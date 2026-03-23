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Italie : de Bastoni à Tonali, qui monte et qui descend dans la composition en vue du match contre l'Irlande du Nord

Le point sur les Azzurri avant le match de barrage de jeudi à Bergame.

Qui affrontera l'Irlande du Nord ? Le sélectionneur de l'équipe nationale, Gennaro Gattuso, a tenté ce matin de clarifier la situation, lors de la première conférence de presse des Azzurri, notamment en ce qui concerneles questions les plus épineuses à l'approche du match de jeudi soir à la New Balance Arena de Bergame, contre l'équipe de Michael O'Neill, en demi-finale des barrages qui pourrait constituer la première étape vers la qualification pour la Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Plusieurs choix restent encore en suspens, notamment en défense. Et surtout, il faudra déterminer la stratégie à adopter en vue d'un éventuel double affrontement : prendre le risque de faire jouer dès maintenant des joueurs qui ne sont pas au meilleur de leur forme, sachant qu'il pourrait ne pas y avoir de « lendemain » si l'on ne bat pas les Nord-Irlandais, ou bien envisager dès maintenant de les ménager en vue d'une éventuelle finale contre le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine. Le sélectionneur lui-même a déclaré : « Nous aborderons le premier match d’une certaine manière, le second d’une autre. Les choix ont été faits sur cette base. »


Voyons donc les choix pour le premier match :



  • PORTE

    Il n'y a guère de doute à ce sujet : le titulaire sera sans aucun doute le capitaine Gianluigi Donnarumma.

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  • DÉFENSE

    C'est sans conteste le secteur le plus en difficulté, compte tenu de plusieurs situations très délicates : Gattuso a clairement confirmé qu'Alessandro Bastoni ne serait probablement pas de la partie, après avoir manqué les matchs de l'Inter contre l'Atalanta et la Fiorentina, même si son état s'est amélioré lors de l'entraînement d'aujourd'hui. Un gros problème, vu qu'il s'agit d'un pilier des Azzurri, d'autant plus que les autres défenseurs ne sont pas non plus en pleine forme : Mancini souffre d'une fatigue mais rien de grave, Calafiori a eu un problème lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre Arsenal et Manchester City mais sera normalement disponible. Il est très probable que la défense à trois soit composée de l'un des trois joueurs suivants : Gatti, Mancini (s'il se remet), Buongiorno et le défenseur des Gunners lui-même.


  • MILIEU DE TERRAIN

    Au milieu de terrain, le doute porte sur Sandro Tonali. Le milieu de terrain de Newcastle n’a pas été convoqué par Howe pour le derby contre Sunderland après être sorti mal en point du Camp Nou de Barcelone en Ligue des champions : lui aussi fera l’objet d’une évaluation minutieuse, compte tenu de la double confrontation potentielle. Sur les ailes, on retrouve Politano et Dimarco, avec Locatelli au centre et Barella à ses côtés. De l'autre côté, si Tonali ne devait pas être disponible, Frattesi est prêt à le remplacer.

  • ATTAQUE

    Gianluca Scamacca est resté au stage de préparation, mais il n'est pas en forme et ne sera pas de la partie. Gattuso misera sur le duo éprouvé formé par Kean et Retegui, tandis que Pio Esposito est fin prêt à entrer en jeu depuis le banc.

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