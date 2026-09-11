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Adhe Makayasa

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Ismail Kartal démissionne ! Le coach de Fenerbahçe remet sa démission après le nul contre la Roma, mais le président Aziz Yildirim refuse d’accepter son départ

Fenerbahce
I. Kartal
Fenerbahce vs Roma
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Fenerbahçe a plongé dans le chaos le plus total après son affrontement de Ligue des champions contre l’AS Rome, l’entraîneur principal Ismail Kartal ayant annoncé à la surprise générale sa démission immédiate. Cependant, le président du club Aziz Yildirim est rapidement intervenu quelques minutes plus tard, rejetant fermement le départ du technicien et insistant sur le fait que le sexagénaire resterait à son poste.

  • Le géant turc face à la tourmente

    La soirée d'ouverture de Fenerbahce dans la compétition reine en Europe a tourné au chaos après que le club a été tenu en échec sur le score de 1-1 par la Roma jeudi soir. Malgré un point précieux décroché, Kartal a stupéfié la conférence de presse d'après-match en présentant sa démission pour ce qu'il a décrit comme le bien du club. Cependant, le président du club Yildirim a publiquement écarté le départ de l'entraîneur quelques minutes plus tard, en insistant sur le fait que le technicien reste bien en poste.

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  • imago-sport-1082817715.jpgAnadolu Agency

    Le président rejette une démission choc

    Kartal, qui reste sous contrat jusqu’en juin 2027, a affirmé que sa décision de se retirer visait à libérer l’équipe : « J’ai quitté mon poste ce soir. » Cependant, Yildirim s’est rapidement opposé à ce départ, révélant que l’entraîneur était soumis à une immense pression émotionnelle après avoir été touché à la tête par une bouteille lancée depuis la foule pendant le match. Confirmant que le technicien avait été profondément secoué par l’incident, le président a expliqué : « Il est bouleversé par cela. »

  • Les attentes s’envolent après les dépenses

    Les turbulences internes surviennent dans un contexte d’attentes en forte hausse après cinq deuxièmes places consécutives en Süper Lig turque. La pression est encore montée après les arrivées estivales très médiatisées de Mason Greenwood, Nathan Ake, Romelu Lukaku et Vedat Muriqi, recrutés pour mener la campagne. De retour en phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois en 18 ans, le cap franchi par le club a au contraire été éclipsé par l’intense surveillance sur les réseaux sociaux, qui affecte le moral de l’effectif.

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  • Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    De rudes épreuves continentales les attendent

    Fenerbahçe doit rapidement résoudre sa crise interne avant de se rendre en Angleterre pour affronter Aston Villa lors de la deuxième journée de la phase de ligue, le 14 octobre. La Roma fera face à une tâche tout aussi exigeante le même soir en accueillant le géant européen Real Madrid au Stadio Olimpico. Le test à venir à Birmingham constituera une évaluation définitive de l’autorité de Kartal dans un climat de plus en plus volatil.

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