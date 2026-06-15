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Ismael Saibari a trouvé un accord pour un transfert de 55 millions d'euros vers le Bayern Munich ; la visite médicale de la star marocaine du PSV est déjà planifiée
Accord conclu pour une star de l'Eredivisie
Ce transfert de 55 millions d’euros marque un tournant historique pour le PSV, puisqu’il s’agit de la somme la plus élevée jamais perçue par le club pour un joueur, dépassant largement ses précédents records de vente. Le milieu de terrain de 25 ans a vu sa cote monter en flèche au cours des douze derniers mois, suscitant l’intérêt des plus grands clubs européens. Le Bayern a agi rapidement pour s'assurer sa signature, liant le talent marocain à un contrat à long terme qui courra jusqu'à l'été 2031, selon Voetbal International.
Planification de la logistique médicale pendant la Coupe du monde
Bien qu’il soit actuellement mobilisé par ses obligations internationales dans le cadre de la Coupe du monde, le transfert de Saibari ne devrait pas connaître de retard significatif. La star marocaine a fait la une de l’actualité mondiale après avoir inscrit un but magnifique contre le Brésil lors d’un match nul 1-1, prouvant une nouvelle fois sa capacité à briller sous les projecteurs.
Les modalités ont déjà été arrêtées : le joueur effectuera sa visite médicale aux États-Unis, comme l’a confirmé Fabrizio Romano. Cette organisation est rendue possible par la présence du médecin du Bayern, actuellement avec la sélection allemande outre-Atlantique, ce qui permet d’achever les dernières formalités sans que le joueur ait à se rendre immédiatement à Munich.
El Khannouss valide un transfert « mérité »
Les rumeurs de transfert avaient d’abord suscité l’enthousiasme d’un spécialiste de la Bundesliga : son compatriote marocain Bilal El Khannouss. Le milieu de terrain du VfB Stuttgart s’est exprimé avec chaleur auprès des médias, se réjouissant à l’idée de voir Saibari le rejoindre en Allemagne.
« Pour être honnête, je ne m’immisce pas dans la carrière des autres », a déclaré El Khannouss à Sky Sport Germany. « C’est un ami très proche, mais je ne me mêle pas de ces affaires privées. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je l'espère pour lui, car il le mérite vraiment. Bien sûr [Saibari est capable de jouer en Allemagne]. C'est un joueur incroyable. Et je lui souhaite bonne chance s'il vient jouer dans une grande équipe. J'espère que ça se concrétisera. »
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Des statistiques impressionnantes pour le PSV Eindhoven
Les statistiques de Saibari aux Pays-Bas sont impressionnantes. Il a disputé 142 matches officiels avec le PSV, inscrivant 42 buts et délivrant 29 passes décisives. Au-delà de ses exploits individuels, l’international marocain s’est révélé un véritable gagnant : il a contribué aux trois derniers titres consécutifs de l’Eredivisie du PSV et ajouté deux Coupes des Pays-Bas à son palmarès.
Son avenir étant désormais assuré, il peut se concentrer pleinement sur l’équipe nationale. Le Maroc affrontera l’Écosse lors de son deuxième match du groupe C, le 19 juin, avec pour objectif de décrocher sa première victoire dans le tournoi estival.