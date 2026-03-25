Italie : Bastoni et Tonali s'entraînent avec le groupe ; on espère les voir titularisés contre l'Irlande du Nord

Plus qu'un jour avant le grand rendez-vous. L'Italie s'entraîne sous la pluie à Bergame, à la veille du match contre l'Irlande du Nord : bonne nouvelle pour les Azzurri, avec lapremière séance en groupe d'Alessandro Bastoni depuis le début du stage. Le défenseur de l'Inter, qui travaille depuis dimanche matin avec le staff de la Nazionale pour être présent demain soir, a effectué aujourd'hui, sans forcer, les mêmes exercices que ses coéquipiers : ses chances d'être titularisé augmentent, devant Donnarumma, avec Mancini au centre droit et Calafiori au centre gauche.









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