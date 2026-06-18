Manuel Neuer a généreusement cédé sa place d’honneur au sélectionneur national, qui fête ses 1 000 jours à la tête de l’équipe. Ainsi, le jour de son anniversaire, Julian Nagelsmann s’est soudainement retrouvé à repousser quelques ballons à l’entraînement, avant que le véritable numéro 1 ne retrouve son nouveau-ancien poste de titulaire. Lors du deuxième match de la Coupe du monde contre la Côte d’Ivoire, Neuer sera de nouveau dans les buts et battra une fois de plus un record.
Traduit par
Interrogé sur son « aura », Manuel Neuer a gentiment raillé un journaliste et se rapproche d’un record de la Coupe du monde
Avec 21 sélections au compteur, le joueur de 40 ans détrône le Français Hugo Lloris et devient le gardien le plus capé de l’histoire de la Coupe du monde lors de sa cinquième participation. Neuer est déjà le joueur le plus âgé de l’équipe d’Allemagne depuis sa 125e cape contre Curaçao (7-1) en ouverture du tournoi ; aucun joueur de la DFB n’a jamais été plus vieux que lui en phase finale. Mais peut-on vraiment le qualifier de « vieux » ?
À 42 ans, il assure que ce Mondial sera son « dernier » et qu’il n’a « pas l’intention de se retrouver entre les poteaux lors d’un Championnat d’Europe dans deux ans ». Pourtant, il ne comptait pas non plus participer à cette Coupe du monde, qu’il vit désormais comme « un véritable cadeau ».
Comment est-il revenu ? Il avait « pris sa retraite pour une bonne raison » après le « formidable » Euro 2024 à domicile, expliquant que c’était « la bonne décision » au vu de la charge de travail. Mais le contact avec Nagelsmann n’a jamais été rompu, et finalement le sélectionneur lui a demandé s’il se sentait capable de disputer ce tournoi XXL.
- Getty Images Sport
Manuel Neuer plaisante sur son « aura » tant citée
Après un début de tournoi en partie grisant, « une équipe très forte nous attend » samedi à Toronto, a déclaré Neuer, « nous savons ce qui nous attend – mais la Côte d’Ivoire sait aussi ce qui l’attend ».
Notamment l’« éternel » Manu, avec sa fameuse « aura ». De quoi s’agit-il exactement ? « C’est à vous de le dire, je viens juste d’entrer dans la salle… », a-t-il plaisanté dans l’amphithéâtre de l’université de Winston-Salem. Au fond, il offre aux attaquants « la certitude qu’il y a toujours quelqu’un sur qui compter ».
Même à 40 ans. « L’essentiel, c’est le sommeil, l’alimentation et la manière dont on se comporte », explique-t-il pour décrire sa préparation ; il sait « toujours ce qu’il faut faire ». Quant au « mollet de la nation », remis à temps, il est entre de bonnes mains avec le médecin de l’équipe, Jochen Hahne, qui s’occupe également de Neuer au Bayern.
De quoi conquérir le titre ? « J’en suis convaincu, sinon je ne serais pas là », assure Neuer, soulignant que la sélection allemande possède un « mélange équilibré de jeunes joueurs audacieux et très agiles, et de joueurs expérimentés qui ont déjà beaucoup vécu ». À l’image de l’« éternel » Manuel Neuer.