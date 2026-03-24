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Grafica CM Gattuso Calafiori Nazionale 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

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Italie, Calafiori : « J'ai plus parlé à Gattuso qu'à ma mère ces derniers mois. Les différences entre la Serie A et la Premier League ? L'intensité : en Angleterre, l'entraînement, c'est le match. »

Italie
Italie vs Irlande du Nord
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
R. Calafiori

Les propos du défenseur de la Nazionale lors de la conférence de presse.

Lors d'une conférence de presse organisée au deuxième jour du stage à Coverciano, Riccardo Calafiori a évoqué le match qui opposera la sélection italienne, dirigée par le sélectionneur Gennaro Gattuso, à l'Irlande du Nord en demi-finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde 2026, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Voici l'intégralité de ses déclarations : « Je vais bien, on verra aujourd’hui sur le terrain, mais je vais bien. En ce qui concerne la gestion des moments, dans ces cas-là, la clé est de vivre le présent et de ne pas trop réfléchir, de profiter de chaque instant car cela peut devenir quelque chose de beau. Rester ensemble, former un groupe et penser au prochain match. »

  • DIFFÉRENCES ENTRE LE FOOTBALL ANGLAIS ET ITALIEN

    « Je préfère me concentrer davantage sur nous plutôt que sur l'adversaire ; cela dépend plus de nous que des autres. On parle beaucoup de la Premier League, mais la Ligue des champions est compliquée, même pour les équipes anglaises. Le football n’est pas une science exacte. La plus grande différence réside dans l’intensité des entraînements et des matchs : en Premier League, le véritable entraînement, c’est le match. Arsenal joue deux matchs par semaine, il y a donc peu d’entraînements. L’intensité est élevée, il y a peu de temps morts. »

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  • QUEL MATCH VA-T-ON DISPUTER ET COMMENT SE PRÉSENTE L'IRLANDE DU NORD ?

    Calafiori s'est également penché sur le type de formation et d'équipe nationale que représente l'Irlande du Nord : « Il faut préparer ce match comme s'il s'agissait d'un match normal, nous devons rester détendus. Sur les coups de pied arrêtés en notre défaveur, nous devons être vigilants, ils peuvent être dangereux. Dans le football d'aujourd'hui, cela peut faire la différence car la marge est mince. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils tentent ce genre de jeu, nous ne devons pas nous faire surprendre par ce genre de jeu et faire attention aux seconds ballons ».

  • QUEL MATCH RÉJOUERIES-TU ?

    « Je pense au match contre l'Estonie que nous avons disputé justement à Bergame. Le stade nous a aussi donné un coup de pouce ; jeudi, à mon avis, ce sera encore mieux. »

  • LE MESSAGE À TRANSMETTRE

    « Oui, j'aime bien voir les choses ainsi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas savoir comment le match va se terminer ; le message que nous voulons faire passer, c'est qu'il faut rester soudés et rester positifs. Dans des matchs aussi importants, le niveau tactique et technique compte jusqu'à un certain point, mais ce qui compte davantage, c'est la cohésion et l'état d'esprit. »

  • GATTUSO

    Calafiori a également apprécié sa collaboration avec l'entraîneur Gattuso, soulignant certains aspects : « J'ai beaucoup apprécié l'attitude de l'entraîneur à mon égard ; ces derniers mois, je l'ai plus entendu que ma mère... Il a su rester à mes côtés, même quand j'étais absent. Puis il y a eu ce dîner à Londres, c'était sympa d'être ensemble et de discuter. Ces derniers mois, nous n'avons pas eu l'occasion de nous entraîner, mais il y a peu à entraîner et beaucoup à faire ensemble. C'est sûr, c'est lui qui a payé l'addition (rires, ndlr). On a parlé de foot, Buffon et Bonucci étaient là aussi. C'était une soirée entre amis, ils nous ont raconté quelques anecdotes, puis on a parlé du match ».

  • DE L'OPTIMISME POUR CE DÉFI ?

    Enfin, le défenseur italien a décrit ses impressions à l'approche du match : « Parce que nous voulons tous la même chose, alors pourquoi se compliquer la vie ? J'aime toujours penser de manière positive : quand on pense positivement à atteindre un objectif, on finit par l'atteindre. La pression est là, il est inutile d'essayer de l'éviter. Nous savons tous à quel point il est important pour nous de nous qualifier pour cette Coupe du monde. On n’y pense pas autant qu’on le pourrait, nous sommes déjà à deux jours du match. Je suis content de disputer ce match, c’est le message que je veux faire passer. Essayons de bien vivre ce moment et de penser positif, ça peut être une semaine où nous pouvons être très heureux parce que nous ne pensons à rien d’autre qu’à la Coupe du monde. Tout dépend de la façon dont on voit ce match. Quand on porte ce maillot, il y a une responsabilité, mais je vois cela davantage comme une opportunité. Je préfère, pour mille raisons, disputer un match comme celui-ci plutôt que de ne pas le faire. Aller à la Coupe du monde est le rêve que j’avais depuis mon enfance et j’ai hâte de disputer ce match. »

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