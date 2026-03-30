Italie, Gattuso : « Il n'y a pas de différence entre la Bosnie et le Pays de Galles. Dimarco ? C'est nous qui sommes stupides de nous mettre des bâtons dans les roues ! Peu importe si on ne joue pas bien, Dzeko est un ami. »

Puis, lors de la conférence de presse :



« Nous sommes conscients que l'enjeu est de taille demain ; nous affrontons une équipe solide et de qualité. Il faudra une équipe italienne au sommet de son art pour revenir en Coupe du monde. »





Sur les raisons d'être optimiste.

« J'espère ne pas les décevoir, nous entrerons sur le terrain avec beaucoup d'envie et de fougue. C'est l'aspect le plus important de notre histoire footballistique : nous sommes devenus champions sans être les plus forts, mais grâce à une grande combativité et à notre capacité à souffrir. Cela ne doit pas manquer. »





À propos de la peur.

« Quand on est footballeur ou entraîneur… Les matchs sont difficiles, surtout quand on ne peut pas se tromper, qu’on ne peut pas échouer. Après, on peut dire ce qu’on veut aux joueurs. Ils entrent sur le terrain et, sur le plan tactique, nous nous sommes trompés l’autre soir. À mon avis, nous avons rencontré quelques problèmes d’ordre tactique. Nous avons été très bons, la vérité est simple. Je parle de mon parcours : il y a sept mois, nous n’étions pas comme ça, nous souffrions face à nos adversaires, ils arrivaient facilement devant nos buts, ils se créaient des occasions de marquer. En sept mois, cette équipe, en sentant le danger et en travaillant différemment, s’est améliorée. Peut-être n’avons-nous pas joué de manière ultra-offensive et il est normal d’être moins brillants. Je préfère en ce moment une équipe qui se sent bien sur le terrain, qui souffre moins, même si elle est moins spectaculaire. Pensons à l’essentiel.





Comment avez-vous trouvé ce terrain ?

« On ne doit pas penser à ça. C’est un alibi. Si le terrain est mauvais, il l’est pour les deux équipes, il faut jouer le match. Si on pense au terrain, aux tribunes… Non, c'est un signe de faiblesse. J'ai vu le terrain et il est acceptable. J'ai passé un an dans les environs, je sais bien ce que cela signifie. Les terrains en mauvais état, c'étaient ceux où je jouais avec le Hajduk. Honnêtement, même s'il avait été en mauvais état, nous n'aurions pas pu y faire grand-chose. Nous devons penser à l'équipe adverse. »





Dans le bus de l'entraîneur bosniaque.

« Sergej Barbarez est un grand joueur de poker… Je l'apprécie. Il jouait attaquant, blond, à Leverkusen, à Hambourg. C’est un entraîneur compétent, il sait se faire aimer, il touche le cœur de ses joueurs. C’était un joueur important, avec le maillot de l’équipe nationale, je pense qu’il a disputé 45 à 47 matchs, marqué plusieurs buts. Laissons de côté les polémiques avec Dimarco, ce sont des bêtises. C'est nous qui avons été stupides de nous tirer une balle dans le pied. Nous avons toujours su que la Bosnie avait de la qualité, qu'elle était physique, et quand elle vous met la pression, ça se sent. Elle sait souffrir et elle sait jouer ; les deux attaquants, quand ils doivent recevoir un centre, savent très bien se déplacer. Pour lier le jeu, ils font des choses intéressantes avec Dzeko. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Vous plaisantiez ? Je l'avais compris. Je lui fais un compliment, j'aime beaucoup son personnage.





Que va-t-il advenir du football italien s’il ne se qualifie pas pour la Coupe du monde ?

« Je ne pense pas que ce soit le lieu approprié. Je peux certainement parler de moi : ce sera une déception. Un coup dur, je devrai assumer mes responsabilités car je suis le sélectionneur, mais nous en parlerons plus tard. Pour l’instant, nous ne nous sommes pas cassé la tête, si cela arrive, nous nous soignerons. Il y a des gens chargés de dire ce qui va se passer, je garde mes pensées pour moi. »





Vous avez passé un an à Hajduk, comprenez-vous mieux la mentalité balkanique ?

« Je me suis bien senti à Hajduk, ce que je vois dans l’équipe nationale bosniaque, c’est un mélange. De joueurs physiquement forts. J’ai fait jouer beaucoup de jeunes, ils n’ont pas peur, ils sont effrontés. Ils ont une grande force physique, c’est ce à quoi je m’attends. Parce qu’ils ont ces caractéristiques ici. »





À Hajduk, il y avait Stjepan Badrov (directeur sportif qui a joué en Bosnie). Vous êtes-vous parlé ?

« Il devait venir ici. Les membres du staff étaient avec moi à Hajduk et il n’a pas pu venir, il doit représenter le club à Zagreb en raison d’un problème fédéral. En tant qu’entraîneur de Hajduk, nous avons disputé trois matchs contre des équipes bosniaques. Il n’avait pas besoin de me le dire, on comprend l’ambiance qui règne dans le stade. »





À propos de Dzeko.

« Nous sommes de bons amis depuis quelques années. La saison dernière, quand j’étais à Hajduk, il aurait pu venir jouer ici. Dès les premières années où je lui parlais, j’avais perçu la grandeur de l’homme ; en tant que footballeur, vous le connaissez tous. En tant qu’homme, ses paroles ne me surprennent pas, il a de très grandes valeurs. Je pense qu’il n’a pas démenti cela ce matin. Félicitations à lui pour ce qu’il a fait et ce qu’il fait. Mais aussi pour la grandeur de l’homme. Ils sont ici, ils jouent leur match, dans leur stade. Je le répète : ce qui s’est passé ne m’a pas plu pour cette raison. Il ne s’est rien passé, Dimarco était là avec sa famille, tranquille, c’est arrivé comme ça. Le respect que nous avons envers la Bosnie est énorme, pour ce qu’ils démontrent sur le terrain. Et puis les supporters… Ils n’ont jamais marqué de but, ça ne m’est jamais arrivé. »





À propos de Locatelli.

« Il a fait une bonne performance, mon choix était d’ordre technique et tactique. J’ai l’équipe en tête, il y a cinq changements qui sont fondamentaux. On verra demain, j’ai noté ce qu’on a mal fait, mais son match était bon, au final. »





La Bosnie est très physique. Esposito ou Retegui comme titulaire ?

« On verra demain, je ne veux pas faire de cadeaux à nos adversaires. J’ai parlé d’une équipe aussi technique, ils sont forts et aussi physiques. Espérons subir le moins de dégâts possible. »





Quelles sont les améliorations ?

« Nous sommes un groupe soudé, je vois ces garçons depuis le premier jour. Au début, nous avons encaissé des buts absurdes, nous étions fragiles, nous avions du mal à tenir le terrain. Contre Israël, à la première difficulté, nous avons risqué de gâcher un match déjà gagné. C’est un aspect et nous nous sommes améliorés. Aujourd’hui, Di Lorenzo est venu, il se remet d’une double blessure, une fasciite plantaire et un problème au genou. Beaucoup d’autres joueurs sont à Bergame : Zaccagni devait passer une IRM aujourd’hui et le club a la priorité, à juste titre. C’est fondamental de voir cet attachement. On disait qu’il n’y avait pas d’amour-propre, que personne s’en souciait. Je le vois et j’espère de tout cœur, non pas à titre personnel mais pour ces garçons, qu’on atteigne cet objectif ici. Vu la façon dont ils le vivent. Je suis fier, je suis content, même si les choses tournent mal. J'espère que non, je me touche.