQUES ET CONSÉQUENCES

    La « défaite de Belfast » va donner lieu à de vives polémiques dans la presse, sportive ou non. Le résultat de Belfast suscite consternation et incrédulité : « Les Azzurri éliminés de la Coupe du monde », titre la « Gazzetta dello Sport » en première page. « L'équipe italienne a mérité sa défaite face à l'Irlande du Nord à Belfast », peut-on lire en revanche dans un titre intérieur du « Corriere della Sera ». « Le football italien recalé à Belfast », écrit « La Stampa », qui confie l’analyse de la défaite à Vittorio Pozzo. Gianni Brera, dont la proposition d’utiliser à Belfast le bloc de Padoue de Rocco avait été rejetée par le sélectionneur Foni, écrira quant à lui dans « Il Guerin Sportivo » :

    « Foni, plus que de ne pas comprendre qu’il fallait faire jouer le catenaccio de Padoue, n’a pas osé. Ainsi, la Commission technique a eu la brillante idée de faire jouer, à Belfast en janvier, une ligne d’attaque composée à 4/5 de Sud-Américains (qui n’étaient d’ailleurs pas des débutants), en remplaçant en plus les deux défenseurs florentins, Chiappella et Cervato, par les joueurs de l’Inter Vincenzi et Invernizzi ».

    Le célèbre journaliste ajoutera ensuite dans les pages de son « Histoire critique du football italien » : 

    « La défaiteest cuisante pour nous tous. Les parties en cause s’accusent mutuellement. Les indifférents s’en prennent à Foni pour le nombre exagéré d’« oriundi » inutilement alignés ; les défensivistes déplorent la non-utilisation de la défense padouane, qui aurait certainement permis d’obtenir au moins l’indispensable match nul. Le recours aux joueurs d’origine étrangère était certes excessif, mais il montrait bien à quel point notre football manquait d’éléments à la hauteur. Cela semble incroyable, mais Foni lui-même, qui avait remporté deux Scudetti avec l’Inter en appliquant le « catenaccio », s’en est tenu, en équipe nationale, au plus misérable des WM, et il est resté chez lui ».

    La première conséquence de cette défaite est la destitution immédiate d’Ottorino Barassi de son poste de président de la Fédération, celle-ci étant placée sous tutelle. Mais si le dirigeant reviendra quelques mois plus tard à la tête de la toute nouvelle Ligue nationale amateur, cesont finalement surtout les joueurs qui en feront les frais, alors qu’ils sont probablement les derniers responsables.

    L’équipe des qualifications pour la Suède ’58 fut en effet rapidement démantelée : Vincenzi et Invernizzi mettront fin à leur expérience en bleu avec ce match malheureux de Belfast, tout comme Pivatelli etles joueurs d’origine étrangère Schiaffino et Da Costa, qui furent injustement accusés de « manque d’engagement », tandis que Ghiggia disputera un dernier match amical contre l’Espagne en 1959.

    Et le sélectionneur Foni ? Il se verra accorder un autre match sur le banc de l’équipe nationale, mais une nouvelle défaite 3-2, cette fois contre l’Autriche en Coupe internationale, entraînera également son éviction par les dirigeants de la fédération et le départ de l’équipe nationale de joueurs tels qu’Ottavio Bugatti et Eddie Firmani, qui faisaient partie de l’effectif ayant disputé les qualifications pour la Coupe du monde. Ferrario lui-même, l'un des plus positifs, fera ses adieux au maillot bleu après le match amical suivant contre la France. 


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