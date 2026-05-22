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« “It’s Coming Home”, c’est une malédiction ! » affirme Patrice Evra, qui assure que l’Angleterre remportera la Coupe du monde si les fans cessent de scander ce chant désormais célèbre
Southgate a échoué de peu : Tuchel sera-t-il à la hauteur ?
C’est à Thomas Tuchel qu’échoit la mission de mettre fin à six décennies de « souffrance » dans la quête de trophées. L’ancien entraîneur de Chelsea, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich est le dernier en date à qui l’on confie ce poste que beaucoup perçoivent comme un véritable calice empoisonné.
L’Angleterre possède certes le talent nécessaire pour prétendre sérieusement à la gloire en Coupe du monde 2026, mais c’était déjà le cas par le passé : la fameuse « génération dorée » emmenée par David Beckham, Steven Gerrard et Wayne Rooney n’a pas su convertir son potentiel en résultats tangibles.
Gareth Southgate a été le plus proche de ramener l’Angleterre dans le cercle des vainqueurs et d’imiter les exploits de son confrère chevalier, Sir Alf Ramsey, mais il a connu la déception d’une demi-finale de Coupe du monde en 2018 et de deux défaites consécutives en finale du Championnat d’Europe en 2021 et 2024.
Tuchel a repris le flambeau et espère guider les siens à travers l’Amérique du Nord jusqu’à la finale du MetLife Stadium, dans la banlieue de New York, le 19 juillet, jour où le plus prestigieux des trophées sportifs sera en jeu.
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Les supporters anglais sont invités à cesser de chanter « It's Coming Home ».
L'Angleterre bénéficiera d'un soutien massif tout au long de sa quête du titre mondial, mais doit-elle tempérer ses attentes – ou du moins les contenir davantage ? Evra, qui connaît bien les supporters anglais pour avoir joué à Old Trafford, estime que ce serait la bonne chose à faire.
L’ancien international aux 81 sélections, interrogé par Stake pour GOAL, a confié son sentiment sur les chances des Three Lions : « L’Angleterre est toujours favorite, mais elle a tendance à s’effondrer en demi-finale ou en finale. Son palmarès est correct, et pour l’Euro, elle possède les joueurs qu’il faut.
Maintenant, voyons ce que va faire Thomas Tuchel : ils vont enfin ressembler à une équipe. La seule chose que je demande toujours aux supporters anglais, c’est de ne pas chanter “It’s Coming Home”. C’est une malédiction dès qu’ils se mettent à la fredonner ! À ce moment-là, je sais qu’ils ne souleveront pas le trophée. Si, pour une fois, ils s’abstenaient, je les verrais bien remporter la Coupe du monde. C’est un véritable sortilège, à l’image de la disette d’Arsenal depuis 22 ans. »
Tuchel doit faire des choix délicats pour composer son groupe pour la Coupe du monde.
Arsenal a conjuré son « malédiction » : les Gunners ont été couronnés champions de Premier League pour la première fois depuis la légendaire équipe des « Invincibles », invaincue lors de la saison 2003-2004.
Plusieurs cadres de l’Emirates Stadium devraient figurer dans la liste des 26 de Tuchel pour la Coupe du monde. Reste à trancher plusieurs dossiers chauds, dont celui de Trent Alexander-Arnold, double champion d’Angleterre.
Formé à Liverpool et désormais au Real Madrid, le latéral droit peine à s’imposer en sélection, où il affronte une concurrence féroce : Reece James, Tino Livramento et Djed Spence.
La récente blessure de Ben White pourrait toutefois profiter à Alexander-Arnold, et Patrice Evra estime que ce latéral moderne de 27 ans, capable de jouer aussi au milieu, mérite son billet pour les États-Unis.
L’ancien arrière gauche a ajouté : « J’adore Trent. Il peut jouer au centre. Bien sûr, la saison n’a pas été facile à Madrid, mais il faut s’adapter, quoi qu’il arrive. C’est un joueur capable de créer des occasions, avec ses centres et ses longues diagonales. Pourquoi ne pas l’inclure dans l’équipe ? »
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L'Angleterre vise le titre mondial en Amérique du Nord
Tuchel s’apprête à révéler sa liste pour la Coupe du monde dans quelques heures ; les joueurs sélectionnés comme ceux laissés pour compte ont déjà été prévenus, et ces appels téléphoniques ont été éprouvants.
Quel que soit le groupe retenu, l’Angleterre entendra briller dans ce nouveau tournoi et faire vibrer ses supporters. Reste à savoir si les conseils d’Evra sur les chants des tribunes seront suivis ou ignorés.