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Gabriele Stragapede

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Irlande du Nord, le sélectionneur O'Neill : « Un 0-0 ne fera qu'accroître la pression, nous avons tout à gagner. L'Italie n'a ni Totti ni Del Piero, il n'y a pas un seul joueur qui nous fasse peur. »

Irlande du Nord
Italie vs Irlande du Nord
Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
M. O'Neill

Les propos du sélectionneur de l'Irlande du Nord à la veille de la demi-finale des barrages contre l'Italie.

L'attente monte à l'approche du match entre l'Italie et l'Irlande du Nord, comptant pour la demi-finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde.

Lors d'une conférence de presse, le sélectionneur de l'Irlande du Nord, Michael O'Neill, a présenté le match en ces termes : « Nous avons tout à gagner dans ce match, cela ne fait aucun doute. Ces joueurs ont déjà disputé des rencontres importantes, à Cologne contre l'Allemagne puis en Slovaquie. Le match de demain soir sera un test très important pour nous, mais nous sommes prêts. Nous devons jouer le match sans trop penser à l'enjeu. Il y a de grandes attentes vis-à-vis de l'Italie, qui est une grande nation, mais nous ne devons pas nous laisser intimider. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs en pleine progression, le match de demain ne sera qu'une étape supplémentaire dans leur développement. »

  • LE FAIT D'UTILISER LE MÊME MODULE EST-IL UN AVANTAGE ?

    « Gattuso a dirigé six matchs en tant que sélectionneur de l'équipe nationale, et nous pouvons nous inspirer des rencontres que nous avons analysées. Nous savons à quoi nous attendre : ils disposent de plusieurs options en attaque et en défense à trois. Nous nous attendons à ce que certains joueurs adverses soient alignés, mais ce qui comptera, c'est ce que nous ferons. Tout dépendra de notre niveau de performance et de la façon dont nous parviendrons à gérer les pièges que le match nous réservera. »

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  • L'ITALIE VOUS SOUS-ESTIME-T-ELLE ?

    O'Neill est très clair sur ce point : « Non, je ne pense pas à ça. Eux aussi font de longues passes, du centre vers l'aile. Le plus important, c'est que nous avons un plan de jeu que nous voulons mettre en pratique. Il faut être réaliste. On ne peut pas arriver ici et penser pouvoir imposer notre jeu, ce serait naïf. Le plus important, c'est d'exécuter notre plan de jeu élaboré ces derniers jours et que nous avons utilisé lors d'autres matchs par le passé. »

  • COMMENT GÉRER SES ÉMOTIONS

    S'agit-il d'un match décisif ou faut-il garder l'esprit léger ? Voici l'avis du sélectionneur de l'Irlande du Nord : « Je ne dis pas ce genre de choses à mes joueurs. C'est un match à quitte ou double, nous y sommes. Je le répète : les jeunes footballeurs ont tendance à jouer sans crainte, la plupart des membres de notre groupe auront de nombreuses opportunités à l'avenir, mais il ne faut pas gâcher cette occasion. Nous ne devons pas perdre notre concentration. Nous avons un grand respect pour l'Italie, nous devons essayer de leur rendre le match difficile pour que l'aspect psychologique puisse devenir un facteur déterminant. »

  • Y a-t-il des joueurs de l'équipe d'Italie qui vous font peur ?

    « Je ne pense pas qu'il y ait un seul joueur qui nous fasse peur, mais nous sommes conscients de la force du milieu de terrain italien avec Tonali, Locatelli et Barella. Et puis il y a Esposito, Retegui. Nous connaissons bien l'Italie, nous savons qu'ils ont beaucoup de joueurs à leur disposition. Mais cette équipe n'a pas de Del Piero, ni de Totti ; la force de cette Italie réside dans le collectif et non dans les individus. Cela dit, nous respectons cette équipe : elle compte des joueurs qui évoluent à un haut niveau. »

  • LE TEMPS EST-IL VOTRE ALLIÉ ?

    O'Neill dévoile ensuite un plan de match possible : « Il est important pour nous d'essayer de rester dans le match, de faire en sorte que la rencontre ne soit pas trop ouverte. Je m'attends à ce que l'Italie s'attende à ce que nous jouions de cette manière ; plus le temps passe avec un score de 0-0, plus la pression s'intensifie sur l'équipe favorite. Nous nous attendons à un début très difficile, mais nous savons que nous pouvons nous aussi être dangereux : une attaque bien orchestrée ou peut-être des coups de pied arrêtés... Nous ne nous attendons pas à venir ici et à assister à un match avec beaucoup de buts, nous espérons un match très serré ».

  • L'ITALIE A TOUT À PERDRE...

    « Oui, nous avons abordé cet aspect du match. Il est évident qu'il faut surtout travailler sur le plan technique et tactique, mais nous en avons également parlé. Nous avons même relevé quelques citations dans votre presse pour les montrer à nos joueurs. Nous savons comment nous devons aborder ce match, et la manière dont l'Italie gérera la pression sera un facteur déterminant. »

  • GATTUSO A DIT QUE VOUS AVIEZ DU POISON EN VOUS, LEQUEL ?

    « Je pense que c'est un grand compliment pour notre équipe. La seule chose qui ne doit pas nous manquer, c'est l'envie et la combativité. Nous avons de jeunes joueurs qui aiment courir pendant la majeure partie du match ; nous devons montrer le meilleur de nous-mêmes. Quel que soit le résultat, nous voulons que l'Italie comprenne la difficulté de ce match. »

  • GATTUSO NE PENSE PAS À LA FINALE, ET VOUS ?

    Le sélectionneur O'Neill conclut ainsi : « Moi non plus, je ne me suis pas projeté aussi loin, honnêtement. Nos analystes de match s'en sont occupés, mais nous nous concentrons sur le match qui nous attend. Nous y réfléchirons éventuellement au cours des quatre prochains jours, et tout se mettra en place tout seul après cet éventuel exploit. »

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