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Gianluca Minchiotti

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Italie : Chiesa forfait dès le début ! Gattuso fait appel à Cambiaghi

L'attaquant de Liverpool quitte immédiatement le stage de préparation : il a été déclaré indisponible

Le rassemblement de l'équipe nationale a débuté ce matin à Coverciano : Chiesa forfait, Gattuso convoque Cambiaghi. Après avoir évalué son état physique au Centre technique fédéral, l'attaquant de Liverpool a été jugé indisponible. À sa place, le sélectionneur a décidé de faire appel à l'attaquant de Bologne


Le rassemblement de l'équipe nationale commence aujourd'hui à Coverciano. L'après-midi, les joueurs disputeront leur première séance d'entraînement en vue de la demi-finale des barrages de la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord, prévue jeudi 26 mars (20h45, en direct sur Rai 1) au stade de Bergame.


  • CHIESA QUITTE LE STAGE : LE COMMUNIQUÉ

    Comme l'indique le communiqué de la FIGC, « après évaluation de son état physique à son arrivée au Centre technique fédéral, le joueur Federico Chiesa a été jugé indisponible pour les deux prochains matchs et, en accord avec son club, a quitté le stage de préparation de l'équipe nationale. Le joueur de Bologne Nicolò Cambiaghi a été appelé pour le remplacer ».


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  • LA LISTE DES CONVOQUÉS

    Gardiens : Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Naples) ;


    Défenseurs : Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Naples), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Rome), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Naples) ;


    Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Rome), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Rome), Sandro Tonali (Newcastle) ;


    Attaquants : Nicolò Cambiaghi (Bologne), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


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