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Interrogé sur Manuel Neuer, Julian Nagelsmann a refusé de s’exprimer, alors que le gardien du Bayern Munich devrait être désigné numéro 1 pour la Coupe du monde
Le casse-tête Neuer perdure
Julian Nagelsmann devait initialement dévoiler les contours de son groupe pour la Coupe du monde 2026 lors d’une intervention dans l’émission « ZDF-Sportstudio ». Mais, la publication officielle de la liste des 26 étant repoussée au 21 mai, tous les regards se tournent vers Manuel Neuer : le gardien de 40 ans pourrait effectuer un retour retentissant en sélection.
Nagelsmann s’est jusqu’ici montré catégorique, rappelant que « Neuer a pris sa retraite internationale de son plein gré et l’a répété à plusieurs reprises ; il est donc inutile d’en débattre en permanence ». Pourtant, l’absence d’un « non » définitif ces derniers jours relance les spéculations : le capitaine du Bayern Munich pourrait encore postuler pour une place de titulaire devant Oliver Baumann, le gardien d’Hoffenheim.
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Réticent à fournir la moindre explication
Le nom de Neuer figurait dans la liste préliminaire de 55 joueurs et il semble désormais sur le point de faire un retour sensationnel en tant que numéro un. Nagelsmann a refusé de confirmer la présence du gardien en déclarant : « La liste ne sera pas publiée, je ne ferai donc aucun commentaire à ce sujet. Je peux simplement dire qu’elle compte 55 joueurs. Comme je l’ai dit, nous avons passé 62 appels, donc il en manque sept.
« Il est de notre devoir d’inclure et d’évaluer tous les joueurs éligibles détenteurs d’un passeport allemand et en bonne santé. Cette liste comprend même des joueurs qui n’ont pas encore joué sous mon égide mais qui possèdent toujours un passeport allemand et ont réalisé une saison solide en Bundesliga, en Premier League ou ailleurs. »
Kompany apporte son soutien à son gardien titulaire
Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, vient d’alimenter le débat : il n’a aucun doute sur la longévité et le niveau de son gardien. Interrogé sur le sujet, le technicien belge s’est montré catégorique quant à la place de Neuer dans le football allemand à l’approche du tournoi, tout en prenant soin de ne pas marcher sur les plates-bandes de Nagelsmann.
Il a déclaré : « Nous avons le meilleur gardien allemand en la personne de Neuer. » Tout en assumant pleinement cette affirmation, le technicien belge a toutefois pris soin d’ajouter qu’il ne voulait pas exercer de pression sur le sélectionneur, précisant qu’il entendait « laisser à Nagelsmann la tranquillité d’esprit nécessaire pour construire son équipe » sans ingérence extérieure.
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Des choix cornéliens à faire dans le onze de départ
Si la polémique autour du poste de gardien attire les projecteurs, Nagelsmann doit régler plusieurs autres dossiers avant la deadline de jeudi. Le sélectionneur songerait à lancer la jeunesse : les jeunes Lennart Karl et Said El Mala pourraient créer la surprise et intégrer la liste finale des 26 pour la tournée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
La condition physique de Felix Nmecha, de retour de blessure, et la place de l’attaquant Niclas Fullkrug, très apprécié des supporters, font également l’objet de réflexions. Le sélectionneur devrait superviser la rencontre entre l’Eintracht Francfort et Stuttgart ce week-end, puis échanger avec son staff technique pour valider sa liste définitive.