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Ipswich Town accède à la Premier League, tandis que Wrexham connaît une défaite cruelle en barrages lors de la dernière journée de la saison régulière de Championship
De retour au plus haut niveau à Portman Road
L'équipe d'Ipswich Town, entraînée par Kieran McKenna, n'a rien laissé au hasard lors de la dernière journée, balayant les Queens Park Rangers 3-0 pour décrocher la deuxième place synonyme de promotion automatique. Au terme d’une lutte à trois avec Millwall et Middlesbrough, les Tractor Boys ont tué tout suspense en prenant le contrôle du match dès le coup d’envoi. George Hirst et Jaden Philogene ont rapidement chauffé l’atmosphère, avant que Kasey McAteer n’achève cet après-midi historique.
Ce succès leur ouvre les portes de l’élite dès la première tentative. Après une deuxième place en 2024, puis une saison 2023 difficile conclue à la 19e place avec seulement 22 points, le club a donc renoué avec le haut niveau grâce au génie tactique de McKenna. Une joie totale qui a poussé les supporters à envahir la pelouse pour célébrer ce retour parmi l’élite.
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McKenna revient sur sa victoire en promotion, qu’il qualifie de « la plus difficile ».
Après la rencontre, McKenna, visiblement ému, est revenu sur le parcours accompli avec le club. « C’est énorme pour moi. Franchement, c’est sans doute ce qui a été le plus dur. Je suis extrêmement reconnaissant. Je sais à quel point nous avons dû travailler dur pour redresser la situation. Le club a connu une ascension fulgurante, puis une chute vertigineuse, avec un renouvellement massif de joueurs. Des légendes du club sont parties et nous avons dû reconstruire cette équipe », a expliqué McKenna aux journalistes.
« Tout le monde s’est accroché et nous méritons d’être là où nous en sommes aujourd’hui. Obtenir une troisième promotion en quatre ans à domicile, par une journée ensoleillée de mai, c’est parfait. Nous nous sommes progressivement améliorés au fil de l’année. Nous ne commençons pas à penser à la Premier League aujourd’hui. Nous allons profiter de ce moment. »
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Les espoirs d’accession de Wrexham s’évaporent
Pendant que Ipswich fêtait sa qualification, Wrexham devait se contenter de l’hypothèse d’un meilleur scénario. L’équipe de Ryan Reynolds et Rob McElhenney avait entamé la journée à la dernière place qualificative pour les barrages, mais un match nul 2-2 contre Middlesbrough l’a finalement poussée au septième rang du classement final. Un après-midi chaotique a ainsi scellé le sort des hommes de Phil Parkinson, les résultats des autres rencontres jouant en défaveur du club gallois durant 90 minutes frénétiques.
Les Red Dragons menaient pourtant 2-1 à la mi-temps grâce à Sam Smith, mais ils n’ont pas réussi à contenir la remontée de Boro. Hull City ayant remporté une victoire cruciale, les espoirs d’une quatrième promotion consécutive de Wrexham se sont officiellement évanouis. Les stars hollywoodiennes devront donc attendre au moins un an de plus avant de pouvoir éventuellement offrir le football de Premier League au Racecourse Ground.
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Hull City a décroché de justesse la dernière place qualificative pour les barrages, au terme d’un dénouement haletant.
La course à la dernière place qualificative pour les barrages a offert un spectacle haletant : Hull City, Wrexham et Derby County se sont disputé la tête du classement tout l’après-midi. Finalement, les Tigers ont gardé leur sang-froid pour valider leur billet. Une victoire 2-1 contre Norwich City, scellée par un doublé d’Oli McBurnie, leur a permis de dépasser leurs rivaux et de maintenir intacts leurs espoirs de promotion.
Les Tigers intègrent ainsi un tableau de barrages déjà bouillant, en compagnie de Millwall, Southampton et Middlesbrough. Boro, qui nourrissait jusqu’au coup d’envoi un mince espoir d’accession directe, devra désormais se remobiliser pour les demi-finales. Millwall, battu d’un seul point pour la deuxième place malgré son succès contre Oxford United, promet un affrontement à haut risque pour la dernière place menant à la Premier League la saison prochaine.