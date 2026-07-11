Inter, Zielinski critique Inzaghi : « Il ne comptait que sur son noyau dur, impossible d'être titulaire. Avec Chivu, en revanche… »

« La Coupe du monde ? Je regarde les matchs de temps en temps. Quand l’horaire me convient, à 18 h ou 21 h, il m’arrive de les regarder. Mais je n’ai pas regardé un seul match en entier, parce que ça fait mal. Qui m’a impressionné ? La Norvège. Les favoris ? Les Français. »





«Inzaghi ? Je lui dois de la gratitude, car il a été celui qui a le plus insisté pour que je rejoigne l’Inter. Je regrette qu’il n’ait pas pu voir Zielinski à son meilleur niveau. Ce n’est pas un entraîneur qui révolutionne le jeu, mais il s’appuie sur un groupe fiable. Lors des rencontres majeures, même en pleine forme, certains ne pouvaient pas intégrer le onze de départ. J’ai commencé à enchaîner les performances, puis la blessure est survenue. Reste que c’est un excellent entraîneur. »





«Chivu a dû attendre un peu, mais sa patience a été récompensée. À chaque entrée sur le terrain, je le remerciais. Je suis devenu un joueur clé de l’Inter : il a toujours misé sur moi et je ne l’ai jamais déçu.»