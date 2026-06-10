« J’ai pris part à trois Coupes du monde et l’on dit toujours qu’une fois descendu de l’avion et arrivé dans le pays hôte, on respire une atmosphère unique de cordialité et de cosmopolitisme. Malheureusement, pour l’instant, je ne la ressens pas. Il y a beaucoup de tension dans cette Coupe du monde. Cela se sent dans l’atmosphère et, malheureusement, c’est à cause d’actions comme [le refus des visas]. C’est peut-être juste mon impression personnelle. »

« Un effectif, ce n’est pas seulement des joueurs et un entraîneur, il y a aussi tout le staff technique et la direction : on forme une équipe soudée. J’espère que cette situation sera réglée d’ici quelques jours. Il ne devrait pas y avoir de discrimination dans le sport ; tout le monde mérite d’être traité équitablement, et nous espérons que cette question sera bientôt résolue. »

« Bien sûr, certaines personnes en dehors de l’Iran, en guerre, pourraient être contre le gouvernement, mais nous sommes tous Iraniens. Nous sommes unis et nous aspirons à la paix. Je pense qu’ils viendront là-bas pour nous soutenir et nous devons les rendre heureux et leur apporter de la joie. »



