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Emanuele Tramacere

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Italie -3 contre la Bosnie : les Azzurri sur le terrain, Scamacca avec le groupe. Pio affronte Retegui, Bastoni n'est pas au mieux de sa forme

Italie
F. Dimarco
G. Gattuso
E. Dzeko
M. Retegui
F. Esposito
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine
Bosnie Hérzégovine vs Italie

L'attente monte pour le match le plus important de l'année de l'équipe nationale.

Le premier match est passé. Jeudi soir à Bergame, face à l'Irlande du Nord, l'Italie a fait ce qu'il fallait et, grâce à sa victoire 2-0 signée Tonali-Kean, s'est qualifiée pour la finale des barrages qui verra les Azzurri affronter la Bosnie mardi 31 mars à 20h45, dans l'ambiance survoltée du stade Bilino Polje de Zenica.


Le sélectionneur Gennaro Gattuso continue de miser tout sur le groupe et abordera l'entraînement d'aujourd'hui avec une incertitude majeure en attaque, où Pio Esposito, qui a brillamment pris la relève contre l'Irlande du Nord, menace la place de titulaire de Mateo Retegui.


Voici toutes les actualités du jour concernant les Azzurri, à trois jours du grand match.


  • LE PROGRAMME D'AUJOURD'HUI

    L'Italie reprend l'entraînement aujourd'hui à Coverciano sous la houlette du sélectionneur Gattuso, avec une séance qui débutera dans l'après-midi à partir de 17 heures et à laquelle participera l'ensemble du groupe. Ce n'est que lundi que l'équipe s'envolera pour Zenica.

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  • PIO OU RETEGUI ? COMMENT VA BASTONI ?

    Deux sont les principales incertitudes qui pèseront sur Gennaro Gattuso à l'approche du match.


    Le premier est bien connu : Alessandro Bastoni n'est pas encore au meilleur de sa forme après le match contre l'Irlande du Nord, où il a serré les dents pour être présent, mais en est sorti épuisé et en dessous de son niveau. Son état devra être surveillé, sinon Federico Gatti (qui l'a remplacé en deuxième mi-temps à Bergame) sera de nouveau appelé à la rescousse.


    L'autre doute concerne le choix du partenaire de Moise Kean en attaque, Mateo Retegui ayant semblé éteint pendant toute la première mi-temps contre l'Irlande du Nord et l'occasion manquée en face à face avec le gardien faisant encore mal. Pio Esposito, quant à lui, manque de présence de l'esprit et de vivacité dans les jambes, et avec lui sur le terrain, l'Italie s'est effondrée. Aujourd'hui, les chances sont de 50-50.

  • LE GROUPE AVANT TOUT : SOIRÉE LIBRE HIER

    Dès le premier jour, Gennaro Gattuso a choisi de tout miser sur la cohésion du groupe.


    L'effectif de 28 joueurs compte également de nombreux blessés qui ont tenu à tout prix à rejoindre l'équipe, Di Lorenzo et Vicario ayant même déjà confirmé qu'ils s'envoleraient pour la Bosnie afin d'être aux côtés de leurs coéquipiers.


    Hier soir, pour alléger un peu la tension, Gattuso a accordé une soirée de repos à l'équipe. De nombreux joueurs ont profité de ces trois ou quatre heures de liberté pour sortir du centre d'entraînement de Coverciano et retrouver leurs familles avant de rentrer passer la nuit.

  • POLÉMIQUE EN BOSNIE À PROPOS D'UNE CÉLÉBRATION VIRALE : « DES ITALIENS ARROGANTS »

    La vidéo montrant les jeunes Italiens, notamment Dimarco, Vicario et Pio Esposito, en train de célébrer leur victoire à l'issue du match Pays de Galles-Bosnie a inévitablement fait le tour du web et est devenue virale.


    Un geste que les supporters et les joueurs bosniaques n'ont pas bien pris, à tel point que l'opinion la plus répandue, même en consultant les réseaux sociaux de la fédération, est de considérer les « Italiens comme arrogants », avec en prime un menaçant « nous en tiendrons compte ».


    Pour s'excuser, le défenseur latéral de l'Inter a immédiatement écrit à son ancien coéquipier Edin Dzeko et pourrait aujourd'hui tenter de réparer le mal en s'exprimant lui-même lors d'une conférence de presse.

  • LE STADE DE ZENICA AURA-T-IL UNE CAPACITÉ RÉDUITE ?

    Enfin, attention au stade enflammé du Bilino Polje à Zenica. Une ville industrielle où le soutien des supporters se fait sentir, avec des ultras bosniaques qui constituent un véritable groupe organisé. Le stade, inauguré en 1972, a une capacité de 15 600 places assises ; il est très petit et animé, avec des tribunes très proches du terrain.


    De plus, suite à l'amende infligée à la Bosnie pour « comportement incorrect de l'équipe, discrimination, racisme, utilisation de matériel pyrotechnique, perturbation pendant les hymnes nationaux et manque d'ordre et de discipline à l'intérieur et à l'extérieur du stade », la capacité de l'enceinte sera réduite de 20 %, la tribune SUD et une partie de la tribune OVEST étant fermées.

  • ALAJBEGOVIC : « CE SERA UN MATCH D'ENFER »

    Le meneur de jeu bosnien Kerim Alajbegovic a lancé un défi à l'Italie dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport : « C'est nous qui allons gagner. L'ambiance sera infernale à l'intérieur comme à l'extérieur du stade, ce sera un match brutal »


    LISEZ ICI TOUTES SES DÉCLARATIONS

  • 500 BILLETS EN VENTE

    Les billets pour la finale contre la Bosnie sont en vente. Les 500 billets disponibles pour le secteur réservé aux visiteurs du stade « Bilino Polje » de Zenica pourront être achetés au prix de 15 euros à partir de midi aujourd'hui jusqu'à 20 heures demain, dimanche 29 mars.

  • SCAMACCA EN GROUPE

    Lors de l'entraînement de l'après-midi à Coverciano, Gianluca Scamacca a réintégré le groupe, après avoir suivi le match contre l'Irlande du Nord depuis les tribunes en raison d'un problème physique. Guglielmo Vicario, ainsi que Gabriele Gravina et Gianluigi Buffon, suivaient également leurs coéquipiers depuis le bord du terrain.



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