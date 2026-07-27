Selon La Gazzetta dello Sport, une rencontre très importante et décisive est prévue aujourd’hui à Rome entre Malagò, Maldini et Leonardo, au cours de laquelle on comprendra s’il existe encore ou non une marge pour poursuivre une collaboration entamée il y a un peu moins de trois semaines. Le nouveau président de la Fédération tentera de convaincre les hommes à qui il a confié le projet de refondation de l’équipe d’Italie – qui comprend aussi une restructuration des équipes de jeunes – que la nomination d’Andrea Pirlo était bien incompatible, pour des raisons d’opportunité, avec les principes d’éthique qu’implique le rôle de sélectionneur. Malagò a ensuite l’urgence de présenter aux composantes du football italien le nom du sélectionneur désigné d’ici demain, jour où se tiendra un Conseil fédéral.