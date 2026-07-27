Et maintenant, que va-t-il se passer ? Le tournant soudain pris par les événements sur le front de la nomination du nouveau sélectionneur de l’Italie et de l’affaire qui a eu Andrea Pirlo comme protagoniste peut conduire à un véritable séisme au sein de la Fédération italienne de football. Selon plusieurs sources, le directeur technique fraîchement nommé Paolo Maldini et son bras droit Leonardo sont prêts à présenter leur démission dans le cas où le président de la FIGC Malagò se tournerait vers un profil d’entraîneur qui ne correspond pas à leurs idées.
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Italie, c’est le jour de la rencontre décisive entre Malagò, Paolo Maldini et Leonardo : y aura-t-il des démissions ou l’affaire peut-elle rentrer dans l’ordre ?
RENCONTRE DÉCISIVE
Selon La Gazzetta dello Sport, une rencontre très importante et décisive est prévue aujourd’hui à Rome entre Malagò, Maldini et Leonardo, au cours de laquelle on comprendra s’il existe encore ou non une marge pour poursuivre une collaboration entamée il y a un peu moins de trois semaines. Le nouveau président de la Fédération tentera de convaincre les hommes à qui il a confié le projet de refondation de l’équipe d’Italie – qui comprend aussi une restructuration des équipes de jeunes – que la nomination d’Andrea Pirlo était bien incompatible, pour des raisons d’opportunité, avec les principes d’éthique qu’implique le rôle de sélectionneur. Malagò a ensuite l’urgence de présenter aux composantes du football italien le nom du sélectionneur désigné d’ici demain, jour où se tiendra un Conseil fédéral.
Chiellini est prêt
Malagò cherchera à confirmer dans ses mots sa confiance absolue dans le projet présenté par Maldini et Leonardo, qui irait au-delà du choix du nom du sélectionneur appelé à conduire le nouveau cycle de l’Italie avec en ligne de mire la qualification pour la Coupe du monde 2030. Si, de la part du directeur technique et de son conseiller, il y avait toutefois une démonstration claire d’intransigeance sur le profil de Pirlo, le président de la FIGC se verrait contraint d’accepter les démissions et aurait déjà identifié en Giorgio Chiellini la figure idéale pour assumer le poste de directeur technique. Avec l’un de Roberto Mancini ou Antonio Conte comme sélectionneur.
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