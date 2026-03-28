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Gabriele Stragapede

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Inter, Zanetti : « Nous voulons le Scudetto et continuer longtemps avec Chivu ». Il reste ensuite évasif au sujet de Stankovic

Inter
Mercato
J. Zanetti
C. Chivu
A. Stankovic

Javier Zanetti salue l'excellent travail accompli par son entraîneur chez les Nerazzurri.

Javier Zanetti, vice-président de l'Inter, s'est exprimé sur divers sujets liés à l'actualité, à l'avenir et au mercato lors de l'interview qu'il a accordée à Sportitalia, en marge de l'événement « Operazione Nostalgia » qui se déroule actuellement à Rome, la capitale italienne.

Le dirigeant du club de Viale della Liberazione s'est exprimé ainsi dans les déclarations suivantes : « Il y a une lutte avec d'autres équipes qui veulent remporter le championnat tout comme nous, mais nous y croyons. Nous avons entamé un excellent travail avec Cristian Chivu cette saison, il reste désormais huit matchs décisifs et nous espérons aller jusqu'au bout de la meilleure façon possible. »

  • CHIVU

    Zanetti a ensuite confirmé sa pleine confiance envers l'entraîneur Chivu : « Le projet est-il de continuer avec Chivu sur le long terme ? Oui. C'est sa première saison, nous sommes toujours en lice sur deux fronts et nous avons confiance dans le travail des joueurs. »

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  • STANKOVIC

    Enfin, voici un commentaire sur la saison d'Aleksandar Stankovic à Bruges : « Stankovic se débrouille bien, mais il est encore trop tôt pour parler du mercato. Nous nous concentrons sur la Serie A et la Coupe d'Italie, nous penserons au reste plus tard. »

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