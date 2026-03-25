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Italie : Bastoni et Tonali s'entraînent avec le groupe ; on espère les voir titularisés contre l'Irlande du Nord

Italie vs Irlande du Nord
Italie
Irlande du Nord
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Plus qu'un jour avant le grand rendez-vous. L'Italie s'entraîne sous la pluie à Bergame, à la veille du match contre l'Irlande du Nord : bonne nouvelle pour les Azzurri, avec lapremière séance en groupe d'Alessandro Bastoni depuis le début du stage. Le défenseur de l'Inter, qui travaille depuis dimanche matin avec le staff de la Nazionale pour être présent demain soir, a effectué aujourd'hui, sans forcer, les mêmes exercices que ses coéquipiers : ses chances d'être titularisé augmentent, devant Donnarumma, avec Mancini au centre droit et Calafiori au centre gauche.



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  • TONALI ET POLITANO TITULAIRES

    Sandro Tonali est également régulièrement aligné, prêt à reprendre sa place dès le coup d'envoi après le coup reçu contre Barcelone en Ligue des champions. Aux côtés de lui au milieu de terrain, on retrouve Locatelli et Barella, pour former un milieu à cinq qui comprendra également Dimarco et Politano, régulièrement alignés lors des entraînements à onze contre zéro. En attaque, Kean et Retegui, avec Pio Esposito comme première option de remplacement des titulaires.


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  • LA FORMATION

    Italie (3-5-2) : Donnarumma ; Mancini, Bastoni, Calafiori ; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco ; Retegui, Kean.

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