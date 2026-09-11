AFP
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Ismail Kartal démissionne ! Le coach de Fenerbahçe remet sa démission après le nul contre la Roma, mais le président Aziz Yildirim refuse d’accepter son départ
Le géant turc face à la tourmente
La soirée d'ouverture de Fenerbahce dans la compétition reine en Europe a tourné au chaos après que le club a été tenu en échec sur le score de 1-1 par la Roma jeudi soir. Malgré un point précieux décroché, Kartal a stupéfié la conférence de presse d'après-match en présentant sa démission pour ce qu'il a décrit comme le bien du club. Cependant, le président du club Yildirim a publiquement écarté le départ de l'entraîneur quelques minutes plus tard, en insistant sur le fait que le technicien reste bien en poste.
- Anadolu Agency
Le président rejette une démission choc
Kartal, qui reste sous contrat jusqu’en juin 2027, a affirmé que sa décision de se retirer visait à libérer l’équipe : « J’ai quitté mon poste ce soir. » Cependant, Yildirim s’est rapidement opposé à ce départ, révélant que l’entraîneur était soumis à une immense pression émotionnelle après avoir été touché à la tête par une bouteille lancée depuis la foule pendant le match. Confirmant que le technicien avait été profondément secoué par l’incident, le président a expliqué : « Il est bouleversé par cela. »
Les attentes s’envolent après les dépenses
Les turbulences internes surviennent dans un contexte d’attentes en forte hausse après cinq deuxièmes places consécutives en Süper Lig turque. La pression est encore montée après les arrivées estivales très médiatisées de Mason Greenwood, Nathan Ake, Romelu Lukaku et Vedat Muriqi, recrutés pour mener la campagne. De retour en phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois en 18 ans, le cap franchi par le club a au contraire été éclipsé par l’intense surveillance sur les réseaux sociaux, qui affecte le moral de l’effectif.
- Getty Images Sport
De rudes épreuves continentales les attendent
Fenerbahçe doit rapidement résoudre sa crise interne avant de se rendre en Angleterre pour affronter Aston Villa lors de la deuxième journée de la phase de ligue, le 14 octobre. La Roma fera face à une tâche tout aussi exigeante le même soir en accueillant le géant européen Real Madrid au Stadio Olimpico. Le test à venir à Birmingham constituera une évaluation définitive de l’autorité de Kartal dans un climat de plus en plus volatil.
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