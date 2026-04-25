AFP
Traduit par
Interrogé sur l’avenir de Kobbie Mainoo, Paul Pogba livre son analyse et indique si, selon lui, le jeune international anglais doit rester ou partir de Manchester United
Revigoré après avoir été snobé par Amorim
L'avenir de Mainoo à Manchester United a connu un revirement spectaculaire en 2026. Sous les ordres de l'ancien entraîneur Ruben Amorim, l'international anglais s'était retrouvé sur la touche, ce qui avait donné lieu à des rumeurs selon lesquelles il aurait demandé à être prêté l'été dernier. Cependant, après le limogeage d'Amorim et la nomination de Carrick au poste d'entraîneur par intérim, Mainoo a retrouvé sa place de titulaire dans le onze de départ. Le retour du milieu de terrain a été un pilier de la bonne forme récente de United, notamment grâce à une performance remarquable lors de la victoire 1-0 à Chelsea. Carrick n’a pas manqué de féliciter le jeune joueur, soulignant sa maturité et son sang-froid tactique, des qualités que beaucoup estimaient négligées pendant la brève ère Amorim.
- Getty Images Sport
Le contrat de Carrick pourrait s’avérer crucial pour le maintien de Mainoo.
Invité du podcast « Rio Ferdinand Presents », Paul Pogba a livré une analyse nuancée sur la situation de Mainoo. Passé lui-même par le centre de formation de Carrington, le milieu français rappelle que, malgré l’intérêt extérieur, le jeune joueur doit avant tout écouter son « sentiment » vis-à-vis du club et évaluer la confiance que lui accorde l’entraîneur.
« Il a joué et c’est un gamin tellement talentueux, tellement talentueux », a expliqué Pogba. « Il est encore jeune. La situation est délicate. Tout repose sur son ressenti : s’il se sent bien au club et si l’entraîneur lui fait réellement confiance. Car les grands clubs viendront forcément frapper à sa porte. Si son contrat arrive à échéance, ce sera un autre débat. »
Une carrière légendaire se profile à Manchester United.
Malgré l’attrait exercé par d’autres géants européens, Paul Pogba a suggéré que rester à Old Trafford pourrait permettre à Mainoo d’entrer dans la légende. Le milieu français a souligné le lien unique qui unit les supporters et les joueurs issus du centre de formation, invitant l’adolescent à prendre en compte la valeur affective à long terme de sa carrière.
« Mais, tu sais, un gamin comme ça, qui pense qu’il peut jouer et que les autres pensent qu’il peut jouer, ses entraîneurs qui le poussent, lui disant : “Tu peux jouer dans cette équipe, pourquoi tu ne joues pas ?” », a ajouté Pogba. « Ça lui met aussi cette idée en tête et il se dit : “Ouais, je devrais partir.” »
« Ce n’est peut-être pas le bon choix. Je ne peux pas lui dire de partir alors qu’il est tant apprécié par les supporters de United. C’est un joueur formidable, il a un énorme potentiel et il peut aussi faire une belle carrière à Manchester United. Je ne sais pas quoi conseiller, mais je lui souhaite simplement le meilleur. Je ne sais pas quelle décision il va prendre. Je veux juste voir ce gamin jouer, parce que c'est un plaisir de le voir jouer. »
- Getty Images Sport
Une avancée décisive concernant les contrats à Old Trafford
Les conseils de Pogba interviennent alors que Manchester United s’apprêterait à annoncer une prolongation de contrat majeure pour Mainoo. Ce nouveau bail de cinq ans, estimé entre 120 000 et 150 000 livres sterling par semaine, témoigne de l’ascension fulgurante du jeune milieu sous les ordres de Carrick. Le club souhaite finaliser les dernières formalités avant la fin de la saison afin de dissuader tout prétendant éventuel. Pour la direction mancunienne, sécuriser Mainoo représente une étape clé dans la reconstruction d’une équipe axée sur ses propres talents, après une période d’instabilité sur le banc.