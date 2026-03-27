Italie, Capello : « J'avais l'air d'un fou sur le canapé, on est lents. Retegui m'a fait pousser un cri et Donnarumma m'a donné un coup au cœur. Pio Esposito ? Un vrai joueur. »

« Tonali ? Il a marqué un superbe but, digne d’un vrai milieu de terrain. Un tir sec et puissant. Je l’avoue, ça m’a fait bondir du canapé. L’occasion de Retegui à 0-0 ? Passons, quand notre attaquant s’est étiré pour atteindre le ballon, j’ai poussé un cri… Mais ça arrive, regardons vers l’avenir. Pio Esposito ? Un vrai joueur. Il sait garder le ballon, servir de relais, sauter de la tête. Kean et Retegui sont deux types d’attaquants similaires, tandis que Pio peut compléter l’un ou l’autre. Et en effet, nous avons mieux joué avec lui sur le terrain. Même si c’est Kean qui a doublé la mise avec un superbe but : contrôle et tir en diagonale parfaits. Quant au prochain duo d’attaquants à aligner, je laisse Rino décider, bien sûr. Je me contenterai de noter qu’Esposito est un complément idéal tant pour Retegui que pour Kean.





« J’ai vu notre sélectionneur tendu, comme c’est normal, mais aussi très motivé sur le banc. Voilà, au-delà des défauts et des petites imperfections, on a vu une équipe nationale qui s’est donnée à fond et qui s’est battue. En tant qu’Italien, je sais bien que nous avons eu des équipes plus fortes par le passé, évidemment, mais ce que je ne peux tolérer, c’est le manque de fierté, de combativité, au-delà des qualités techniques. C’est la raison pour laquelle je me suis énervé lors du dernier Euro. Ce match contre la Suisse en huitièmes de finale… Tellement mou que j’en ai eu honte. »



