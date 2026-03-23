Irlande du Nord, le sélectionneur O’Neill : « Contre l’Italie, ce sera un match avec peu de buts. Nous devons y croire, nous avons tout à gagner. »

O'Neill en est à son deuxième mandat à la tête de l'Irlande du Nord. Il avait déjà dirigé la sélection nationale pendant neuf ans, entre 2011 et 2020, et avait mené ses joueurs à l'Euro 2016. Il se trouve désormais face à un rendez-vous avec l'histoire : il devra d'abord battre l'Italie, puis le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine. S'il y parvient, il mènera son équipe à la Coupe du monde, une mission presque inespérée si l'on considère également que deux des meilleurs joueurs de l'effectif, Conor Bradley et Dan Ballard, ne seront pas disponibles.