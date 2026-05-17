Julian Nagelsmann devait initialement dévoiler les contours de son groupe pour la Coupe du monde 2026 lors d’une intervention dans l’émission « ZDF-Sportstudio ». Mais, la publication officielle de la liste des 26 étant repoussée au 21 mai, tous les regards se tournent vers Manuel Neuer : le gardien de 40 ans pourrait effectuer un retour retentissant en sélection.

Nagelsmann s’est jusqu’ici montré catégorique, rappelant que « Neuer a pris sa retraite internationale de son plein gré et l’a répété à plusieurs reprises ; il est donc inutile d’en débattre en permanence ». Pourtant, l’absence d’un « non » définitif ces derniers jours relance les spéculations : le capitaine du Bayern Munich pourrait encore postuler pour une place de titulaire devant Oliver Baumann, le gardien d’Hoffenheim.