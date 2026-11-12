Italie-France : un match de légende, une nuit de tonnerre à Berlin et la chute de Zinedine Zidane

À mesure que le match avançait en prolongation, la fatigue physique se faisait sentir. Buffon a réalisé un arrêt spectaculaire pour détourner au-dessus de la barre une tête de Zidane, mais le moment décisif est survenu à la 110e minute. Après un bref échange de mots, Zidane s’est retourné et a asséné un violent coup de tête dans la poitrine de Materazzi. L’arbitre, Horacio Elizondo, n’a pas vu l’incident, mais le quatrième arbitre l’en a informé. L’image de Zidane passant devant le trophée de la Coupe du monde après son carton rouge reste l’une des plus marquantes de l’histoire du football.