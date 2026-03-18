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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

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Italie : Gattuso a arrêté sa liste de joueurs convoqués : de Chiesa à Raspadori, tous les choix et trois incertitudes à lever

Vendredi, Gennaro Gattuso dévoilera la liste définitive des joueurs convoqués pour les barrages de qualification à la Coupe du monde. Les choix sont pratiquement faits.

Il ne reste plus que très peu de temps, moins de 24 heures, et toute l'Italie découvrira la liste des 28 joueurs qui devront tenter de nous qualifier pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 

Vendredi 19 mars, le sélectionneur Gennaro Gattuso sera appelé à publier la liste officielle des joueurs convoqués qui nous permettront d'affronter, dans la soirée du jeudi 26 mars à Bergame, l'Irlande du Nord lors du premier tour des barrages et (espérons-le) en cas de victoire, lors du tour final contre le vainqueur du match Bosnie-Galles.

Il ne reste que peu de doutes pour le sélectionneur, qui a déjà en tête l'effectif qu'il emmènera avec lui pour ce rendez-vous crucial.

  • DES VALEURS SÛRES EN DÉFENSE

    Peu de doutes entre les poteaux, où Donnarumma, Carnesecchi et Vicario sont des valeurs sûres. Le seul doute, minime, concerne le quatrième gardien qui, s'il est convoqué, devrait être Alex Meret, au détriment d'Elia Caprile, qui avait été retenu lorsque le gardien de Naples était blessé.

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  • UN DOUTE EN DÉFENSE

    On pourrait dire que les doutes concernant les défenseurs centraux se sont, malheureusement, dissipés d'eux-mêmes. En effet, les blessés sont nombreux et ne pourront pas figurer sur une liste qui comprendra donc les incontournables Bastoni, Mancini et Calafiori. À leurs côtés devraient s'ajouter Buongiorno, Gatti et Scalvini. Le seul doute concerne Coppola (qui a débuté contre la Norvège), transféré de Brighton au Paris FC, qui pourrait faire son retour dans le groupe, mais il est en concurrence avec l'option d'aligner un ailier offensif supplémentaire.

  • DIMARCO ET CAMBIASO, DES VALEURS SÛRES SUR LES AILES, ET VOICI LA SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

    En ce qui concerne les arrières latéraux, ou plus précisément les latéraux du 3-5-2, Gattuso alignera à nouveau Dimarco et Cambiaso, deux valeurs sûres. Ils seront certainement rejoints par Palestra, la révélation de cette saison à Cagliari, et le trio sera complété par Spinazzola. Udogie et Bellanova devraient quant à eux rester sur le banc.

  • LES AILIERS, COMBIEN D'EXCLUS

    Le choix du dispositif et la confirmation du 3-5-2 entraînent inévitablement l'exclusion de nombreux éléments offensifs potentiels. Politano est, en ce sens, la seule certitude, compte tenu de sa polyvalence qui lui permet également de jouer en tant que cinquième attaquant. Orsolini et Zaccagni se disputent une place, le second étant favori face au premier. Malgré sa pré-convocation, Federico Chiesa, trop peu sollicité avec Liverpool, ne devrait pas trouver sa place, pas plus que Domenico Berardi, en phase de reprise avec Sassuolo. Enfin, ni Bernardeschi ni Zaniolo n’ont jamais vraiment été pris en considération, bien qu’ils se soient déclarés disponibles à plusieurs reprises.

  • LES JOUEURS AU MILIEU DE TERRAIN

    Verratti ne sera pas de la partie, malgré tout le battage médiatique qui avait entouré son éventuel retour. Il en va de même pour Jorginho, qui réalise de belles performances avec Flamengo, mais qui n'a pas été retenu. Les certitudes au milieu de terrain ne manquent toutefois pas, avec Barella, Tonali et Locatelli qui devraient former notre milieu de terrain titulaire, et Cristante et Frattesi comme alternatives possibles. Pisilli sera la carte surprise, pouvant également servir de joker en attaque.

  • 5 NOMS POUR L'ATTAQUE

    La grande incertitude en attaque concerne uniquement la condition physique de Giacomo Raspadori. Si l'attaquant de l'Atalanta est en forme, il complétera le groupe des 28 ; dans le cas contraire, la sélection sera remise en question et l'un des attaquants de pointe devra être écarté. Les quatre autres attaquants sont quant à eux confirmés, Kean et Retegui ayant toujours l'avantage sur Pio Esposito et Scamacca.

  • LES 28 POSSIBLES

    GARDIENS : Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Vicario (Tottenham), Meret (Naples).

    DÉFENSEURS : Bastoni (Inter), Mancini (Roma), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Buongiorno (Napoli), Scalvini (Atalanta).

    ARRIÈRE LATÉRAUX : Dimarco (Inter), Spinazzola (Naples), Palestra (Cagliari), Cambiaso (Juventus).

    AILIERS : Politano (Naples), Zaccagni (Lazio), Orsolini (Bologne)

    MILIEUX DE TERRAIN : Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Rome), Frattesi (Inter), Pisilli (Rome).

    ATTAQUANTS : Kean (Fiorentina), Retegui (Al Qadsiah), Pio Esposito (Inter), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta).

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