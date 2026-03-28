Le premier match est passé. Jeudi soir à Bergame, face à l'Irlande du Nord, l'Italie a fait ce qu'il fallait et, grâce à sa victoire 2-0 signée Tonali-Kean, s'est qualifiée pour la finale des barrages qui verra les Azzurri affronter la Bosnie mardi 31 mars à 20h45, dans l'ambiance survoltée du stade Bilino Polje de Zenica.





Le sélectionneur Gennaro Gattuso continue de miser tout sur le groupe et abordera l'entraînement d'aujourd'hui avec une incertitude majeure en attaque, où Pio Esposito, qui a brillamment pris la relève contre l'Irlande du Nord, menace la place de titulaire de Mateo Retegui.





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