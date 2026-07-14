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Ismail Elfath, considéré comme le « porte-bonheur » de Lionel Messi, a été désigné pour arbitrer la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine
Un arbitre américain a été désigné pour diriger la demi-finale.
Elfath a été désigné pour arbitrer la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Argentine, programmée mercredi soir à Atlanta. L’arbitre américain sera assisté de ses compatriotes Corey Parker et Kyle Atkins, tandis que l’Italien Maurizio Mariani officiera comme quatrième arbitre. Cette désignation élimine automatiquement le duo anglais Michael Oliver-Anthony Taylor ainsi que l’Argentin Facundo Tello de la possibilité d’arbitrer la finale, conformément aux règles strictes de la FIFA en matière de conflits d’intérêts.
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Le facteur « porte-bonheur » de Messi
Tous les regards sont désormais braqués sur l’arbitre Elfath, un véritable porte-bonheur pour l’Argentine : Messi affiche un bilan parfait de cinq victoires en cinq matches sous sa direction, dont la finale de la Leagues Cup 2023 remportée par l’Inter Miami.
De plus, l’arbitre arrive avec une solide expérience internationale, ayant officié lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a été quatrième arbitre lors de la finale très attendue entre l’Argentine et la France.
Elfath surmonte les obstacles de sa carrière
Cette désignation majeure marque une étape remarquable pour Elfath, qui a failli mettre un terme à sa carrière après une grave blessure au genou subie lors de la Copa América 2024. L’arbitre a dû subir deux opérations et rester éloigné des terrains plus d’un an. Sa résilience s’est forgée tôt : arrivé de Casablanca au Texas à 18 ans avec seulement 200 dollars en poche grâce à un visa de la loterie de la diversité américaine. L’ancien attaquant des Austin Lightning s’est reconverti à temps plein dans l’arbitrage en 2011, après avoir été déçu par le niveau de l’arbitrage local, selonle Telegraph.
- AFP
Une confrontation à haute tension s'annonce
Cette demi-finale très attendue s’annonce particulièrement explosive, compte tenu de la rivalité historique et politique profondément enracinée entre ces deux nations du football. Elfath devra garder un contrôle absolu sur le déroulement de la rencontre, lui qui a déjà distribué huit cartons jaunes et un carton rouge direct depuis le début du tournoi. La manière dont il gérera cette rencontre constituera le test décisif avant que les responsables de la FIFA ne finalisent la liste des arbitres pour la prochaine finale de la Coupe du monde.
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