Le jour de vérité est arrivé. À Bergame, à la veille du match contre l'Irlande du Nord, de bonnes nouvelles sont parvenues aux Azzurri : Alessandro Bastoni a participé à sapremière séance d'entraînement en groupe depuis le début du stage. Le défenseur de l'Inter, qui travaille depuis dimanche matin avec le staff de la Nazionale pour être présent ce soir, a effectué, sans forcer, les mêmes exercices que ses coéquipiers : ses chances de débuter la rencontre augmentent, devant Donnarumma, avec Mancini au centre droit et Calafiori au centre gauche.
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Italie : ce soir, les barrages contre l'Irlande du Nord : la liste des joueurs convoqués et les tireurs de penalties, outre Retegui
LES CONVOQUÉS
Gardiens - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.
Défenseurs - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.
Milieux de terrain - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.
Attaquants - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito.
Outre Caprile, Cambiaso, Coppola, Scamacca et Cambiaghi, trois joueurs contraints de rester sur la touche en raison d'une blessure prendront également place dans les tribunes. Il s'agit de Vicario, Di Lorenzo et Zaccagni.
TONALI ET CALAFIORI TITULAIRES
Sandro Tonali est également de retour sur le terrain, prêt à reprendre sa place dès le coup d'envoi après le coup reçu contre Barcelone en Ligue des champions. Aux côtés de lui au milieu de terrain, on retrouve Locatelli et Barella, pour former un milieu à cinq qui inclura également Dimarco et Politano (attention à Palestra), qui a régulièrement pris part aux entraînements en onze contre zéro. En attaque, Kean et Retegui, avec Pio Esposito comme première option derrière les titulaires.
LA COMPOSITION PROBABLE
Italie (3-5-2) : Donnarumma ; Mancini, Bastoni, Calafiori ; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco ; Retegui, Kean.
LES TIRES AU BUT POTENTIELS
Gattuso a confirmé que Retegui se chargerait des tirs au but pendant les 90 minutes, tandis que selon La Gazzetta dello Sport, parmi les joueurs les plus susceptibles de tirer aux côtés de l'ancien joueur de l'Atalanta figurent Kean, Politano, Tonali et Locatelli, ce dernier étant prêt malgré sa récente et grave erreur en championnat contre Sassuolo.
UNE APPROCHE AXÉE SUR LA SÉRÉNITÉ
« Nous avons une équipe de qualité, expérimentée. Nous devons rester calmes et sereins, et maintenant que nous devons entrer sur le terrain, il suffit d’être à 200 %. Calme, légèreté et maîtrise du match : nous devons être les protagonistes et gagner. Nous sommes prêts pour ce défi décisif, c’est le moment de montrer à tous qui nous sommes », a déclaré Mateo Retegui lors de la conférence de presse d’avant-match.
Gattuso, n’ayant pas eu la possibilité d’organiser un stage, s’est débrouillé et a pris les devants pour pouvoir voir ses joueurs lors d’un dîner et souder le groupe au cours des semaines précédant le match. « C’est le match le plus important de ma carrière, j’ai tout un pays sur les épaules », tel était le message principal de son intervention.