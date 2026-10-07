Au quartier général de Coverciano, l’équipe d’Italie féminine poursuit sa préparation en vue du rendez-vous fondamental avec la Biélorussie, qui représentera la première étape du « nouveau » chemin vers la phase finale de la Coupe du monde. Battre la 52e nation du classement FIFA lors des deux matches au programme, vendredi 9 octobre à Tbilissi et mardi 13 à Florence (tous deux avec coup d’envoi à 18 h 15), avant de tout jouer début décembre lors du barrage décisif contre la Serbie ou la Finlande. Tel est l’objectif de l’Italie, nullement intimidée par les pièges proverbiaux des play-offs.
Italie, cap sur la Biélorussie. Dragoni : « Nous sommes une famille, nous voulons la Coupe du monde. Nous attendons beaucoup de supporters au Franchi »
« Nous sommes prêtes à exploiter nos points forts et nos qualités, qui sont nombreuses », affirme avec fermeté et conviction Cecilia Salvai, l’un des piliers de la sélection entraînée par Andrea Soncin. La défenseuse de la Juventus, qui a déjà soulevé cette saison le trophée de la Serie A Women’s Cup, a hâte de porter à nouveau le maillot de l’Italie, en guidant de son expérience et de son leadership les plus jeunes du groupe : « J’assume volontiers cette responsabilité, ajoute la défenseuse. C’est à nous, les anciennes, d’aider le coach à faire comprendre aux nouvelles ce que signifie être en sélection. Nous ne voulons plus être une révélation, mais nous imposer comme une grande équipe. Nous avons un objectif important à atteindre et nous voulons y parvenir. »
Une opportunité à saisir en jouant avec la tête, le cœur et en s’appuyant sur l’élan du « Franchi » (pour les informations sur la billetterie, cliquez ici), où l’Italie a décroché sa qualification pour le Mondial 2019 et l’Euro 2022, et où, justement à ces occasions, Salvai a inscrit deux de ses trois buts en sélection. « C’est un stade qui nous a toujours réussi, conclut en souriant la joueuse de 32 ans originaire de Pinerolo, et nous essaierons de lui faire honneur encore une fois. » Au micro de Vivo Azzurro TV, outre la numéro 23 de la Juventus et de l’Italie, Giulia Dragoni s’est elle aussi exprimée, elle qui travaille également pour offrir une grande joie aux supporters : « Nous sommes prêtes à donner le maximum. Le match retour sera encore plus important parce que tout se jouera là. Nous nous attendons à voir beaucoup de monde dans les tribunes, en espérant pouvoir fêter ça avec eux. »
La joueuse de 19 ans de Chelsea, tout comme Salvai, vise, malgré son très jeune âge, à participer à sa deuxième Coupe du monde et elle l’a souligné avant l’entraînement du jour, ouvert aux gagnants du concours « Vinci Coverciano », avec sa sincérité proverbiale : « Grâce à mes expériences entre l’Italie et l’étranger, je me sens grandie et je veux mettre mes qualités au service de l’équipe. Ici, à Coverciano, nous nous sentons chez nous, en famille. Nous savons que nous allons devoir disputer des matches difficiles et intenses, mais nous avons un désir commun et nous ferons tout pour parvenir à l’exaucer. »
La voix de Michele Bravi accompagnera aussi l’Italie le 13 octobre à Florence. Au « Franchi », l’auteur-compositeur-interprète ombrien se produira devant les spectateurs présents dans les tribunes, ouvrant un nouveau chapitre du lien entre l’Italie féminine et la musique. Après Carl Brave, Baby K, Sarah Toscano et Lorenzo Fragola, qui ont accompagné l’Italie ces derniers mois, c’est cet artiste polyvalent, qui mêle musique, cinéma et écriture dans un parcours unique, qui servira de bande-son à la prochaine sortie à domicile de Girelli et de ses coéquipières. Bravi, en plus d’avoir présenté des chansons à succès à Sanremo, a en effet participé comme acteur à deux films, avant de prêter sa voix à deux films d’animation et d’apporter ensuite sa sensibilité artistique à la télévision en tant que juge dans l’émission « Amici ».
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