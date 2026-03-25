Irlande du Nord, le sélectionneur O'Neill : « Un 0-0 ne fera qu'accroître la pression, nous avons tout à gagner. L'Italie n'a ni Totti ni Del Piero, il n'y a pas un seul joueur qui nous fasse peur. »

L'attente monte à l'approche du match entre l'Italie et l'Irlande du Nord, comptant pour la demi-finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde.

Lors d'une conférence de presse, le sélectionneur de l'Irlande du Nord, Michael O'Neill, a présenté le match en ces termes : « Nous avons tout à gagner dans ce match, cela ne fait aucun doute. Ces joueurs ont déjà disputé des rencontres importantes, à Cologne contre l'Allemagne puis en Slovaquie. Le match de demain soir sera un test très important pour nous, mais nous sommes prêts. Nous devons jouer le match sans trop penser à l'enjeu. Il y a de grandes attentes vis-à-vis de l'Italie, qui est une grande nation, mais nous ne devons pas nous laisser intimider. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs en pleine progression, le match de demain ne sera qu'une étape supplémentaire dans leur développement. »