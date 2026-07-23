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Irremplaçable. Le patron de l’Inter Miami place Luis Suárez au même niveau que Lionel Messi après avoir vu l’attaquant uruguayen gâcher les débuts de Robert Lewandowski en MLS
Suárez gâche les débuts de Lewandowski
De retour en compétition après sept semaines de trêve mondiale, Miami a immédiatement retrouvé son efficacité en s’imposant 3-2 face au Fire au Nu Stadium. Privé de Messi, en vacances, le club floridien a pu compter sur Suárez, capitaine d’un soir, auteur d’un doublé qui a éclipsé les débuts de l’attaquant polonais Lewandowski.
Le but de la victoire a été inscrit à la 87e minute par Preston Plambeck, un jeune issu du centre de formation, qui a exprimé sa joie après avoir marqué son premier but en MLS : « Je suis heureux d’avoir aidé l’équipe à remporter les trois points. Je ne sais même pas comment décrire ce que je ressens. J’étais tout simplement aux anges. »
L’entraîneur de Miami, Hoyos, a salué l’engagement de son groupe : « Je tiens à féliciter l’ensemble de l’effectif ; ils ont beaucoup travaillé pendant cette période, nous sommes donc très heureux et émus. Ce que réalise cette équipe est extraordinaire. »
- Icon Sportswire
Hoyos rend hommage à l’attaquant chevronné
Hoyos n'a pas hésité à saluer la contribution exceptionnelle de Suárez, qui, à 39 ans, continue de faire la différence sur le terrain. Le technicien argentin a insisté sur le fait que la qualité et l'intelligence tactique de l'attaquant vétéran sont du même niveau que celles de la mégastar Messi.
Il a déclaré : « À l’instar de notre numéro 10 [Messi], ce sont des joueurs qui font la différence. Ils s’expriment sur le terrain grâce à leur intelligence tactique, fruit de toute l’expérience qu’ils ont acquise, et ils connaissent parfaitement leur corps et leur esprit. Ils en ont vu davantage que le staff technique. Je ne suis pas sûr que ces joueurs puissent être remplacés à l’avenir. »
Lewandowski revient sur ses débuts
Ce match a marqué les débuts de Lewandowski sous le maillot des Fire en MLS, après la finalisation de son transfert en provenance de Barcelone. L'attaquant expérimenté est resté sur la pelouse pendant 62 minutes avant d'être remplacé.
Après la rencontre, l’attaquant s’est montré satisfait mais lucide : « Après seulement deux jours avec mes coéquipiers, je ne m’attendais pas à une telle entrée en matière, car jouer un match n’est pas la même chose que s’entraîner. J’ai évidemment besoin de plus de temps, mais je suis convaincu que nous allons progresser et commettre moins d’erreurs.
Nous avions convenu que je ne pourrais probablement jouer que 45 ou 60 minutes, d’autant plus qu’un autre match est prévu dans quelques jours. »
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Les Herons maintiennent leur dynamique en tête de la conférence Est.
Grâce à ce brillant résultat, Miami conserve solidement sa deuxième place au classement de la Conférence Est avec 34 points en 16 matchs, à cinq unités du leader, Nashville. Les Herons doivent toutefois maintenir leur régularité malgré une série de blessures qui touche plusieurs joueurs clés, tels que Tadeo Allende et David Ayala. Le retour de Messi, après sa période de repos post-Coupe du monde, constituera un atout décisif dans leur quête du titre de champion.
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