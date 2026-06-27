Le principal problème posé par un éventuel repositionnement de Kimmich est la vacance qui s’ensuivrait au poste d’arrière droit. Depuis des années, l’Allemagne ne dispose pas d’arrières latéraux de premier plan, et encore moins de deux. Nathaniel Brown s’est montré à son avantage à gauche lors des deux premières sorties, mais il a déclaré forfait contre l’Équateur en raison de douleurs au mollet. Son remplaçant, David Raum, titulaire lors des qualifications, a certes apporté de la vivacité en attaque par ses centres, mais a peiné défensivement. Il n’a pas convaincu suffisamment pour conserver sa place. Si Nagelsmann décide d’installer Kimmich arrière droit, deux options restent réalistes avec l’effectif actuel.

Option 1 : conserver Raum dans le onze et aligner Brown, annoncé apte pour les seizièmes par le sélectionneur. Le joueur de l’Eintracht Francfort a déjà occupé ce poste en club la saison passée, mais jamais en équipe nationale. Un tel pari, en match à élimination directe, relèverait de la mission suicide. L’option permettrait toutefois de résoudre le problème de vitesse. Brown est, de ce point de vue, irréprochable : avec une pointe à 35,78 km/h, il était la saison dernière le onzième joueur le plus rapide de Bundesliga. Raum a atteint 34,63 km/h, tandis que Kimmich se limitait à 33,08 km/h (242e place).

Option 2 : ressusciter la « défense de bœufs » qui a fait ses preuves en 2014, en alignant un central sur le côté. À l’époque, c’était Benedikt Höwedes à gauche ; cette fois, ce serait Waldemar Anton ou Malick Thiaw à droite. Anton est encore plus lent que Kimmich, mais Thiaw possède une bonne vitesse. L’option perturberait toutefois le jeu offensif, car les schémas habituels ne fonctionneraient plus. Il en irait de même avec une défense à cinq, qui obligerait Nagelsmann à un vaste remaniement, scénario peu probable.