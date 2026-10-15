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Isco, magique ! Un penalty de l’ancien maître à jouer du Real Madrid propulse le Betis vers une victoire spectaculaire contre Porto après avoir été mené au score
Le penalty d’Isco couronne une soirée européenne historique à Séville
Le Real Betis a signé sa première victoire à domicile en Ligue des champions depuis 21 ans en renversant Porto au terme d’un match spectaculaire (3-2). Le capitaine Isco a inscrit le penalty de la victoire à la 83e minute, permettant à son équipe de poursuivre son sans-faute dans la compétition.
Abde Ezzalzouli a ouvert le score avant que Porto ne réplique par deux buts coup sur coup de Gabri Veiga et Samu Aghehowa.
Entré en jeu, Cucho Hernandez a égalisé pour le Betis, puis Isco a achevé la remontée pour offrir au club la deuxième victoire à domicile de son histoire en Ligue des champions.
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Isco savoure son retour « spécial » en Ligue des champions
Buteur décisif, Isco est revenu sur une soirée riche en émotions devant 67 000 supporters, soulignant l’attrait unique de la plus prestigieuse compétition européenne. « Au bout du compte, nous avons pris les trois points que nous voulions, a déclaré Isco. L’ambiance était spectaculaire. Après 21 ans, nous avons obtenu ces trois points pour les supporters. »
« Je pense que le match a été très disputé, avec de nombreux rebondissements, et que, dans l’ensemble, nous méritions de gagner. Nous sommes très heureux et nous en voulons encore. »
Le milieu de terrain a ajouté : « C’est très spécial. Nous savons ce que représente cette compétition. Elle a quelque chose de différent, avec son hymne, son ambiance et la possibilité d’affronter les meilleures équipes d’Europe. »
Pellegrini salue la confiance de son groupe face à la remontée de Porto
L’entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, a salué le sang-froid de son équipe après qu’elle a encaissé deux buts en sept minutes lors d’une seconde période chaotique. « C’est l’aspect le plus important du match, parce que nous avions confiance en notre façon de jouer », a déclaré Pellegrini. « Nous avons continué à jouer et c’est ainsi que nous avons marqué les deux autres buts. »
Pellegrini a également souligné la portée émotionnelle de cette victoire pour le club. « C’est la deuxième fois que le Betis joue en Ligue des champions en 120 ans. Il y a 21 ans, c’était le dernier match ici... et beaucoup de gens n’étaient peut-être pas encore nés à ce moment-là. »
L’entraîneur de Porto, Francesco Farioli, a reconnu la qualité de l’équipe locale : « Si vous ne maîtrisez pas tous les aspects du match, il y a des joueurs qui ont la qualité et le talent nécessaires pour concrétiser les occasions. »
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Le Betis vise la qualification à l’approche de son match face au Feyenoord
Avec deux victoires en deux matches, le Betis est bien placé pour se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions.
L’équipe de Pellegrini retrouvera la compétition européenne à domicile face au club néerlandais de Feyenoord le mercredi 21 octobre.
Porto tentera de rebondir après cette défaite en accueillant le PSV Eindhoven au Portugal le mardi 20 octobre.
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