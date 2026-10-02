Le fait que le match de l’Italie de Mancini et celui des Espoirs de Baldini aient lieu en même temps, le lundi 5 octobre, exclura de fait Ahanor également de la liste des convoqués pour le match contre la Turquie et, par conséquent, de la possibilité de connaître sa première sélection lors d’un match officiel avec le maillot de l’équipe d’Italie.

Le défenseur avait déjà fêté ses débuts sous le maillot de l’Italie lors des deux matches amicaux disputés en juin, avec Baldini comme sélectionneur par intérim, mais ces rencontres, en réalité, ne comptent pas comme des matches permettant d’activer l’impossibilité d’un changement de sélection.

Ainsi, sans débuts lors de matches officiels, le Nigeria, deuxième nationalité d’Ahanor, peut donc revenir à la charge pour tenter de le "chiper" à l’Italie en vue des prochains engagements officiels des sélections nationales.