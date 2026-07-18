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Ipswich s'apprête à verser 4 millions d'euros pour le gardien de but néerlandais, après avoir trouvé un accord personnel avec le joueur
Van Oevelen s’est engagé pour un contrat à long terme en Angleterre.
Ipswich a agi rapidement pour s'assurer les services de sa nouvelle recrue, Van Oevelen ayant trouvé un accord personnel complet pour rejoindre le club. Selon *De Telegraaf*, le gardien de but de 22 ans s'apprête à s'engager à long terme avec les « Tractor Boys » en signant un contrat de longue durée qui courra jusqu'à l'été 2031.
La transition vers le football anglais s’effectue à marche forcée pour l’ancien portier de Volendam. Après la percée des négociations samedi, Van Oevelen doit passer sa visite médicale en Angleterre dimanche. Si tout se passe comme prévu, le gardien rejoindra ses nouveaux coéquipiers presque immédiatement.
- AFP
Volendam bat son record de transfert
Les détails financiers de la transaction soulignent l’importance de cette opération pour les deux clubs. Vendredi, Volendam et Ipswich sont parvenus à un accord sur un montant de transfert de 4 millions d’euros. Ce chiffre représente la somme de base la plus élevée que Volendam ait jamais perçue pour un seul joueur dans toute son histoire.
Si le départ du défenseur de Tottenham Micky van de Ven vers le VfL Wolfsburg demeure, au total, la plus grosse opération financière de l’histoire du club (8,5 M€ au final grâce à des pourcentages de revente), la somme initiale touchée pour Van Oevelen dépasse les 3,5 M€ versés à l’époque pour le défenseur central.
Valence se retire de la course au transfert
Le transfert de Van Oevelen en Angleterre met fin à une longue saga qui a aussi impliqué Valence. Le club espagnol avait trouvé un accord sur les conditions personnelles d’un contrat de cinq ans avec le gardien plus tôt cet été, mais il n’a finalement pas pu satisfaire aux exigences financières de Volendam, ouvrant la porte à Ipswich pour finaliser l’opération. Twente s’était également intéressé au jeune gardien.
Les modalités personnelles et la visite médicale étant en phase de finalisation, le gardien devrait prochainement rejoindre l’Angleterre pour parachever le dossier, Ipswich souhaitant l’avoir sous contrat avant le stage de pré-saison prévu la semaine prochaine à La Manga, en Espagne.
- Orange Pictures
Une saison remarquable malgré la déception de la relégation
Van Oevelen a réalisé une saison individuelle impressionnante avec Volendam la saison dernière, affichant le meilleur pourcentage d’arrêts et le plus grand nombre d’arrêts par 90 minutes de l’élite néerlandaise, bien qu’il n’ait réussi que trois « clean sheets » en 32 matches. Volendam a finalement terminé à la place menant aux barrages de relégation de l’Eredivisie et s’est incliné face à Willem II aux tirs au but, scellant ainsi son retour en deuxième division.
Formé au club, le gardien a disputé 64 matchs officiels sous les couleurs de Volendam, pour 13 clean sheets au total, et son contrat courait encore jusqu'en 2028 au moment de son départ.
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