Italie : Chiesa forfait dès le début ! Gattuso fait appel à Cambiaghi

Le rassemblement de l'équipe nationale a débuté ce matin à Coverciano : Chiesa forfait, Gattuso convoque Cambiaghi. Après avoir évalué son état physique au Centre technique fédéral, l'attaquant de Liverpool a été jugé indisponible. À sa place, le sélectionneur a décidé de faire appel à l'attaquant de Bologne





Le rassemblement de l'équipe nationale commence aujourd'hui à Coverciano. L'après-midi, les joueurs disputeront leur première séance d'entraînement en vue de la demi-finale des barrages de la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord, prévue jeudi 26 mars (20h45, en direct sur Rai 1) au stade de Bergame.



