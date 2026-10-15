Le Real Betis a signé sa première victoire à domicile en Ligue des champions depuis 21 ans en renversant Porto au terme d’un match spectaculaire (3-2). Le capitaine Isco a inscrit le penalty de la victoire à la 83e minute, permettant à son équipe de poursuivre son sans-faute dans la compétition.

Abde Ezzalzouli a ouvert le score avant que Porto ne réplique par deux buts coup sur coup de Gabri Veiga et Samu Aghehowa.

Entré en jeu, Cucho Hernandez a égalisé pour le Betis, puis Isco a achevé la remontée pour offrir au club la deuxième victoire à domicile de son histoire en Ligue des champions.