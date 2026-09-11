La soirée d'ouverture de Fenerbahce dans la compétition reine en Europe a tourné au chaos après que le club a été tenu en échec sur le score de 1-1 par la Roma jeudi soir. Malgré un point précieux décroché, Kartal a stupéfié la conférence de presse d'après-match en présentant sa démission pour ce qu'il a décrit comme le bien du club. Cependant, le président du club Yildirim a publiquement écarté le départ de l'entraîneur quelques minutes plus tard, en insistant sur le fait que le technicien reste bien en poste.