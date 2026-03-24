Le monde du football italien est en suspens et attend avec impatience l'issue du match de barrage de qualification de la sélection nationale de Gennaro Gattuso pour la prochaine Coupe du monde 2026. Mais les Azzurri ne sont pas les seuls à avoir un rendez-vous important au programme pendant cette trêve, car à partir du mercredi 25 mars, à Catanzaro, l'Italie U19 disputera les trois matchs de laphase élite des qualifications pour le prochain Championnat d'Europe U19, qui se déroulera du 28 juin au 11 juillet 2026 au Pays de Galles.





Qui affrontera l'équipe entraînée par Alberto Bollini ? Qui sont nos stars ? Quand et comment suivre les trois matchs au programme ? Et quelles sont les règles ? Voici le guide de ce mini-tournoi de qualification.







