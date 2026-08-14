Al-Hilal semblait avoir plié la rencontre en terminant la première période avec trois buts d'avance, avant que l'équipe ne recule considérablement en seconde période, permettant à Al-Faisaly d'inscrire deux buts en l'espace de 5 minutes seulement.

Inzaghi a commenté la raison de ce recul dans des déclarations rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », en affirmant : « En première période, nous avons joué de manière remarquable, et en seconde période, il y a eu un manque d'engagement de la part de certains joueurs, mais nous pouvons améliorer cela. »

Il a ajouté : « En seconde période, il y a eu une baisse de niveau, et c'est une chose dont nous avons souffert en tant que staff technique, mais nous travaillons toujours pour faire le bonheur de nos supporters. »