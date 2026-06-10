Mehdi Taremi, l’ancien attaquant de l’Inter, qui prendra part à la Coupe du monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis avec l’Iran, estime que les mesures adoptées par le gouvernement américain – comme le refus de visas et l’interdiction d’entrée sur le territoire d’un arbitre somalien – ternit l’image du pays et génère « beaucoup de tensions » à l’approche du tournoi. En raison du contentieux politique opposant Téhéran à Washington, la sélection de l’entraîneur Ghalenoei, bien qu’elle dispute ses trois matches de groupe sur sol américain, effectuera sa préparation au Mexique.
Si cette décision a permis à l’ensemble de la délégation iranienne, joueurs et staff compris, de se rendre au Mexique, quatorze membres de l’encadrement se sont vu refuser leur visa d’entrée aux États-Unis. Taremi a partagé ses impressions avec ESPN.