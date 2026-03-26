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« Inutile et bizarre ! » - La FA critiquée pour avoir décidé de confier un nouveau contrat avec l'Angleterre à Thomas Tuchel à quelques mois seulement de la Coupe du monde
Une décision « bizarre » de la part de la FA
Bien que l'Allemand n'ait pris les rênes qu'au début de l'année 2025, il a déjà signé un nouveau contrat qui court jusqu'en 2028, et l'on s'attend désormais à ce qu'il mène l'équipe au prochain Championnat d'Europe. Si cette décision visait à repousser l'intérêt de grands clubs comme le Real Madrid et Manchester United, Murphy estime que le moment choisi pour cette annonce est une grave erreur.
S'adressant à CasinoHawks, Murphy a exprimé sa totale incompréhension face à la décision de l'instance dirigeante. « Je pense que la FA n'avait pas besoin de prendre une telle décision. C'est bizarre... On dirait un geste de désespoir ou un manque de plan. Et si la Coupe du monde se passe mal et que plus personne ne veut de Tuchel à ce poste ? En fait, je l'apprécie en tant qu'entraîneur, et je ne pense pas qu'il échouera lamentablement ; je pense qu'il fera une bonne Coupe du monde. Mais ils n'ont pas besoin de prendre ce risque », a-t-il déclaré.
- AFP
En précipitant cette décision, la Fédération anglaise s'expose à des critiques
Malgré le palmarès de Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions, Murphy estime que l'Angleterre avait toutes les cartes en main et n'avait pas besoin de se précipiter pour conclure des engagements à long terme.
« Ils craignaient peut-être que d’autres clubs tentent de le recruter », a ajouté l’ancien joueur de Liverpool. « Il est très bien payé pour occuper un poste à temps partiel au sein de l’une des équipes les plus talentueuses au monde. S’ils avaient négocié après le tournoi, ils seraient toujours en excellente position. S’il avait refusé, il y a plein d’autres bons entraîneurs. Ils s’exposent à toutes les critiques s’il échoue, par exemple s’ils sont éliminés dès le premier match à élimination directe, peut-être aux tirs au but face à une équipe moyenne… Comment expliqueront-ils alors cette décision ? Je trouve cela bizarre. »
L'Angleterre face à la réalité de la Coupe du monde
Murphy se montre également pessimiste quant aux chances des Three Lions de ramener le trophée d'Amérique du Nord, soulignant que des facteurs techniques et environnementaux favorisent d'autres nations.
« L'Espagne est un choix tout à fait logique [comme favorite de la Coupe du monde] », a déclaré Murphy. « La chaleur là-bas et le style de jeu, la façon dont les équipes espagnoles conservent si bien le ballon et leur excellence technique, tout cela est logique. Quant aux équipes sud-américaines, il est logique de penser qu'elles feront bonne figure. Nous sommes capables de gagner, mais il y a tellement de choses qui doivent bien se passer. Et ce sont des détails, comme votre meilleur joueur, un Harry Kane pour nous. Nous n'avons pas vraiment quelqu'un à qui on pourrait faire confiance pour le remplacer. C'est très inquiétant. »
- AFP
Le retard technique reste un obstacle majeur
Alors que la Premier League est souvent présentée comme le meilleur championnat du monde, Murphy estime que l'équipe nationale ne dispose toujours pas de la « philosophie » spécifique nécessaire pour dominer les adversaires de haut niveau. Il suggère que, malgré le talent dont dispose Tuchel, l'écart technique entre l'Angleterre et les meilleures équipes reste un obstacle de taille.
Il a déclaré : « Possédons-nous le même type de talent que les Espagnols pour conserver le ballon au milieu de terrain, cette philosophie ? Non. Je pense que si nous jouions 10 fois contre l'Espagne sous une chaleur de 27 °C, ils gagneraient plus souvent que nous. Alors, en sommes-nous capables ? Oui. Est-ce que je pense que nous le ferons ? Non. Mais je pense que les Espagnols, à mon avis, et peut-être les Français, car ils ont eux aussi beaucoup de joueurs techniquement doués, me semblent plus aptes à gagner dans ces conditions. »