Italie, Gattuso : « Il n'y a pas de différence entre la Bosnie et le Pays de Galles. Peu importe si on ne joue pas bien, Dzeko est un ami »

Gennaro Gattuso, sélectionneur de l'Italie, s'est exprimé sur Sky à la veille de la finale décisive des barrages contre la Bosnie-Herzégovine. Voici ses déclarations :





« Je pense que ceux qui jouent au football vivent pour des soirées comme celle-ci ; quand on ressent ce frisson de tension, c’est une bonne chose. L’enjeu est énorme et nous le savons : cela fait deux Coupes du monde que nous n’y participons pas. Il faut de l’énergie, et nous en aurons besoin demain. »





« Une grande responsabilité depuis le premier jour, je la ressens fortement et j’espère la transformer en quelque chose de positif. Je dois transmettre de la confiance, nous avons les moyens d’atteindre notre objectif. Le groupe s’est amélioré, si nous sommes moins beaux, ce n’est pas un problème. Notre histoire montre qu’avec la bonne mentalité, l’envie et en souffrant, nous pouvons atteindre des objectifs inattendus, comme cela s’est produit par le passé. »





« Je ne te cache pas qu’en discutant avec Riccio et Bonucci, nous savions que nous pourrions rencontrer des difficultés. Il faut de la qualité, il faut du courage. Le stade nous porte, la Bosnie est une vraie équipe. J’ai entendu Barbarez parler du bus, ce n’est pas une équipe qui fait ça. C’est un habile joueur de poker. Nous savons qu’il n’y a pas de différence entre le Pays de Galles et la Bosnie, les joueurs le savent aussi. Dimarco a été bon. »





« Dzeko ? Humanement, je me trompe rarement quand on parle de football. Quand j’étais à Hajduk, je voulais l’emmener avec moi, il était à Fenerbahçe mais les moyens financiers n’étaient pas là. Ses paroles ne sont pas anodin, c’est un grand champion et un grand homme. Je ne suis pas surpris, nous sommes amis. »





« Je n’ai pas de message à adresser aux Italiens, leur témoignage, c’est ce qu’ils nous montrent, entre les dix millions de l’autre soir et ce qu’ils ont démontré dans les stades ces dernières années. »





Puis, lors de la conférence de presse :



« Nous sommes conscients que l'enjeu est de taille demain ; nous affrontons une équipe solide et de qualité. Il faudra une équipe italienne au sommet de son art pour revenir en Coupe du monde. »



