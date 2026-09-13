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Ismail Kartal de retour comme entraîneur de Fenerbahçe malgré sa démission publique spectaculaire après le tirage au sort de la Ligue des champions
Retour à l’entraînement confirmé
La direction de Fenerbahçe a publié un communiqué officiel vendredi soir pour confirmer que Kartal resterait à la tête de l’équipe première. Son retour a été confirmé samedi matin lorsque les canaux officiels du club sur les réseaux sociaux ont partagé des photos de l’entraîneur supervisant l’entraînement de l’équipe première. Cette évolution a directement démenti les informations affirmant que ses précédentes discussions de crise avec le dirigeant du club Oguz Cetin avaient échoué.
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Sortie dramatique en conférence de presse
Kartal avait auparavant annoncé sa démission surprise dans la foulée immédiate du match nul 1-1 contre la Roma jeudi en Ligue des champions. S'exprimant via Anadolu Agency, il a déclaré : « Tout d'abord, je félicite mes joueurs pour avoir exécuté à la lettre les consignes que j'avais données pour le match de ce soir. Nous avons joué un football digne de la Ligue des champions. Nous aurions pu gagner le match ; nous nous sommes créé des occasions franches. Le match s'est terminé sur un nul, et je suis fier de mes joueurs. Ce soir, je démissionne de mon poste pour ne jamais revenir. J'adresse mes plus sincères remerciements à mes joueurs. »
Le président du club rejette un départ
Le président de Fenerbahçe, Aziz Yildirim, a rapidement défendu le technicien et écarté sa démission lors d'une conférence de presse distincte peu après. Évoquant des bouteilles d'eau lancées par des supporters et de violentes insultes sur les réseaux sociaux comme élément déclencheur de la sortie de l'entraîneur, Yildirim a déclaré : « Vous avez vu dans quel état était Ismail. Une personne peut-elle supporter autant de détresse ? Ils ont lancé une bouteille d'eau à la tête d'Ismail Kartal. Nous l'avons vu. C'est pour cela qu'il est contrarié. Ismail Kartal reste à son poste. Je lui ai dit [à Kartal] : “Vous allez continuer”, et c'était tout. »
- Getty Images Sport
Le test en championnat de lundi approche
Fenerbahçe doit désormais se reconcentrer immédiatement sur la Süper Lig lorsqu’il recevra Gaziantep FK lundi soir. Kartal est sous une forte pression pour redresser la situation sur le plan national, son équipe occupant une décevante 11e place au classement de ce championnat à 18 équipes. Prendre les trois points contre Gaziantep reste impératif s’il veut apaiser les tensions internes et regagner la confiance de supporters frustrés.
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