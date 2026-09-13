Kartal avait auparavant annoncé sa démission surprise dans la foulée immédiate du match nul 1-1 contre la Roma jeudi en Ligue des champions. S'exprimant via Anadolu Agency, il a déclaré : « Tout d'abord, je félicite mes joueurs pour avoir exécuté à la lettre les consignes que j'avais données pour le match de ce soir. Nous avons joué un football digne de la Ligue des champions. Nous aurions pu gagner le match ; nous nous sommes créé des occasions franches. Le match s'est terminé sur un nul, et je suis fier de mes joueurs. Ce soir, je démissionne de mon poste pour ne jamais revenir. J'adresse mes plus sincères remerciements à mes joueurs. »