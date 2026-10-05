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Camarda Italien U21Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Italie Espoirs-Pologne Espoirs EN DIRECT, compositions officielles : Liberali avec Cisse, Camarda sur le banc

Italie U21
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Italie U21 vs Pologne U21
Pologne U21
EURO U21 Qualification

Suivez le match décisif de l’Italie Espoirs pour la qualification aux prochains Championnats d’Europe espoirs.

Tout se joue sur un match. L’Italie Espoirs affronte la Pologne Espoirs lors du dernier match de qualification du groupe E pour les prochains Championnats d’Europe de la catégorie.


Les hommes de Silvio Baldini n’ont qu’une seule option : gagner, et le faire avec deux buts d’écart pour se qualifier directement pour la phase finale du tournoi, tandis qu’une victoire avec un seul but d’écart les laisserait pleinement en course pour une qualification en tant que meilleur deuxième. Avec tous les autres résultats, Camarda et ses coéquipiers se retrouveraient en novembre à devoir disputer les barrages.


ITALIE ESPOIRS - POLOGNE ESPOIRS

BUTEURS : -

  • BUT ET TEMPS FORTS

    0' Coup d'envoi à 18 h 15 au stade Adriatico de Pescara


    STATISTIQUES, INFOS ET LIVE MINUTE PAR MINUTE ICI

  • Euro Espoirs, Italie-Pologne : compositions probables et la feuille de match

    Italie Espoirs-Pologne Espoirs


    Buteurs : -


    ITALIE (4-3-3) : Palmisani ; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi : Pisilli, Faticanti, Ndour ; Liberali, Cisse, Koleosho. 

    À disposition : Daffara, Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi, Lulli.

    Sél. Baldini.


    POLOGNE (4-2-3-1) : Lubik ; Krajewski, Matysik, Ede, Gurgul ; Kowalczyk, Oyedele ; Drachal, Mazurek, Pienko, Mikolajewski. 

    À disposition : Zych, Drapinski, Matysik, Zewlakow, Mikolajewski, Oyedele, Drachal, Duda.

    Sél. Brzeczek.


    Arbitre : Badstubner (ALL)

    Avertissements : -

    Expulsions : -

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