Italie : Gattuso remanie son équipe lors de la dernière séance d'entraînement : Kean et Retegui sont alignés, mais Politano et Barella sont absents

La finale décisive des barrages de qualification pour la Coupe du monde États-Unis-Mexique-Canada 2026 approche à grands pas. Demain soir, mardi 31 mars à partir de 20 h 45, l'Italie affrontera la Bosnie à Zenica.





Les Azzurri partiront dans l'après-midi pour Sarajevo et la matinée à Coverciano a permis au sélectionneur Gennaro Gattuso de préparer les derniers détails en vue du match avec une séance d'entraînement de mise au point. Et lors du match à 11 contre 11 sur petit terrain, le sélectionneur a voulu brouiller les cartes en donnant quelques indices sur la composition de l'équipe.