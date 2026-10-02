Roberto Mancini avait choisi, pour le troisième match sur trois de l’équipe d’Italie, de ne pas convoquer le défenseur passé par l’Atalanta et aujourd’hui à Crystal Palace, Honest Ahanor. Aujourd’hui, la FIGC a expliqué dans un communiqué la raison de l’exclusion de l’Italo-Nigérian de la liste des convoqués également pour le match prévu ce soir à Paris contre la France. Né en 2008, il a en effet été intégré à l’équipe d’Italie Espoirs de Silvio Baldini.
Italie, Ahanor quitte le rassemblement et rejoint Baldini chez les Espoirs : le Nigeria peut encore espérer le « coup de force »
Aucune blessure, un choix technique pour aider l’équipe d’Italie Espoirs
Il n’y a donc aucune raison d’ordre physique pour le défenseur, qui rejoindra Pescara où l’Italie Espoirs devra préparer le très important match décisif à quitte ou double contre la Pologne Espoirs.
Un match qui vaut une qualification directe pour les prochains Championnats d’Europe, en évitant de devoir passer par les barrages prévus pendant la trêve de novembre, et dans lequel l’Italie Espoirs doit absolument s’imposer avec au moins deux buts d’écart pour reprendre la première place du classement.
LE COMMUNIQUÉ
Honest Ahanor quitte le rassemblement de l’équipe d’Italie A pour rejoindre dans les prochaines heures le groupe de l’équipe d’Italie Espoirs, rentrée dans la nuit au Centre de préparation olympique de Tirrenia après le succès d’hier contre l’Arménie et attendue lundi à Pescara face à la Pologne dans un match décisif pour la qualification à la phase finale du Championnat d’Europe de la catégorie.
Le défenseur de Crystal Palace n’était pas parti hier en direction de Paris, où l’Italie affrontera ce soir la France lors du troisième match du groupe de Ligue des nations, restant s’entraîner au Centre technique fédéral de Coverciano avec huit autres joueurs italiens.
LE NIGERIA PEUT ENCORE ESPÉRER
Le fait que le match de l’Italie de Mancini et celui des Espoirs de Baldini aient lieu en même temps, le lundi 5 octobre, exclura de fait Ahanor également de la liste des convoqués pour le match contre la Turquie et, par conséquent, de la possibilité de connaître sa première sélection lors d’un match officiel avec le maillot de l’équipe d’Italie.
Le défenseur avait déjà fêté ses débuts sous le maillot de l’Italie lors des deux matches amicaux disputés en juin, avec Baldini comme sélectionneur par intérim, mais ces rencontres, en réalité, ne comptent pas comme des matches permettant d’activer l’impossibilité d’un changement de sélection.
Ainsi, sans débuts lors de matches officiels, le Nigeria, deuxième nationalité d’Ahanor, peut donc revenir à la charge pour tenter de le "chiper" à l’Italie en vue des prochains engagements officiels des sélections nationales.
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