Qui affrontera l'Irlande du Nord ? Le sélectionneur de l'équipe nationale, Gennaro Gattuso, a tenté ce matin de clarifier la situation, lors de la première conférence de presse des Azzurri, notamment en ce qui concerneles questions les plus épineuses à l'approche du match de jeudi soir à la New Balance Arena de Bergame, contre l'équipe de Michael O'Neill, en demi-finale des barrages qui pourrait constituer la première étape vers la qualification pour la Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Plusieurs choix restent encore en suspens, notamment en défense. Et surtout, il faudra déterminer la stratégie à adopter en vue d'un éventuel double affrontement : prendre le risque de faire jouer dès maintenant des joueurs qui ne sont pas au meilleur de leur forme, sachant qu'il pourrait ne pas y avoir de « lendemain » si l'on ne bat pas les Nord-Irlandais, ou bien envisager dès maintenant de les ménager en vue d'une éventuelle finale contre le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine. Le sélectionneur lui-même a déclaré : « Nous aborderons le premier match d’une certaine manière, le second d’une autre. Les choix ont été faits sur cette base. »





Voyons donc les choix pour le premier match :







