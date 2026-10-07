Italie, cap sur la Biélorussie. Dragoni : « Nous sommes une famille, nous voulons la Coupe du monde. Nous attendons beaucoup de supporters au Franchi »

Une opportunité à saisir en jouant avec la tête, le cœur et en s’appuyant sur l’élan du « Franchi » (pour les informations sur la billetterie, cliquez ici), où l’Italie a décroché sa qualification pour le Mondial 2019 et l’Euro 2022, et où, justement à ces occasions, Salvai a inscrit deux de ses trois buts en sélection. « C’est un stade qui nous a toujours réussi, conclut en souriant la joueuse de 32 ans originaire de Pinerolo, et nous essaierons de lui faire honneur encore une fois. » Au micro de Vivo Azzurro TV, outre la numéro 23 de la Juventus et de l’Italie, Giulia Dragoni s’est elle aussi exprimée, elle qui travaille également pour offrir une grande joie aux supporters : « Nous sommes prêtes à donner le maximum. Le match retour sera encore plus important parce que tout se jouera là. Nous nous attendons à voir beaucoup de monde dans les tribunes, en espérant pouvoir fêter ça avec eux. »



