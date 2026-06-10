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Iran, Taremi s’insurge : « Quel accueil ? Aux États-Unis, je ne ressens que de la tension. C’est peut-être seulement mon impression… »

Iran
M. Taremi
Coupe du monde

La tension monte à l’approche des trois matchs que le Team Melli disputera aux États-Unis.

Mehdi Taremi, l’ancien attaquant de l’Inter, qui prendra part à la Coupe du monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis avec l’Iran, estime que les mesures adoptées par le gouvernement américain – comme le refus de visas et l’interdiction d’entrée sur le territoire d’un arbitre somalien – ternit l’image du pays et génère « beaucoup de tensions » à l’approche du tournoi. En raison du contentieux politique opposant Téhéran à Washington, la sélection de l’entraîneur Ghalenoei, bien qu’elle dispute ses trois matches de groupe sur sol américain, effectuera sa préparation au Mexique.

Si cette décision a permis à l’ensemble de la délégation iranienne, joueurs et staff compris, de se rendre au Mexique, quatorze membres de l’encadrement se sont vu refuser leur visa d’entrée aux États-Unis. Taremi a partagé ses impressions avec ESPN.

  • LES PROPOS DE TAREMI

    « J’ai pris part à trois Coupes du monde et l’on dit toujours qu’une fois descendu de l’avion et arrivé dans le pays hôte, on respire une atmosphère unique de cordialité et de cosmopolitisme. Malheureusement, pour l’instant, je ne la ressens pas. Il y a beaucoup de tension dans cette Coupe du monde. Cela se sent dans l’atmosphère et, malheureusement, c’est à cause d’actions comme [le refus des visas]. C’est peut-être juste mon impression personnelle. »

    « Un effectif, ce n’est pas seulement des joueurs et un entraîneur, il y a aussi tout le staff technique et la direction : on forme une équipe soudée. J’espère que cette situation sera réglée d’ici quelques jours. Il ne devrait pas y avoir de discrimination dans le sport ; tout le monde mérite d’être traité équitablement, et nous espérons que cette question sera bientôt résolue. »

    « Bien sûr, certaines personnes en dehors de l’Iran, en guerre, pourraient être contre le gouvernement, mais nous sommes tous Iraniens. Nous sommes unis et nous aspirons à la paix. Je pense qu’ils viendront là-bas pour nous soutenir et nous devons les rendre heureux et leur apporter de la joie. »


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  • JAHANBAKHSH S’INQUIÈTE

    « Je vous le dis franchement, la situation a été très difficile pour chacun d’entre nous », a confié l’ailier Alireza Jahanbakhsh à ESPN. « Il est essentiel de rester en contact avec sa famille, ses proches et tous ceux qui sont restés à la maison, et cela affecte forcément le groupe. »

    « En tant que Team Melli, nous faisons tout notre possible pour maintenir le moral de nos coéquipiers, surtout dans ces circonstances. »

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