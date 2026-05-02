L'équipe d'Ipswich Town, entraînée par Kieran McKenna, n'a rien laissé au hasard lors de la dernière journée, balayant les Queens Park Rangers 3-0 pour décrocher la deuxième place synonyme de promotion automatique. Au terme d’une lutte à trois avec Millwall et Middlesbrough, les Tractor Boys ont tué tout suspense en prenant le contrôle du match dès le coup d’envoi. George Hirst et Jaden Philogene ont rapidement chauffé l’atmosphère, avant que Kasey McAteer n’achève cet après-midi historique.

Ce succès leur ouvre les portes de l’élite dès la première tentative. Après une deuxième place en 2024, puis une saison 2023 difficile conclue à la 19e place avec seulement 22 points, le club a donc renoué avec le haut niveau grâce au génie tactique de McKenna. Une joie totale qui a poussé les supporters à envahir la pelouse pour célébrer ce retour parmi l’élite.







