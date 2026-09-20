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Isak frappe alors que Liverpool s’impose de justesse face à Bournemouth pour le retour d’Iraola
Isak tranche une rencontre tendue sur la côte sud
Liverpool a intégré le top 6 de la Premier League avant la trêve internationale grâce à une victoire 1-0 arrachée de haute lutte contre Bournemouth. Le récit de l’après-midi a été dominé par le retour d’Iraola sur ses anciennes terres, et l’Espagnol est reparti avec les trois points grâce au but décisif d’Isak en seconde période.
Le moment décisif du match est arrivé 12 minutes après le début de la seconde période, lorsque Cody Gakpo a signé une belle action sur le flanc droit. Son centre dans la surface a été légèrement dévié par Florian Wirtz, avant de retomber parfaitement pour qu’Isak marque à la 57e minute.
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Les Cherries dominateurs ne parviennent pas à en profiter
Bournemouth pourra nourrir des regrets de n’avoir rien pris dans cette rencontre, après avoir dominé de longues séquences de la première période. L’équipe de Marco Rose a semblé la plus énergique des deux, surprenant fréquemment les visiteurs grâce à son pressing haut. Cependant, il lui a manqué l’efficacité nécessaire pour faire payer le prix fort au géant du Merseyside.
Cette victoire constitue le deuxième succès de Liverpool en championnat cette saison, portant son total à neuf points et le hissant à la sixième place avant la trêve internationale. Bournemouth, de son côté, reste englué près du bas de tableau, en 17e position avec seulement trois points, à égalité avec Coventry.
Des occasions manquées pour les deux équipes
Le match s'est considérablement ouvert après l'ouverture du score d'Isak, les deux équipes trouvant des espaces dans le dernier tiers du terrain. Bradley Barcola avait auparavant mis Djordje Petrovic à l'épreuve après l'une de ses percées caractéristiques, tandis que Dominik Szoboszlai a vu un puissant coup franc frôler le montant. Bournemouth a poussé fort pour égaliser en fin de match, mais Evanilson n'a pu qu'envoyer une tentative enroulée directement dans les mains d'Alisson alors que la pression montait.
Liverpool a eu des occasions de rendre la fin de match plus confortable, notamment en raison de l'intervention héroïque de James Hill. Gakpo avait lancé Isak vers ce qui semblait être un deuxième but certain, mais Hill a produit un bloc magnifique pour maintenir l'écart à un but. Dans le temps additionnel, le remplaçant Lewis Koumas a lui aussi gaspillé une occasion en or de sceller le résultat, en envoyant directement sur Petrovic une passe de Victor Munoz.
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La trêve internationale apporte un peu de répit
Après la trêve internationale, Liverpool retrouvera la Premier League avec un choc au sommet contre Manchester City à Anfield le dimanche 11 octobre. L’équipe d’Iraola aura à cœur de décrocher sa première victoire à domicile en championnat de la saison, après avoir été tenue en échec par des nuls frustrants contre Nottingham Forest (2-2) et Fulham (0-0) lors de ses premières rencontres dans le Merseyside.
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