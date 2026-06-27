Depuis plus de huit mois, Joshua Kimmich occupe sans relâche le poste d’arrière droit en équipe nationale. Il est donc grand temps de réouvrir l’un des débats récurrents du football allemand : Kimmich ne serait-il pas plus utile au milieu de terrain lors du seizième de finale de la Coupe du monde, lundi à Foxborough, près de Boston, contre le Paraguay ?
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Inutile de prendre un nouveau virage dans cette trajectoire chaotique ! Julian Nagelsmann ferait mieux de ne pas écouter Lothar Matthäus
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Kimmich a livré une solide performance lors du match d'ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao, l'outsider (7-1), et a délivré deux passes décisives. Lors de la victoire étriquée 2-1 contre la Côte d'Ivoire, il a révélé, dans son duel avec Yan Diomande, les lacunes attendues en matière de vitesse et a ainsi contribué au retard temporaire de son équipe. Les débats ont peu à peu pris de l’ampleur. Depuis sa prestation peu convaincante au sein d’une équipe allemande globalement faible lors de la défaite décevante (mais sans conséquence sur le plan sportif) 1-2 contre l’Équateur lors du troisième match de groupe de la Coupe du monde, ils battent leur plein.
« Faites-lui une faveur et retirez-le de là-bas », a demandé Lothar Matthäus, expert en chef, dans le journal Bild, réclamant un changement de poste pour Kimmich. Après deux années solides en tant que meneur de jeu au FC Bayern, le joueur de 31 ans n’aurait, selon Matthäus, « pas l’influence que j’attends d’un capitaine » lorsqu’il évolue au poste d’arrière droit en équipe nationale. Mais l’argument principal en faveur d’un retour de Kimmich au cœur du milieu de terrain – comme souvent dans ce débat – tient moins à ses propres prestations d’arrière droit qu’au dysfonctionnement du duo axial allemand. Il est clair que Kimmich apporterait davantage au jeu dans l’entrejeu.
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Équipe de la DFB : Aleksandar Pavlovic déçoit lors de la Coupe du monde.
Lors des qualifications pour la Coupe du monde, Nagelsmann avait systématiquement aligné Leon Goretzka dans l’axe du milieu à deux. Aujourd’hui titulaires, Aleksandar Pavlovic et Felix Nmecha n’avaient pratiquement jamais évolué ensemble avant le tournoi ; leur manque de complémentarité ne surprend donc personne.
Indépendamment de cela, Nmecha a livré deux performances individuelles très solides lors de la Coupe du monde, contre Curaçao et la Côte d’Ivoire. Contre l’Équateur, il s’est toutefois permis des pertes de balle inutiles, notamment juste avant le 1-1. Pavlovic a semblé, comme lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde, lent et en manque d’inspiration ; lui aussi a contribué à l’égalisation et a logiquement dû céder sa place à la mi-temps.
La contre-performance de Pavlovic, après une saison convaincante au Bayern Munich où il est associé à Kimmich, interroge. Si ce dernier devait revenir dans l’axe, Nagelsmann devrait se résoudre à écarter Pavlovic ou Nmecha. Sur le papier, la complémentarité Kimmich-Pavlovic semble toutefois faire pencher la balance en faveur du duo bavarois. Toutefois, laisser Nmecha sur le banc après ses deux prestations de haut niveau semblerait peu justifié au regard des prestations de Pavlovic durant ce Mondial. Kimmich et Nmecha n’ont d’ailleurs jamais évolué ensemble dans l’axe.
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Quelles solutions de remplacement s’offrent à Julian Nagelsmann pour le poste d’arrière latéral ?
