Le coup d'envoi du match Italie-Irlande du Nord, demi-finale des barrages pour la Coupe du monde 2026, approche à grands pas. À la veille de la rencontre à Bergame, le sélectionneur britannique, Michael O'Neill – qui est également entraîneur de Blackburn – a présenté ce match et fait le point sur la préparation de ses joueurs.
Traduit par
Irlande du Nord, le sélectionneur O’Neill : « Contre l’Italie, ce sera un match avec peu de buts. Nous devons y croire, nous avons tout à gagner. »
LES MOTS DE L'ENTRAÎNEUR
« Nous devons y croire, car si nous n'y croyons pas nous-mêmes, personne d'autre n'y croira. Nous avons affronté de nombreuses difficultés et nous les avons bien surmontées. Nous sommes une équipe jeune, en pleine progression, et nous avons plus à gagner qu'à perdre. Nous savons que ce sera très difficile de gagner, mais nous sommes fiers d'être toujours en lice. Je ne m'attends pas à un match avec beaucoup de buts ; nous devrons être irréprochables en défense et exploiter au mieux les occasions. »
LES ESPOIRS DE L'IRLANDE DU NORD
O'Neill en est à son deuxième mandat à la tête de l'Irlande du Nord. Il avait déjà dirigé la sélection nationale pendant neuf ans, entre 2011 et 2020, et avait mené ses joueurs à l'Euro 2016. Il se trouve désormais face à un rendez-vous avec l'histoire : il devra d'abord battre l'Italie, puis le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine. S'il y parvient, il mènera son équipe à la Coupe du monde, une mission presque inespérée si l'on considère également que deux des meilleurs joueurs de l'effectif, Conor Bradley et Dan Ballard, ne seront pas disponibles.