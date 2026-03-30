Gianluigi Donnarumma s'est exprimé lors d'une conférence de presse à la veille du match Bosnie-Italie, qui pourrait sceller la qualification des Azzurri pour la prochaine Coupe du monde. Voici les propos du capitaine de l'équipe nationale.
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Italie, Donnarumma : « Nous sommes les seuls à savoir ce que nous avons vécu lorsque nous ne nous sommes pas qualifiés, mais nous nous sommes bien préparés. Il y a un peu de nervosité. »
« Nous avons le droit de tout donner sur le terrain. Demain, ce sera un match difficile, il faut l'aborder avec le bon état d'esprit. Nous devrons être solides. Ils vont jouer à fond et nous ne devrons pas être en reste : ils ont de grands champions et d'excellents joueurs. Nous avons la bonne motivation ; nos supporters,qu'ils soient ici ou chez eux, seront avec nous pour nous encourager. »
« C’est l’un des matchs les plus importants, l’un des plus chargés en émotion. Nous sommes des êtres humains, nous ressentons nous aussi l’intensité des matchs. Il faut savoir la gérer, garder nos énergies uniquement pour demain ; c’est normal d’y penser. Demain sera important, très important, l’un des matchs les plus importants que je disputerai. On y pense, il faut donner 100 % car ensuite, quand on est au maximum, on a la conscience tranquille. Nous serons prêts, nous avons bien travaillé, nous avons la bonne motivation pour relever un défi comme celui de demain. Nous devons penser uniquement à nous, si vous ne pensez qu’à ce que vous devez faire, ne gaspillez pas d’énergie sur d’autres situations ».
Auparavant, le gardien de but italien s'était exprimé sur Sky Sport. Voici les propos du gardien de Manchester City.
« Nous sommes des êtres humains et ce match nous tient à cœur, nous avons envie d’aller à la Coupe du monde mais la tension est bonne. Nous sommes motivés et nous devons penser à nous et à ce que nous savons faire. L’Irlande du Nord ? C’est une question d’expérience, nous sommes un groupe jeune et il est normal qu’il y ait un peu de nervosité, cela fait partie du jeu. Demain, nous devons bien aborder le match et ne pas répéter les erreurs de la première mi-temps. Nous nous sommes bien préparés. »
« Je suis vraiment fier de tout ce que j’ai accompli avec l’équipe nationale. Ces dernières années, il y a eu des joies et des peines, j’ai raté deux Coupes du monde, mais aujourd’hui, nous avons envie de ramener l’Italie là où elle mérite d’être. Nous sommes les seuls à savoir ce que nous avons vécu lorsque nous ne nous sommes pas qualifiés ; nous devons repartir de là pour ramener l’Italie là où elle mérite d’être, afin d’apporter une grande joie aux Italiens, mais aussi à nous tous. »