Le principal problème posé par un éventuel repositionnement de Kimmich est la vacance qui s’ensuivrait au poste d’arrière droit. Depuis des années, l’Allemagne ne dispose pas d’arrières latéraux de premier plan, et encore moins de deux. Nathaniel Brown s’est montré à son avantage à gauche lors des deux premières sorties, mais il a déclaré forfait contre l’Équateur en raison de douleurs au mollet. Son remplaçant, David Raum, titulaire lors des qualifications, a certes apporté de la vivacité en attaque par ses centres, mais a peiné défensivement. Il n’a pas convaincu suffisamment pour conserver sa place. Si Nagelsmann décide d’installer Kimmich arrière droit, deux options restent réalistes avec l’effectif actuel.
Option 1 : conserver Raum dans le onze et aligner Brown, annoncé apte pour les seizièmes par le sélectionneur. Le joueur de l’Eintracht Francfort a déjà occupé ce poste en club la saison passée, mais jamais en équipe nationale. Un tel pari, en match à élimination directe, relèverait de la mission suicide. L’option permettrait toutefois de résoudre le problème de vitesse. Brown est, de ce point de vue, irréprochable : avec une pointe à 35,78 km/h, il était la saison dernière le onzième joueur le plus rapide de Bundesliga. Raum a atteint 34,63 km/h, tandis que Kimmich se limitait à 33,08 km/h (242e place).
Option 2 : ressusciter la « défense de bœufs » qui a fait ses preuves en 2014, en alignant un central sur le côté. À l’époque, c’était Benedikt Höwedes à gauche ; cette fois, ce serait Waldemar Anton ou Malick Thiaw à droite. Anton est encore plus lent que Kimmich, mais Thiaw possède une bonne vitesse. L’option perturberait toutefois le jeu offensif, car les schémas habituels ne fonctionneraient plus. Il en irait de même avec une défense à cinq, qui obligerait Nagelsmann à un vaste remaniement, scénario peu probable.
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Julian Nagelsmann : « Un transfert n'est pas prévu pour le moment »
Si, a priori, Nagelsmann a de solides arguments pour suivre la recommandation de Matthäus et replacer Kimmich au milieu de terrain, les inconvénients et les incertitudes prévalent dans le contexte actuel. Tant au milieu qu’en défense, cette option entraînerait des associations encore jamais testées en sélection. Elle invaliderait aussi d’un coup les mois de réflexion de Nagelsmann sur le tournoi et la composition du groupe, ce qui jetterait le doute sur sa préparation.
Après la défaite face à l’Équateur, le sélectionneur a d’ailleurs écarté l’hypothèse d’un changement de poste pour Kimmich, tout en conservant une marge de manœuvre : « Je ne veux pas me passer de Felix et Pavlo », a-t-il affirmé, avant d’ajouter, avec une pointe d’euphémisme, qu’« ils s’en sortent bien ». Puis il a conclu : « En football, on ne peut rien exclure, mais un changement n’est pas prévu pour l’instant. »
L’histoire montre qu’il est imprudent de se fier totalement aux déclarations de Nagelsmann. Depuis son arrivée à la tête de la Mannschaft, le sélectionneur affiche une ligne de conduite fluctuante, notamment concernant Kimmich. À l’automne 2023, il l’avait d’abord installé au milieu de terrain avant de le replacer arrière droit juste avant l’Euro à domicile. Le joueur est resté à ce poste durant les mois suivants, jusqu’à ce que Nagelsmann annonce, en juillet 2025, que Kimmich « revient aujourd’hui au poste de numéro 6 », tout en précisant qu’un changement ne serait envisagé que si les alternatives à droite « échouaient sur toute la ligne ».
Kimmich avait alors admis avoir été « surpris » par ce choix, tout en se réjouissant de retrouver l’entrejeu : « J’ai le sentiment d’y pouvoir mettre encore davantage mes atouts en valeur. » Le premier match des éliminatoires de la Coupe du monde s’est soldé par une défaite 0-2 en Slovaquie, avec un Nnamdi Collins, à droite, en grande difficulté. Dès la trêve internationale d’octobre, Kimmich a réintégré son poste d’arrière droit.