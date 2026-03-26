« Inutile et bizarre ! » - La FA critiquée pour avoir décidé de confier un nouveau contrat avec l'Angleterre à Thomas Tuchel à quelques mois seulement de la Coupe du monde

Bien que l'Allemand n'ait pris les rênes qu'au début de l'année 2025, il a déjà signé un nouveau contrat qui court jusqu'en 2028, et l'on s'attend désormais à ce qu'il mène l'équipe au prochain Championnat d'Europe. Si cette décision visait à repousser l'intérêt de grands clubs comme le Real Madrid et Manchester United, Murphy estime que le moment choisi pour cette annonce est une grave erreur.

S'adressant à CasinoHawks, Murphy a exprimé sa totale incompréhension face à la décision de l'instance dirigeante. « Je pense que la FA n'avait pas besoin de prendre une telle décision. C'est bizarre... On dirait un geste de désespoir ou un manque de plan. Et si la Coupe du monde se passe mal et que plus personne ne veut de Tuchel à ce poste ? En fait, je l'apprécie en tant qu'entraîneur, et je ne pense pas qu'il échouera lamentablement ; je pense qu'il fera une bonne Coupe du monde. Mais ils n'ont pas besoin de prendre ce risque », a-t-il déclaré.