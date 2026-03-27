Fabio Capello a été interviewé par la Gazzetta dello Sport pour commenter la victoire de l'Italie contre l'Irlande du Nord, qui a permis à l'équipe de Gattuso d'accéder à la finale des barrages pour la Coupe du monde. Voici les propos de l'ancien entraîneur – entre autres – du Milan AC et de la Juventus.
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Italie, Capello : « J'avais l'air d'un fou sur le canapé, on est lents. Retegui m'a fait pousser un cri et Donnarumma m'a donné un coup au cœur. Pio Esposito ? Un vrai joueur. »
« Les gars ont bien joué. J'ai hurlé comme un fou sur mon canapé. Pour moi, la Nazionale est bien plus qu'une simple équipe. Qu'est-ce qui m'a marqué ? Notre manque de vitesse. Nous étions lents dans la tête et dans les jambes. Peu d'intensité. L'Irlande du Nord est une sélection modeste, mais elle a fait preuve de physique et d'attention ; pendant longtemps, elle ne nous a pas permis d'avoir de la lucidité dans les 30 derniers mètres et nousavons donc eu du mal à créer du danger. Les seuls qui nous donnaient du rythme étaient Calafiori et Tonali, tous deux joueurs de Premier League, l’un à Arsenal et l’autre à Newcastle. Les autres jouaient à la vitesse de notre Serie A. Mais je le répète, ce n’est pas seulement une question de jambes, mais aussi de tête et d’habitude. »
« Tonali ? Il a marqué un superbe but, digne d’un vrai milieu de terrain. Un tir sec et puissant. Je l’avoue, ça m’a fait bondir du canapé. L’occasion de Retegui à 0-0 ? Passons, quand notre attaquant s’est étiré pour atteindre le ballon, j’ai poussé un cri… Mais ça arrive, regardons vers l’avenir. Pio Esposito ? Un vrai joueur. Il sait garder le ballon, servir de relais, sauter de la tête. Kean et Retegui sont deux types d’attaquants similaires, tandis que Pio peut compléter l’un ou l’autre. Et en effet, nous avons mieux joué avec lui sur le terrain. Même si c’est Kean qui a doublé la mise avec un superbe but : contrôle et tir en diagonale parfaits. Quant au prochain duo d’attaquants à aligner, je laisse Rino décider, bien sûr. Je me contenterai de noter qu’Esposito est un complément idéal tant pour Retegui que pour Kean.
« J’ai vu notre sélectionneur tendu, comme c’est normal, mais aussi très motivé sur le banc. Voilà, au-delà des défauts et des petites imperfections, on a vu une équipe nationale qui s’est donnée à fond et qui s’est battue. En tant qu’Italien, je sais bien que nous avons eu des équipes plus fortes par le passé, évidemment, mais ce que je ne peux tolérer, c’est le manque de fierté, de combativité, au-delà des qualités techniques. C’est la raison pour laquelle je me suis énervé lors du dernier Euro. Ce match contre la Suisse en huitièmes de finale… Tellement mou que j’en ai eu honte. »
« En ce qui concerne la défense, il est certain qu’à l’heure actuelle, nous ne disposons pas de grands défenseurs. Nos défenseurs s’en sortent tous bien avec le ballon, mais j’ai encore quelques doutes sur le reste. Donnarumma est l’un des meilleurs au monde, voire le meilleur gardien au monde. Mais quand il a passé le ballon aux adversaires en deuxième mi-temps, ça m’a fait un choc. Imaginez un Kane ou un Haaland à la place de l’attaquant nord-irlandais dans cette situation. La Bosnie a une bonne technique et est certainement supérieure à l’Irlande du Nord. Mais je dois être honnête : en termes d’esprit et de rythme, le Pays de Galles aurait été un obstacle plus compliqué, surtout chez eux. Dommage que la finale se joue à l’extérieur. Même si je dois forcément donner un carton jaune à celui qui crie « m… » quand le gardien adverse relance le ballon. Une mauvaise habitude. »