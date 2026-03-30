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Emanuele Tramacere

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Italie : Gattuso remanie son équipe lors de la dernière séance d'entraînement : Kean et Retegui sont alignés, mais Politano et Barella sont absents

Italie
Bosnie Hérzégovine
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine vs Italie

Indices sur la composition de l'équipe italienne issus de l'entraînement de mise au point

La finale décisive des barrages de qualification pour la Coupe du monde États-Unis-Mexique-Canada 2026 approche à grands pas. Demain soir, mardi 31 mars à partir de 20 h 45, l'Italie affrontera la Bosnie à Zenica.


Les Azzurri partiront dans l'après-midi pour Sarajevo et la matinée à Coverciano a permis au sélectionneur Gennaro Gattuso de préparer les derniers détails en vue du match avec une séance d'entraînement de mise au point. Et lors du match à 11 contre 11 sur petit terrain, le sélectionneur a voulu brouiller les cartes en donnant quelques indices sur la composition de l'équipe.

  • TOUS DISPONIBLES

    Les 28 joueurs convoqués pour le match ont tous pris part à la séance d'entraînement de mise au point. Politano et Bastoni sont donc eux aussi complètement rétablis.


    Au début de la séance, les Azzurri se sont consacrés à un échauffement musculaire avec un grand jeu de passe qui a précédé le match à onze contre onze avec rotation des gardiens et sur un terrain réduit.

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  • LES DEUX ÉQUIPES

    Gattuso a quelque peu remanié ses effectifs, mais l'équipe des Blancs aligne pratiquement tous les titulaires qui avaient affronté l'Irlande du Nord


    Blancs (3-5-2) : gardien en rotation ; Scalvini, Bastoni, Calafiori ; Cambiaso, Frattesi, Cristante, Tonali, Dimarco ; Kean, Retegui

    Jaunes (3-5-2) : gardien en rotation ; Mancini, Gatti, Buongiorno ; Politano, Barella, Locatelli, Pisilli, Spinazzola ; Raspadori, Esposito.


  • KEAN ET RETEGUI, CRISTANTE TRÈS IMPATIENT

    Le duo d'attaque Kean-Retegui a de nouveau été testé ensemble et l'Argentin devance donc Pio Esposito dans les choix possibles. Au milieu de terrain, on retient le choix de privilégier Frattesi et Cristante plutôt que Barella et Locatelli, mais on a l'impression qu'il s'agit là d'une stratégie pré-match.


    En défense, Mancini n'était pas au mieux de sa forme et il est possible qu'un autre défenseur central soit préféré, Scalvini pouvant sans problème occuper le poste d'arrière droit. Enfin, Politano, qui n'est pas sorti en grande forme du match à Bergame, pourrait être ménagé dès le début, Cambiaso ayant toutefois fini dans les tribunes jeudi soir dernier.

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