C’est à Thomas Tuchel qu’échoit la mission de mettre fin à six décennies de « souffrance » dans la quête de trophées. L’ancien entraîneur de Chelsea, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich est le dernier en date à qui l’on confie ce poste que beaucoup perçoivent comme un véritable calice empoisonné.

L’Angleterre possède certes le talent nécessaire pour prétendre sérieusement à la gloire en Coupe du monde 2026, mais c’était déjà le cas par le passé : la fameuse « génération dorée » emmenée par David Beckham, Steven Gerrard et Wayne Rooney n’a pas su convertir son potentiel en résultats tangibles.

Gareth Southgate a été le plus proche de ramener l’Angleterre dans le cercle des vainqueurs et d’imiter les exploits de son confrère chevalier, Sir Alf Ramsey, mais il a connu la déception d’une demi-finale de Coupe du monde en 2018 et de deux défaites consécutives en finale du Championnat d’Europe en 2021 et 2024.

Tuchel a repris le flambeau et espère guider les siens à travers l’Amérique du Nord jusqu’à la finale du MetLife Stadium, dans la banlieue de New York, le 19 juillet, jour où le plus prestigieux des trophées sportifs sera en jeu.