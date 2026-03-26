L'Italiese qualifie pour la finale des barrages de la Coupe du monde grâce à sa victoire 2-0 contre l'Irlande du Nord. À l'issue d'un match difficile, surtout en première mi-temps, les Azzurri décrochent leur billet pour la finale de mardi. Après la rencontre, qui s'est jouée sur des buts de Tonali et Kean, le sélectionneur Gennaro Gattuso s'est exprimé au micro de Rai Uno.
AFP
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Italie, Gattuso : « Nous avons bien joué, ce n'était pas gagné d'avance. Maintenant, nous allons disputer la finale. Nous devons remercier Bergame et les supporters. »
L'ANALYSE
« On a eu du mal. En première mi-temps, on aurait dû mieux faire, mais on est restés concentrés et on a bien joué. Ça n'allait pas de soi. On s'est compliqué la tâche et on a manqué de rapidité, mais en deuxième mi-temps, on a accéléré le rythme et maintenant, on va disputer cette finale. Ça va être difficile : il faut bien récupérer. »
LA PRESSION
« Plus de pression à l'extérieur ? Les autres la ressentiront aussi. Profitons de ce moment, dès demain nous serons concentrés sur la finale. Je tiens à remercier le public de Bergame. Même en première mi-temps, il y a eu très peu de sifflets, seulement des applaudissements. Merci à Bergame et aux supporters. »