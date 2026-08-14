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Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Inzaghi révèle la raison du recul d'Al-Hilal, l'absence de Theo et la vérité sur la crise de Benzema

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
S. Inzaghi
T. Hernandez
K. Benzema
Malcom
Arabie saoudite
Italie
France
Brésil

L'entraîneur italien a révélé de nombreux éléments importants

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a évoqué plusieurs sujets importants lors de la conférence de presse tenue après le match contre Al-Faisaly en Roshn Saudi League.

Inzaghi a mené Al-Hilal à la victoire face à Al-Faisaly sur le score de 4-2, vendredi soir, au Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la première journée de la Roshn League.

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  • La raison du déclin d'Al-Hilal

    Al-Hilal semblait avoir plié la rencontre en terminant la première période avec trois buts d'avance, avant que l'équipe ne recule considérablement en seconde période, permettant à Al-Faisaly d'inscrire deux buts en l'espace de 5 minutes seulement.

    Inzaghi a commenté la raison de ce recul dans des déclarations rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », en affirmant : « En première période, nous avons joué de manière remarquable, et en seconde période, il y a eu un manque d'engagement de la part de certains joueurs, mais nous pouvons améliorer cela. »

    Il a ajouté : « En seconde période, il y a eu une baisse de niveau, et c'est une chose dont nous avons souffert en tant que staff technique, mais nous travaillons toujours pour faire le bonheur de nos supporters. »

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  • Raison de l'absence de Théo Hernandez

    L'entraîneur italien a également révélé la raison de l'absence de l'arrière français Theo Hernandez, malgré sa participation aux entraînements avec l'équipe ces derniers temps.

    Il a expliqué : « Theo Hernandez a rejoint le groupe tardivement et n'a pas disputé un nombre suffisant d'entraînements. Nous le verrons bientôt avec l'équipe. »

  • La vérité sur le départ de Malcom

    Inzaghi a également évoqué la possibilité d'un départ de l'ailier brésilien Malcom lors de l'actuel mercato estival, dans un contexte où son nom est associé à un transfert vers le club d'Al-Diriyah, fraîchement promu en Roshn League.

    Il a déclaré à ce sujet : « Malcom a livré un excellent match, et il doit continuer à offrir ce niveau. Je ne souhaite pas parler du mercato, car c'est une affaire qui relève de la direction sportive. »

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  • La vérité sur la crise de Benzema

    L'entraîneur italien a par ailleurs commenté la polémique suscitée par son attaquant français Karim Benzema, après que ce dernier a contesté la décision de le remplacer à la 70e minute de la rencontre.

    À propos de l'échange qui a eu lieu entre lui et l'attaquant français après le match, Inzaghi a déclaré : « C'était une discussion entre un entraîneur et son joueur, avec un peu de plaisanterie et des propos sur le déroulement du match. En tant qu'attaquant, il travaille toujours pour être présent dans les phases offensives. »

    Inzaghi a conclu ses déclarations en évoquant ses jeunes joueurs : « Nous avons des joueurs d'un très haut niveau, et Sabri Dahl aura sa chance à l'avenir, lui comme les autres jeunes joueurs. »

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