Italie, Calafiori : « J'ai plus parlé à Gattuso qu'à ma mère ces derniers mois. Les différences entre la Serie A et la Premier League ? L'intensité : en Angleterre, l'entraînement, c'est le match. »

Lors d'une conférence de presse organisée au deuxième jour du stage à Coverciano, Riccardo Calafiori a évoqué le match qui opposera la sélection italienne, dirigée par le sélectionneur Gennaro Gattuso, à l'Irlande du Nord en demi-finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde 2026, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Voici l'intégralité de ses déclarations : « Je vais bien, on verra aujourd’hui sur le terrain, mais je vais bien. En ce qui concerne la gestion des moments, dans ces cas-là, la clé est de vivre le présent et de ne pas trop réfléchir, de profiter de chaque instant car cela peut devenir quelque chose de beau. Rester ensemble, former un groupe et penser au prochain match. »