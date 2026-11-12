Le stade olympique de Berlin a traversé un siècle d’histoire, mais peu de soirées résonnent encore avec l’intensité brute, digne d’un opéra, de celle du 9 juillet 2006. Ce n’était pas simplement un match de football : c’était une grande tragédie en trois actes, opposant une équipe d’Italie forgée dans les flammes d’un scandale national à une équipe de France menée par l’imprévisible Zinedine Zidane, tel un maître dirigeant sa dernière symphonie. L’attente était palpable, dans cette atmosphère lourde et humide qui précède un orage.
Italie-France : un match de légende, une nuit de tonnerre à Berlin et la chute de Zinedine Zidane
- AFP
Un échange de coups effréné d’entrée de jeu
Le match s’est enflammé dès la 7e minute lorsque la France a obtenu un penalty controversé. Zidane, d’un sang-froid imperturbable, s’est présenté face à Gianluigi Buffon. Son ballon piqué a touché le dessous de la barre transversale avant de rebondir derrière la ligne, un début tout en finesse pour une soirée brutale. Mais l’Italie, résiliente et combative, a refusé de céder. À la 19e minute, Marco Materazzi, à l’origine du penalty, s’est élevé plus haut que tout le monde sur un corner d’Andrea Pirlo et a égalisé d’une tête puissante, donnant le coup d’envoi d’une âpre bataille d’usure.
- DDP
Le moment où le monde s’est arrêté
À mesure que le match avançait en prolongation, la fatigue physique se faisait sentir. Buffon a réalisé un arrêt spectaculaire pour détourner au-dessus de la barre une tête de Zidane, mais le moment décisif est survenu à la 110e minute. Après un bref échange de mots, Zidane s’est retourné et a asséné un violent coup de tête dans la poitrine de Materazzi. L’arbitre, Horacio Elizondo, n’a pas vu l’incident, mais le quatrième arbitre l’en a informé. L’image de Zidane passant devant le trophée de la Coupe du monde après son carton rouge reste l’une des plus marquantes de l’histoire du football.
- AFP
Grosso et l’heure des comptes
Alors que le score était toujours de 1-1 après 120 minutes, l’épreuve ultime des tirs au but se profilait. La tension était étouffante. Tandis que l’Italie ne commettait aucune erreur dans cet exercice, David Trezeguet voyait sa frappe heurter la barre transversale. C’est à Fabio Grosso, héros inattendu de la demi-finale, qu’il revenait de tirer le cinquième penalty décisif. Il l’a transformé, déclenchant des scènes de joie sans retenue. L’Italie décrochait son quatrième titre mondial au terme d’une soirée où le football avait montré ses visages les plus sombres et les plus éblouissants.
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