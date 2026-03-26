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Gianluca Minchiotti

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Italie, Gattuso avant le match contre l'Irlande du Nord : « En attaque, nous sommes bien placés »

Italie
Italie vs Irlande du Nord
Irlande du Nord
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Le sélectionneur s'exprime à quelques heures du match à Bergame

Rino Gattuso, sélectionneur de l'équipe nationale, s'est exprimé sur la Rai avant le match contre l'Irlande du Nord, comptant pour la demi-finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 : « Nous devons réussir à rallier le public à notre cause. Au début, l'ambiance sera électrique, mais ensuite, nous devrons montrer au public que nous sommes bien vivants, que nous ripostons coup pour coup. »


« Sur les coups de pied arrêtés, tout repart à zéro car lorsqu'ils mettent le ballon au fond, ils croient fermement en ce qu'ils font et nous devons les respecter. Sur le plan du jeu, nous avons un petit plus qu'eux, mais nous devons les respecter et donner le maximum dès la première minute », ajoute le sélectionneur.


  • Et puis : « Ils y croient fermement, et leur entraîneur a raison de dire qu'on peut gagner des matchs même avec 30 % de possession. Contre l'Irlande du Nord, l'Allemagne et la Slovénie ont eu du mal parce qu'elles se sont heurtées à une équipe coriace qui n'est pas très spectaculaire, mais qui est une équipe au sens propre du terme. »


    En attaque, Kean et Retegui seront titulaires, avec Pio Esposito prêt à entrer en jeu. « Et Raspadori aussi… En attaque, nous sommes bien placés, mais les vrais attaquants aident aussi à la construction du jeu. Ils ne cassent pas la ligne pour venir sur toi et t’anticiper, et il devient donc fondamental, pour bien arriver dans les 16 derniers mètres, que nos attaquants participent à la construction du jeu. »


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