« Nous avons une équipe de qualité, expérimentée. Nous devons rester calmes et sereins, et maintenant que nous devons entrer sur le terrain, il suffit d’être à 200 %. Calme, légèreté et maîtrise du match : nous devons être les protagonistes et gagner. Nous sommes prêts pour ce défi décisif, c’est le moment de montrer à tous qui nous sommes », a déclaré Mateo Retegui lors de la conférence de presse d’avant-match.

Gattuso, n’ayant pas eu la possibilité d’organiser un stage, s’est débrouillé et a pris les devants pour pouvoir voir ses joueurs lors d’un dîner et souder le groupe au cours des semaines précédant le match. « C’est le match le plus important de ma carrière, j’ai tout un pays sur les épaules », tel était le message principal de son intervention.