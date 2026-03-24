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Emanuele Tramacere

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Italie : il n'y a pas que les barrages de la Coupe du monde ! Les moins de 19 ans visent leur qualification pour l'Euro : Liberali, Inacio et Reggiani, leurs adversaires et où suivre les trois matchs à la télévision et en streaming

Italie
Italie U19
M. Liberali
L. Reggiani
S. Inacio
Turquie U19
Hongrie U19
European Championship U19 Qualification
Italie U19 vs Hongrie U19
Italie U19 vs Slovakia U19
Slovakia U19
Turquie U19 vs Italie U19

La phase élite des qualifications pour le Championnat d'Europe des moins de 19 ans débute le mercredi 25 mars

Le monde du football italien est en suspens et attend avec impatience l'issue du match de barrage de qualification de la sélection nationale de Gennaro Gattuso pour la prochaine Coupe du monde 2026. Mais les Azzurri ne sont pas les seuls à avoir un rendez-vous important au programme pendant cette trêve, car à partir du mercredi 25 mars, à Catanzaro, l'Italie U19 disputera les trois matchs de laphase élite des qualifications pour le prochain Championnat d'Europe U19, qui se déroulera du 28 juin au 11 juillet 2026 au Pays de Galles.


Qui affrontera l'équipe entraînée par Alberto Bollini ? Qui sont nos stars ? Quand et comment suivre les trois matchs au programme ? Et quelles sont les règles ? Voici le guide de ce mini-tournoi de qualification.



  • LES CONVOQUÉS

    Voici la liste des joueurs convoqués, qui compte de nombreux joueurs de haut niveau évoluant aussi bien dans nos championnats qu'à l'étranger (pas moins de 5)


    Gardiens : Massimo Pessina (Bologne), Tommaso Vannucchi (Cosenza) ;

    Défenseurs : Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Rome), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus) ;

    Milieux de terrain : Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta) ;

    Attaquants : Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter)

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  • LES LIBÉRAUX, INACIO ET REGGIANI SONT LES STARS

    Les vedettes de ce groupe, celles dont on parle le plus et sur lesquelles Bollini comptera également pour leur inspiration et leur créativité, sont sans aucun doute Mattia Liberali et Samuele Inacio. Le premier est un meneur de jeu né en 2007, formé dans les équipes de jeunes du Milan AC et qui s'est révélé cette année à Catanzaro. Le second a grandi dans les équipes de jeunes de l'Atalanta, mais il est désormais parti en Allemagne au Borussia Dortmund, avec lequel il a déjà fait ses débuts en équipe première.


    C'est également au sein de l'équipe allemande que l'ancien défenseur de Sassuolo, Luca Reggiani, a fait ses débuts en marquant un but, mais il faut également mentionner dans l'effectif l'ancien joueur de la Roma et de Milan, Federico Coletta (aujourd'hui à Benfica, qui a éliminé l'Inter U19 en Youth League) et Christian Comotto (qui brille à La Spezia).

  • LES ADVERSAIRES

    L'équipe d'Italie des moins de 19 ans a été tirée au sort dans le groupe 6 des qualifications en tant que tête de série, mais elle devra affronter un groupe loin d'être facile, composé de la Turquie, de la Slovaquie et de la Hongrie.

  • OÙ JOUER

    Liberali disputera ces trois matchs « à domicile », puisque l'intégralité du programme du Groupe 6 se déroulera en Italie, plus précisément en Calabre, entre Cosenza et Catanzaro, dans les stades

    - Centre sportif « Real Cosenza » à Cosenza

    - Stade « Nicola Ceravolo », Catanzaro

    - Stade « San Vito-Gigi Marulla », Cosenza


    L'Italie disputera son premier match contre la Hongrie et son dernier match contre la Turquie au stade Ceravolo de Catanzaro, tandis qu'elle disputera son deuxième match de la phase de groupes contre la Slovaquie au stade « Marulla » de Cosenza.

  • LE PROGRAMME DES ÉPREUVES ET LE RÈGLEMENT

    1re journée (mercredi 25 mars) 12
    h : Slovaquie - Turquie (Centre sportif « Real Cosenza », Cosenza) 17
    h : ITALIE - Hongrie (Stade « Nicola Ceravolo », Catanzaro)

    2e journée (Samedi 28 mars)
    12h : Turquie - Hongrie (Centre sportif « Real Cosenza », Cosenza)
    17h : ITALIE - Slovaquie (Stade « San Vito-Gigi Marulla », Cosenza)

    Troisième journée (Mardi 31 mars) 15
    h : Turquie-ITALIE (Stade « Nicola Ceravolo », Catanzaro) 15
    h : Hongrie-Slovaquie (Centre sportif « Real Cosenza », Cosenza)


    Seules les sept vainqueurs de poule se qualifient pour la phase finale et seront rejoints par le Pays de Galles, pays hôte du Final 8 du tournoi. L'Italie ne se qualifiera donc pour la phase finale qu'en remportant son groupe. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs équipes, le classement séparé s'appliquera, avec comme premier critère l'avantage des confrontations directes, puis, en cas d'égalité, la différence de buts et enfin le nombre de buts marqués.

  • OÙ REGARDER LES COURSES À LA TÉLÉVISION ET EN STREAMING

    Les trois matchs de l'équipe d'Italie des moins de 19 ans seront diffusés sur Vivo Azzurro TV, qui proposera un streaming des rencontres accessible depuis les téléviseurs connectés, les smartphones et les tablettes.