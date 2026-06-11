Le vice-président de l’Inter, Javier Zanetti, a accordé une longue interview au journal argentin La Nación. Au menu : l’inquiétude après la blessure de Lautaro Martínez contre Bodo/Glimt, l’absence de l’Italie au Mondial et les trois jeunes talents à surveiller durant la compétition, dont Nico Paz, déjà dans le viseur des Nerazzurri.
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Inter, Zanetti : « Nous avons vraiment craint pour Lautaro. Nico Paz, Brahim Diaz et Kubo sont les talents à surveiller. »
TROIS TALENTS À LA COUPE DU MONDE
« Gardez un œil sur Brahim Díaz, Marocain de naissance. J’apprécie particulièrement le milieu de terrain japonais Takefusa Kubo, qui évolue à la Real Sociedad. Et… un dernier nom… Un des nôtres : attention à Nico Paz. »
NICO PAZ
« Nico a passé deux années exceptionnelles à Côme. Bien qu'il soit très jeune et qu'il évolue dans un championnat aussi exigeant que le championnat italien, il a su démontrer tout son talent. Il est en pleine forme et peut apporter de nombreuses options à l'équipe nationale. »
SCALONI ET LES COMPARAISONS AVEC MOURINHO, LIPPI ET MANCINI
« Scalondi évoque tour à tour Passarella, Bielsa, voire Mourinho, Lippi ou Mancini. À en juger par ses méthodes, sa gestion du groupe et la franchise qu’il affiche, il se rapproche surtout de Marcelo Bielsa. Comme le rappelait l’Argentin : « Ceux qui sont en forme jouent ». Une sincérité plus essentielle que jamais. »
GRANDS FAVORIS DE LA COMPÉTITION
« La France dispose pratiquement de deux équipes. C'est l'une des sélections les plus complètes. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui excluent le Brésil : le Brésil reste toujours le Brésil, et avec un entraîneur comme Ancelotti, il sera très bien préparé. Puis il y a l'Espagne, qui possède une identité très claire. Peu évoquent l’Allemagne, pourtant toujours aussi coriace. Le Maroc pourrait jouer le rôle d’outsider crédible et franchir un cap. Son parcours rappelle celui de l’Argentine : une base solide et une régularité qui payent. Je rajoute enfin le Portugal, capable, selon moi, de briller lors du prochain Mondial. »
Moment de frayeur pour Lautaro !
« La dernière blessure de Lautaro ? Oui, elle nous a inquiétés, lui le premier. Nous ne sommes pas habitués à le voir sur le flanc, d’où l’émotion collective. Il est revenu contre la Roma à un moment crucial du championnat, a démarré la rencontre et ouvert le score d’entrée. Como se profilait ensuite, et beaucoup d’observateurs pensaient que nous allions laisser des points en route entre ces deux rendez-vous. Il ouvre le score contre la Roma, remporte la rencontre, mais termine la rencontre en boitant. Il doit alors déclarer forfait pour la réception de Côme, et l’inquiétude redouble : « Nouvelle blessure ? Même problème ? » Si le diagnostic avait confirmé une récidive, l’alerte aurait été maximale.
Très motivé, il a réalisé une saison extraordinaire avec l’Inter et affiche toujours une grande envie. Au Qatar, une douleur à la cheville l’avait gêné durant toute la Coupe du monde. Mais la victoire à la Copa América 2024, scellée par ses buts décisifs, lui a fait beaucoup de bien. Il aborde donc ce Mondial en excellente condition. Un joueur de son calibre est précieux pour n’importe quelle sélection, et il pourrait bien devenir l’un des hommes clés de l’Argentine.