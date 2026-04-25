Malgré l’attrait exercé par d’autres géants européens, Paul Pogba a suggéré que rester à Old Trafford pourrait permettre à Mainoo d’entrer dans la légende. Le milieu français a souligné le lien unique qui unit les supporters et les joueurs issus du centre de formation, invitant l’adolescent à prendre en compte la valeur affective à long terme de sa carrière.

« Mais, tu sais, un gamin comme ça, qui pense qu’il peut jouer et que les autres pensent qu’il peut jouer, ses entraîneurs qui le poussent, lui disant : “Tu peux jouer dans cette équipe, pourquoi tu ne joues pas ?” », a ajouté Pogba. « Ça lui met aussi cette idée en tête et il se dit : “Ouais, je devrais partir.” »

« Ce n’est peut-être pas le bon choix. Je ne peux pas lui dire de partir alors qu’il est tant apprécié par les supporters de United. C’est un joueur formidable, il a un énorme potentiel et il peut aussi faire une belle carrière à Manchester United. Je ne sais pas quoi conseiller, mais je lui souhaite simplement le meilleur. Je ne sais pas quelle décision il va prendre. Je veux juste voir ce gamin jouer, parce que c'est un plaisir de le voir jouer. »