Italie, Gattuso avant le match contre l'Irlande du Nord : « En attaque, nous sommes bien placés »

Rino Gattuso, sélectionneur de l'équipe nationale, s'est exprimé sur la Rai avant le match contre l'Irlande du Nord, comptant pour la demi-finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 : « Nous devons réussir à rallier le public à notre cause. Au début, l'ambiance sera électrique, mais ensuite, nous devrons montrer au public que nous sommes bien vivants, que nous ripostons coup pour coup. »





« Sur les coups de pied arrêtés, tout repart à zéro car lorsqu'ils mettent le ballon au fond, ils croient fermement en ce qu'ils font et nous devons les respecter. Sur le plan du jeu, nous avons un petit plus qu'eux, mais nous devons les respecter et donner le maximum dès la première minute », ajoute le sélectionneur.



