Ismaila Sarr a inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue Europa Conférence, permettant à Crystal Palace de surprendre le Shakhtar Donetsk lors du match aller des demi-finales

La campagne européenne digne d’un conte de fées de Crystal Palace a atteint de nouveaux sommets jeudi soir, lorsque Sarr a ouvert le score après seulement 21 secondes de jeu, lors du match aller de la demi-finale de la Ligue Europa Conférence face au Shakhtar. Ce but éclair a immédiatement donné l’avantage aux Eagles, donnant le ton d’une victoire 3-1 retentissante à Cracovie, en Pologne, qui les place en position de force avant le retour à Selhurst Park.

Sa conclusion chirurgicale a stupéfié les Ukrainiens et établi une nouvelle référence pour la compétition. Ce but a marqué une déclaration d’intention de l’équipe d’Oliver Glasner, qui continue de défier les pronostics pour sa première saison sur la scène continentale après s’être qualifiée grâce à son triomphe en FA Cup l’année dernière.