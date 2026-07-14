Ismail Elfath, considéré comme le « porte-bonheur » de Lionel Messi, a été désigné pour arbitrer la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine

Tous les regards sont désormais braqués sur l’arbitre Elfath, un véritable porte-bonheur pour l’Argentine : Messi affiche un bilan parfait de cinq victoires en cinq matches sous sa direction, dont la finale de la Leagues Cup 2023 remportée par l’Inter Miami.

De plus, l’arbitre arrive avec une solide expérience internationale, ayant officié lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a été quatrième arbitre lors de la finale très attendue entre l’Argentine et la France.