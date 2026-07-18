Ipswich a agi rapidement pour s'assurer les services de sa nouvelle recrue, Van Oevelen ayant trouvé un accord personnel complet pour rejoindre le club. Selon *De Telegraaf*, le gardien de but de 22 ans s'apprête à s'engager à long terme avec les « Tractor Boys » en signant un contrat de longue durée qui courra jusqu'à l'été 2031.

La transition vers le football anglais s’effectue à marche forcée pour l’ancien portier de Volendam. Après la percée des négociations samedi, Van Oevelen doit passer sa visite médicale en Angleterre dimanche. Si tout se passe comme prévu, le gardien rejoindra ses nouveaux coéquipiers presque immédiatement.



