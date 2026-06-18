Avec 21 sélections au compteur, le joueur de 40 ans détrône le Français Hugo Lloris et devient le gardien le plus capé de l’histoire de la Coupe du monde lors de sa cinquième participation. Neuer est déjà le joueur le plus âgé de l’équipe d’Allemagne depuis sa 125e cape contre Curaçao (7-1) en ouverture du tournoi ; aucun joueur de la DFB n’a jamais été plus vieux que lui en phase finale. Mais peut-on vraiment le qualifier de « vieux » ?

À 42 ans, il assure que ce Mondial sera son « dernier » et qu’il n’a « pas l’intention de se retrouver entre les poteaux lors d’un Championnat d’Europe dans deux ans ». Pourtant, il ne comptait pas non plus participer à cette Coupe du monde, qu’il vit désormais comme « un véritable cadeau ».

Comment est-il revenu ? Il avait « pris sa retraite pour une bonne raison » après le « formidable » Euro 2024 à domicile, expliquant que c’était « la bonne décision » au vu de la charge de travail. Mais le contact avec Nagelsmann n’a jamais été rompu, et finalement le sélectionneur lui a demandé s’il se sentait capable de disputer ce tournoi XXL.