Bien qu’il soit actuellement mobilisé par ses obligations internationales dans le cadre de la Coupe du monde, le transfert de Saibari ne devrait pas connaître de retard significatif. La star marocaine a fait la une de l’actualité mondiale après avoir inscrit un but magnifique contre le Brésil lors d’un match nul 1-1, prouvant une nouvelle fois sa capacité à briller sous les projecteurs.

Les modalités ont déjà été arrêtées : le joueur effectuera sa visite médicale aux États-Unis, comme l’a confirmé Fabrizio Romano. Cette organisation est rendue possible par la présence du médecin du Bayern, actuellement avec la sélection allemande outre-Atlantique, ce qui permet d’achever les dernières formalités sans que le joueur ait à se rendre immédiatement à Munich.



