Tout se joue sur un match. L’Italie Espoirs affronte la Pologne Espoirs lors du dernier match de qualification du groupe E pour les prochains Championnats d’Europe de la catégorie.





Les hommes de Silvio Baldini n’ont qu’une seule option : gagner, et le faire avec deux buts d’écart pour se qualifier directement pour la phase finale du tournoi, tandis qu’une victoire avec un seul but d’écart les laisserait pleinement en course pour une qualification en tant que meilleur deuxième. Avec tous les autres résultats, Camarda et ses coéquipiers se retrouveraient en novembre à devoir disputer les barrages.





ITALIE ESPOIRS - POLOGNE ESPOIRS

BUTEURS : -