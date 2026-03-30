Italie, Donnarumma : « Nous sommes les seuls à savoir ce que nous avons vécu lorsque nous ne nous sommes pas qualifiés, mais nous nous sommes bien préparés. Il y a un peu de nervosité. »

Auparavant, le gardien de but italien s'était exprimé sur Sky Sport. Voici les propos du gardien de Manchester City.





« Nous sommes des êtres humains et ce match nous tient à cœur, nous avons envie d’aller à la Coupe du monde mais la tension est bonne. Nous sommes motivés et nous devons penser à nous et à ce que nous savons faire. L’Irlande du Nord ? C’est une question d’expérience, nous sommes un groupe jeune et il est normal qu’il y ait un peu de nervosité, cela fait partie du jeu. Demain, nous devons bien aborder le match et ne pas répéter les erreurs de la première mi-temps. Nous nous sommes bien préparés. »





« Je suis vraiment fier de tout ce que j’ai accompli avec l’équipe nationale. Ces dernières années, il y a eu des joies et des peines, j’ai raté deux Coupes du monde, mais aujourd’hui, nous avons envie de ramener l’Italie là où elle mérite d’être. Nous sommes les seuls à savoir ce que nous avons vécu lorsque nous ne nous sommes pas qualifiés ; nous devons repartir de là pour ramener l’Italie là où elle mérite d’être, afin d’apporter une grande joie aux Italiens, mais aussi à nous tous. »