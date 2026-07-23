Irremplaçable. Le patron de l’Inter Miami place Luis Suárez au même niveau que Lionel Messi après avoir vu l’attaquant uruguayen gâcher les débuts de Robert Lewandowski en MLS

De retour en compétition après sept semaines de trêve mondiale, Miami a immédiatement retrouvé son efficacité en s’imposant 3-2 face au Fire au Nu Stadium. Privé de Messi, en vacances, le club floridien a pu compter sur Suárez, capitaine d’un soir, auteur d’un doublé qui a éclipsé les débuts de l’attaquant polonais Lewandowski.

Le but de la victoire a été inscrit à la 87e minute par Preston Plambeck, un jeune issu du centre de formation, qui a exprimé sa joie après avoir marqué son premier but en MLS : « Je suis heureux d’avoir aidé l’équipe à remporter les trois points. Je ne sais même pas comment décrire ce que je ressens. J’étais tout simplement aux anges. »

L’entraîneur de Miami, Hoyos, a salué l’engagement de son groupe : « Je tiens à féliciter l’ensemble de l’effectif ; ils ont beaucoup travaillé pendant cette période, nous sommes donc très heureux et émus. Ce que réalise cette équipe est extraordinaire. »