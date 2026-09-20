Liverpool a intégré le top 6 de la Premier League avant la trêve internationale grâce à une victoire 1-0 arrachée de haute lutte contre Bournemouth. Le récit de l’après-midi a été dominé par le retour d’Iraola sur ses anciennes terres, et l’Espagnol est reparti avec les trois points grâce au but décisif d’Isak en seconde période.

Le moment décisif du match est arrivé 12 minutes après le début de la seconde période, lorsque Cody Gakpo a signé une belle action sur le flanc droit. Son centre dans la surface a été légèrement dévié par Florian Wirtz, avant de retomber parfaitement pour qu’Isak marque à la 57e minute.



