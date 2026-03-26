Italie, Gattuso : « Nous avons bien joué, ce n'était pas gagné d'avance. Maintenant, nous allons disputer la finale. Nous devons remercier Bergame et les supporters. »

« On a eu du mal. En première mi-temps, on aurait dû mieux faire, mais on est restés concentrés et on a bien joué. Ça n'allait pas de soi. On s'est compliqué la tâche et on a manqué de rapidité, mais en deuxième mi-temps, on a accéléré le rythme et maintenant, on va disputer cette finale. Ça va être difficile : il faut bien récupérer. »