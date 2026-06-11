Inter, Zanetti : « Nous avons vraiment craint pour Lautaro. Nico Paz, Brahim Diaz et Kubo sont les talents à surveiller. »

« La dernière blessure de Lautaro ? Oui, elle nous a inquiétés, lui le premier. Nous ne sommes pas habitués à le voir sur le flanc, d’où l’émotion collective. Il est revenu contre la Roma à un moment crucial du championnat, a démarré la rencontre et ouvert le score d’entrée. Como se profilait ensuite, et beaucoup d’observateurs pensaient que nous allions laisser des points en route entre ces deux rendez-vous. Il ouvre le score contre la Roma, remporte la rencontre, mais termine la rencontre en boitant. Il doit alors déclarer forfait pour la réception de Côme, et l’inquiétude redouble : « Nouvelle blessure ? Même problème ? » Si le diagnostic avait confirmé une récidive, l’alerte aurait été maximale.





Très motivé, il a réalisé une saison extraordinaire avec l’Inter et affiche toujours une grande envie. Au Qatar, une douleur à la cheville l’avait gêné durant toute la Coupe du monde. Mais la victoire à la Copa América 2024, scellée par ses buts décisifs, lui a fait beaucoup de bien. Il aborde donc ce Mondial en excellente condition. Un joueur de son calibre est précieux pour n’importe quelle sélection, et il pourrait bien devenir l’un des hommes clés de l’Argentine.