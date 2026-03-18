Italie : Gattuso a arrêté sa liste de joueurs convoqués : de Chiesa à Raspadori, tous les choix et trois incertitudes à lever

Il ne reste plus que très peu de temps, moins de 24 heures, et toute l'Italie découvrira la liste des 28 joueurs qui devront tenter de nous qualifier pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Vendredi 19 mars, le sélectionneur Gennaro Gattuso sera appelé à publier la liste officielle des joueurs convoqués qui nous permettront d'affronter, dans la soirée du jeudi 26 mars à Bergame, l'Irlande du Nord lors du premier tour des barrages et (espérons-le) en cas de victoire, lors du tour final contre le vainqueur du match Bosnie-Galles.

Il ne reste que peu de doutes pour le sélectionneur, qui a déjà en tête l'effectif qu'il emmènera avec lui pour ce rendez-vous crucial.