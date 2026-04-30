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Ismaila Sarr a inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue Europa Conférence, permettant à Crystal Palace de surprendre le Shakhtar Donetsk lors du match aller des demi-finales
Sarr assomme le Shakhtar
La campagne européenne digne d’un conte de fées de Crystal Palace a atteint de nouveaux sommets jeudi soir, lorsque Sarr a ouvert le score après seulement 21 secondes de jeu, lors du match aller de la demi-finale de la Ligue Europa Conférence face au Shakhtar. Ce but éclair a immédiatement donné l’avantage aux Eagles, donnant le ton d’une victoire 3-1 retentissante à Cracovie, en Pologne, qui les place en position de force avant le retour à Selhurst Park.
Sa conclusion chirurgicale a stupéfié les Ukrainiens et établi une nouvelle référence pour la compétition. Ce but a marqué une déclaration d’intention de l’équipe d’Oliver Glasner, qui continue de défier les pronostics pour sa première saison sur la scène continentale après s’être qualifiée grâce à son triomphe en FA Cup l’année dernière.
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Un nouveau record de la Ligue des champions a été établi
La star sénégalaise a inscrit un but après seulement 21 secondes de jeu, pulvérisant ainsi le précédent record de la Ligue des champions de la Conférence détenu par Ferdy Druijf. Ce dernier avait établi la marque en 2022 en marquant après 32 secondes pour le Rapid Vienne face au Vitesse Arnhem. Le coup de pied de Sarr est désormais le plus rapide de l’histoire de la compétition, créée par l’UEFA en 2021.
À la poursuite des records européens de tous les temps
Si le but de Sarr en Ligue Europa Conférence est historique, il ne suffit pas pour effacer les records des autres grandes compétitions européennes. Le record de la Ligue des champions reste la propriété de Roy Makaay, auteur d’un goal après seulement 10,12 secondes avec le Bayern Munich face au Real Madrid en 2007.
En Ligue Europa, Jan Sýkora a fait encore mieux : 10,69 secondes pour ouvrir le score avec le Slovan Liberec contre Qarabag en 2016. Néanmoins, Sarr inscrit son nom dans l’histoire de la toute jeune compétition de l’UEFA et offre aux supporters de Crystal Palace un moment qu’ils chériront pendant de nombreuses années.
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Le club de Palace poursuit son premier parcours historique sur la scène européenne.
Pour sa première participation à une grande compétition européenne, Crystal Palace a franchi une nouvelle étape en se rapprochant d'une éventuelle finale. Fort de ses succès nationaux la saison dernière, le club londonien s'est bien adapté à la Ligue Europa Conférence, et grâce au but historique de Sarr, il est désormais en bonne position pour décrocher une place en finale contre le Rayo Vallecano ou Strasbourg.