Inter, Zanetti : « Nous voulons le Scudetto et continuer longtemps avec Chivu ». Il reste ensuite évasif au sujet de Stankovic

Javier Zanetti, vice-président de l'Inter, s'est exprimé sur divers sujets liés à l'actualité, à l'avenir et au mercato lors de l'interview qu'il a accordée à Sportitalia, en marge de l'événement « Operazione Nostalgia » qui se déroule actuellement à Rome, la capitale italienne.

Le dirigeant du club de Viale della Liberazione s'est exprimé ainsi dans les déclarations suivantes : « Il y a une lutte avec d'autres équipes qui veulent remporter le championnat tout comme nous, mais nous y croyons. Nous avons entamé un excellent travail avec Cristian Chivu cette saison, il reste désormais huit matchs décisifs et nous espérons aller jusqu'au bout de la meilleure façon possible. »